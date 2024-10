Fue un operativo que generó un amplio despliegue de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), de inteligencia y del general PNP Óscar Arriola, entonces encargado de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP. Los agentes se quedaron por varios días en el lugar, ante la posibilidad de que el prófugo intente escapar y para agotar todo medio de búsqueda.

No obstante, el propio general Óscar Arriola, hoy jefe del Estado Mayor (el número dos en el alto mando de la PNP), afirma ahora que en realidad nunca hubo la certeza de que el prófugo estuvo en el lugar, solo información que hacía suponer su presencia. Así lo dijo este jueves ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en medio de las indagaciones por un presunto uso del vehículo de Dina Boluarte para favorecer a Vladimir Cerrón, su exsocio político.

“Puedo decirles algo categóricamente: desde mi punto de vista, y me someto a cualquier investigación [...] tengo un alto porcentaje de probabilidad de que [Vladimir Cerrón] no estuvo ahí en Mikonos. No estuvo ahí en Mikonos. Quieren la verdad, esta es mi verdad, es la verdad que se ha dado ahí”, afirmó.

La versión de la PNP sobre lo que pasó en Mikonos

Según el relato del general, la génesis del operativo estuvo en la información que les brindó la DINI, la principal agencia de inteligencia del gobierno, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y provee información a Palacio de Gobierno. “Vino de una fuente humana que era manejada por la DINI. Las fuentes humanas son reservadas”, dijo a la comisión parlamentaria.

“Asistimos a una reunión que vienen trabajando los equipos, desde el campo nosotros y ellos desde la inteligencia, y tienen ya una información procesal, lo que se conoce como inteligencia, para poder actuar [...] Nosotros fuimos convocados por la DINI para hacer la operación”, precisó.

Esa información fue complementada con precisiones de “carácter tecnológico” para ubicar a Vladimir Cerrón en ese lugar y con el dato de que “algunos personajes” lo acababan de trasladar a ese lugar desde otro condominio en la misma zona.

“La información venía así: que sabían que había un operativo en ciernes, que lo iban a capturar. Entonces llegaron a las 4 de la mañana [del 14 de enero] y lo sacaron del condominio Asia Sur para trasladarlo al condominio Mikonos”. Incluso concluyeron que estaba en el sector D del lugar y determinaron hasta el número del departamento.

Con esa información “caliente”, primero realizaron acciones de inteligencia en el lugar y luego decidieron intervenir con agentes el Grecco y de la propia DINI. El operativo se inicia el martes 16 de enero alrededor de las 9 p.m. “Dimos cuenta de esta operación 16 minutos antes de realizarla. Por lo menos yo al [entonces] comandante general de la PNP, Jorge Angulo.

Una vez allí, explicó que, a pesar de no tener órdenes de allanamiento, pudieron ingresar a los departamentos con autorización de los propietarios. Sin embargo, no pudieron encontrar al prófugo. “Registramos hasta las 6:30, 7 a.m,. cuando empiezan a aparecer algunos medios de comunicación”.

“Si es tan certera la información, si es tan clara, categórica, potente, no se puede ir de acá. Convocamos más fuerzas para los lugares de acceso hacia Asia pueblo, hacia la Panamericana y el mar, que estaba completamente llena de agentes de inteligencia. Los de inteligencia, en la playa, y los otros en los lugares de acceso”, detalló.

Agregó que las acciones también incluyeron revisar las cámaras de seguridad del ingreso principal y del ingreso por la playa, tanto de ese día como de los días en que supuestamente fue llevado desde el otro condominio, siempre con los mismo resultados. Para entonces, según Arriola, ya había indicios de que en realidad el prófugo no estuvo en el lugar.

“Cuando uno interviene una casa y el objetivo estuvo ahí, hay ciertas características. A veces la cama está caliente, dependiendo de la hora. Las cosas del refrigerador están ahí, hay algunos objetos personales de la persona. No hay nadie, pero se nota con claridad que acaban de salir porque algo pasó. Entonces, empezamos a mirar un poco más detenidamente”

Arriola también indicó que pidió hablar personalmente con la “fuente humana” de la DINI, pero no fue posible.

“Estuvimos en la zona unos tres días más, hasta el 20 de enero, a tiempo completo. Rentamos una habitación [...] Estábamos alojados en un inmueble, verificando que no vayan a llegar algunos yates. Como era verano, nos valimos para que en estas rondas que hace la policía aérea, destine helicópteros para Asia, de mayor presencia en Asia”.

Poco después del fallido operativo, el gobierno de Dina Boluarte decidió realizar cambios en las cabezas de la DINI y del alto mando de la PNP. Así, el general Jorge Angulo fue removido como comandante general y Óscar Arriola terminó recibiendo su ascenso hasta ser jefe del Estado Mayor.

¿Qué falló? Si bien no fue explícito, de las declaraciones del número 2 de la PNP se desprende que el dato de la “fuente humana” de la DINI estuvo errado y que también hubo fallas en la geolocalización.

Frente a una pregunta de la congresista Hilda Portero (Acción Popular), Arriola explicó que sospechaba en qué departamento estaba el prófugo por la proximidad de una antena. Pero luego refirió que llamaron a una persona que vivía en otro condominio aledaño para geolocalizarla y se llevaron la sorpresa de que era otra antena la que daba señal a Mikonos.

La Comisión de Fiscalización presidida por Juan Burgos, de Podemos Perú, viene recogiendo testimonios e información sobre el 'Caso Cofre' (Foto: Congreso)

Añadió que por esos días también recibió otras informaciones, como que una persona había sido secuestrada por cubanos en Miraflores, pero que no le dieron mayor información, y otras que le generaron una sospecha de que “algo no andaba bien”. “Luego he recibido informaciones de que alguna persona habría estado brindando una información no tan cierta y no tan correcta”.

¿Mal dato o filtración de información?

La versión de Óscar Arriola contrasta con la que ha dado el entonces comandante general de la PNP, Jorge Angulo, luego de su destitución. En declaraciones dadas a El Comercio en agosto, el general (r) se refirió a los fallidos intentos para capturar a Cerrón dijo: “Sospechamos que altas esferas del gobierno [de Dina Boluarte] están protegiendo al señor Cerrón.

Sobre el operativo en Mikonos, refirió: “La información era fidedigna, confirmada. Esa misma noche se hizo la operación para ir al lugar. En la madrugada ya había un canal [de TV] que estaba haciendo la cobertura”,

Sobre su súbito pase al retiro en esos días, que luego sería anulado por el Poder Judicial, comentó: “Mi hipótesis es que quizá estábamos muy cerca del objetivo [capturar a Cerrón] y que, de una manera u otra, podíamos constituir una amenaza, un peligro para la situación de este fugitivo, una amenaza para los intereses de quienes lo están escudando, cuidando o protegiendo para evitar su captura”.

El general PNP Óscar Arriola se presentó ante la Comisión de Fiscalización y dio detalles de la búsqueda de Vladimir Cerrón de enero en Asia. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)

En una reciente entrevista brindada a Latina, Angulo incluso indicó que lo invitaron para ser parte del operativo, pero no pudo asistir por temas de agenda. Además, reiteró que el fracaso de la captura de Vladimir Cerrón en ese condominio fue por “una fuga de información”. “También había información de que hay algún aparato internacional, de un país socialista, que estaba apoyando en ese rubro a evadir la actividad de la PNP”, agregó.

La explicación y los dichos de Óscar Arriola, respecto a que Vladimir Cerrón nunca estuvo en el lugar, fueron cuestionados por los integrantes de la Comisión de Fiscalización.

“La respuesta no es satisfactoria, es una respuesta muy ligera. Es contradictoria. Eso quedará en la conciencia y en la investigación, en las conclusiones y recomendaciones que emitiremos en su momento”, refirió el congresista Edgard Reymundo (Frente Democrático Popular). Previamente, el legislador había dicho que “algo no encajaba” en la explicación del general.

El presidente del grupo, Juan Burgos (Podemos Perú), anunció que pedirá las cámaras de seguridad de los condominios como parte de sus indagaciones. Norma Yarrow (Renovación Popular) remarcó en la necesidad de que esas imágenes sean conseguidas para que se conozca la verdad, mientras que Elías Varas (JP-Voces del Pueblo) cuestionó la efectividad del trabajo de la policía bajo la dirección del general Arriola.

El exjefe de la PNP Jorge Angulo atribuye el fracaso del operativo a una "fuga de información"

Vladimir Cerrón "está por acá"

A poco de que Vladimir Cerrón cumpla un año como prófugo de la justicia y en medio de los cuestionamientos parlamentarios, el general Arriola sostuvo que “si hay alguien interesado en capturar a Vladimir Cerrón, esa persona soy yo y muchos miembros de la institución”.

“Siempre sueño que un día podamos levantarnos con la noticia de que Cerrón ha sido capturado. No solamente la captura limpia, sino con los efectos a través de los cuales podríamos determinar quiénes estuvieron, están, protegiendo, indicando, financiando, ayudándole con un equipo de comunicación, facilitándole un inmueble en algún lugar, alojamiento, etc. Por supuesto que ello va a suceder”, afirmó.

Más allá de los sueños del oficial, la congresista Vivan Olivos (Fuerza Popular) le preguntó si tenían información sobre una supuesta fuga a Cuba, país en el que Vladimir Cerrón se educó y formó políticamente, u otro país extranjero.

“Nosotros tenemos siempre reuniones y recibimos informaciones: que está en Cuba, que está en Venezuela, que está en Bolivia, que ha pasado por tal lugar de la frontera y se encuentra en la casa de un connotado político en el país vecino y que ahí va a irse en una avioneta para otro país donde la presidencia es afín al grupo político, etc. Es lo que uno recibe. Y [que] de ahí se va a ir a donde usted me dijo, a Cuba”, refirió.

Vladimir Cerrón afronta procesos judiciales pero permanece en la clandestinidad hace casi un año. (Foto: Andina)

Ante ello, indicó que la Policía analiza esa información y actúa mediante “coordinaciones con nuestros pares, con algunas inteligencias superiores”. “Les pedimos que cada vez que haya una presentación, una comunicación, puedan activar la tecnología de punta para poder tener la información precisa que permita la detención, la captura”.

El legislador Héctor Ventura (Fuerza Popular) consultó respecto a hace cuánto no tenían una información certera sobre la ubicación del prófugo. “Tenemos información, que tiene que ser corroborada, tiene que ser procesada. Hubo operaciones que nadie se ha enterado y no necesitamos que nadie se entere”, respondió.

“Tenemos hasta tres equipos especiales que vienen trabajando, en base a líneas de investigación”, dijo. Además, refirió que se hacen actos de investigación respecto a ciertos inmuebles para eventuales allanamientos, pero evitó decir dónde por la naturaleza de la investigación.

Ventura también preguntó si puede afirmar que Vladimir Cerrón está dentro o fuera del país. Inicialmente, Arriola evitó dar una respuesta. “No podría afirmarlo porque estaría especulando, no quisiera aproximarme a dar una respuesta desde un análisis que, más bien, comprometería el resultado de las indagaciones que se hacen ”.

Cuando el legislador insistió, cuestionando cómo entonces podían “tenerlo cercado”, Arriola replicó: “No he hecho la afirmación. Lo que trato de evitar es decir ‘o está afuera o está adentro’. Pero por lógica, si estamos hablando de que tenemos línea de investigación, investigamos inmuebles y en cualquier momento se produce la captura, bueno, quiere decir que está por acá”.

Juan Burgos y Óscar Arriola en la sesión de la Comisión de Fiscalización. Foto: GEC / Diana Marcelo