Congresistas de diversas bancadas realizaron gastos suntuosos y presuntos actos irregulares durante viajes al extranjero pagados por el Parlamento, denunció “Punto final” este domingo.

La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País), viajó a Washington DC, Estados Unidos, entre el 12 y 14 de marzo último. No obstante, cambió de itinerario en su vuelo de regreso y en lugar de volver a Lima se fue a Miami. Ese cambio le costó al Parlamento US$ 305.

“Aproveché ese fin de semana de manera particular, independiente, con mis propios recursos en irme a Miami dado que tengo, incluso, hasta familia allá. Y ya luego el domingo me retorné a mi país”, dijo la legisladora.

No obstante, según los documentos a los que accedió “Punto Final”, en la rendición de cuentas que presentó Amuruz aparece que el Congreso habría cubierto el gasto por el cambio de itinerario.

Amuruz también viajó a París, Francia, del dos al seis de abril último para una reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE. Allí, según “Punto Final”, el Congreso le pagó hasta el consumo de vino, aunque la legisladora dijo no recordarlo.

En tanto, los congresistas Isaac Mita (Perú Libre) y Hitler Saavedra (Somos Perú) presentaron al Congreso una misma boleta de alimentos para justificar dos supuestos consumos distintos por aproximadamente US$ 20 cada uno, en un viaje a México del 14 al 16 de febrero último.

Mita dijo desconocer el hecho. “No sé que haya pasado. Voy a consultar en mi aspecto contable”, señaló.

El Congreso también pagó US$ 1.074 por el hospedaje de Patricia Chirinos (Avanza País) en Curazao, isla del Caribe, del 24 al 26 de abril último. Allí también viajó Germán Tacuri (Bloque Magisterial) por el mismo evento, pero en un hotel distinto en el que solo pagó US$ 271.

De acuerdo con “Punto final”, Chirinos se hospedó en un hotel frente al mar del Caribe, mientras que Tacuri optó por otro más alejado de las playas.

En tanto, el Congreso solventó gastos de hospedaje de María del Carmen Alva (no agrupada) por más de US$ 2000 en Ginebra, Suiza, entre el 21 y el 28 de marzo último, por un evento al que también acudió el legislador Alex Paredes (Bloque Magisterial), por quien pagó solo US$ 997. Ambos se hospedaron en hoteles distintos.

Alva dijo a “Punto final” que rechazó hospedarse en un hotel incluso más caro. “La misión [de la Unión Interparlamentaria] fue la que nos dio [recomendó] el hotel. Los hoteles que nos dieron eran mucho más caros y yo hablé con cancillería. Nos dieron unos hoteles en el lago, creo, cinco estrellas, y nosotros dijimos: ‘No podemos pagar eso’”.