Se trata de Somos Perú y Bloque Democrático Popular, mientras otras ocho agrupaciones definirán una postura después de la semana de representación. Estas son Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Honor y Democracia, Podemos Perú y Acción Popular.

En la moción- presentada el lunes 16 de setiembre- Burgos también pide que se le permita indagar sobre un supuesto encubrimiento desde Palacio de Gobierno y la Policía, así como de las presiones para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

El documento toma como punto de partida los audios atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, donde refirió que el cofre se habría puesto a disposición del secretario general de Perú Libre en febrero último, cuando ya estaba en la clandestinidad y que la presidenta Dina Boluarte le exigió la disolución de la Diviac.

En comunicación con El Comercio, el parlamentario Héctor Valer (Somos Perú), vicepresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, adelantó que la bancada del corazón ya ha adoptado un acuerdo para apoyar la moción. Esto a raíz de que el Ejecutivo calificó como información reservada los expedientes sobre los traslados de Boluarte y el uso de los autos presidenciales.

“Nosotros pedimos los cuadernos de salida y entrada de los garajes de los autos, el cuaderno de los edecanes, el acceso al sistema informático, donde figura quién autorizó los traslados del cofre y la documentación de los choferes. Pero la presidenta Boluarte declaró todo como clasificado. Solo una comisión investigada puede acceder ahora”, manifestó.

Valer afirmó que la actitud de Palacio de Gobierno frente a las dudas que existen sobre el uso del cofre tiene como objetivo “ocultar pruebas que podrían comprometer” a la presidenta y a otros altos funcionarios.

A su turno, la portavoz del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, dijo que su bancada sí respaldará el pedido de Burgos.

“Sí. Nuestra bancada ha promovido una interpelación sobre este mismo tema contra el ministro del interior. Hay indicios de que desde Palacio de Gobierno se protege a Vladimir Cerrón, por lo que es necesario investigar adecuadamente estas imputaciones”, subrayó.

Posiciones encontradas en Fuerza Popular

En la bancada fujimorista aún no han definido si respaldarán o no la solicitud de Burgos, según refirió su portavoz, Arturo Alegría. A título personal, el ex primer vicepresidente del Parlamento dijo que está a favor de que se le den las facultades para investigar a la Comisión de Fiscalización, debido a que esto les permitirá acceder a los documentos declarados en reserva por el Ejecutivo, pero también a levantar el secreto a las comunicaciones y citar a funcionarios de grado o fuerza.

“Es importante que la comisión tenga facultades que permitan conocer la verdad [...] Ha sido una torpeza que desde el gobierno clasifiquen esto como reservado, cuando tenían una oportunidad de clarificar qué hacía el cofre [en el sur de Lima en febrero]. Pudieron zanjar el tema y ocuparse de la delincuencia, de los incendios forestales y otros. Sin embargo, esta torpeza lleva a que el Congreso tome acciones”, manifestó en diálogo con este Diario.

Alegría dijo que en las últimas semanas se conoció nueva información sobre el auto presidencial, al responder sobre el voto en abstención de ciertos integrantes de Fuerza Popular, cuando se debatió en la comisión si se pedía o no facultades para investigar.

El congresista naranja, además, exhortó a Podemos Perú a priorizar la moción en la próxima Junta de Portavoces para que el tema ingrese a la agenda del pleno.

A su turno, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) refirió, a título personal, que la Comisión de Fiscalización debe continuar con “indagaciones preliminares” y que se vuelva a citar a Santiváñez y al capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’, quien entregó los audios atribuidos al titular del Mininter.

“Aún quedan dudas, no podemos quedarnos solo con los dichos del oficial y las respuestas del ministro”, sostuvo.

Los otros partidos de la Mesa Directiva

Los otros tres partidos que forman parte de la Mesa Directiva- Alianza para el Progreso, Perú Libre y Avanza País- tampoco han adoptado una decisión colectiva sobre si la comisión, conducida por Burgos, debe tener o no facultades para investigar el presunto uso del cofre a favor del traslado de Cerrón Rojas.

“No hemos coordinado una postura. Ahora, a título personal, considero que las instancias correspondientes son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y aunque es facultad de la Comisión de Fiscalización investigar, politizar un caso tan delicado no suma a que los resultados sean adoptados con objetividad”, dijo a El Comercio la congresista apepista Lady Camones.

En declaraciones a la prensa, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), señaló su bancada debe debatir la moción. “Mi posición es que nadie tiene que incomodarse cuando se forma una comisión de investigación, quien nada debe, nada teme”, expresó.

Cerrón dijo que no sabe si su hermano utilizó o no un auto de la presidencia. “No tengo conocimiento sobre cómo se encuentra”, acotó.

En diálogo con este Diario, el parlamentario Edward Málaga (Avanza País) señaló que su agrupación tampoco ha analizado el tema.

“Yo considero que se debe investigar y transparentar ese asunto, e incluir en la investigación a todo congresista involucrado, empezando por la bancada del prófugo”, remarcó.

“Es una pérdida de tiempo”

Por su parte, el portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya, dijo que él “no aprobaría” darle facultades a la Comisión de Fiscalización, porque, en su opinión, “es una pérdida de tiempo”. “Los movimientos de ese carro están registrados y el operativo contra Cerrón [al sur de Lima] fue en otra fecha, no coincide”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Montoya sostuvo que una comisión del Congreso “no es una comisaría” ni los congresistas “son policías de investigación”.

A su turno, la parlamentaria Norma Yarrow (Renovación Popular) señaló que su bancada evaluará el pedido de Burgos, pero criticó las formas del presidente de la Comisión de Fiscalización.

“No me ha gustado la actitud del presidente de la comisión, debe ser más serio, más aún si está pidiendo facultades. El señor está diciendo que lo vienen persiguiendo y está adelantando opinión”, expresó.

Yarrow indicó que la clasificación como “información reservada” que hizo el Ejecutivo al expediente del cofre “puede ameritar” una comisión investigadora o que Fiscalización sesione de manera reservada.

“En tanto no se apruebe el pedido de facultades, el presidente de la comisión debe tener más criterio y mesura en lo que informa. Primero dijo que iba a citar al capitán Izquierdo, y le responden que no tiene permiso; luego dice que va a investigar el cofre, y la respuesta del gobierno fue clasificar la documentación. Vamos a evaluar la propuesta”, finalizó.

Desde Podemos Perú, el parlamentario Óscar Zea informó que su bancada todavía no ha adoptado una postura colectiva.

A título personal, dijo que él votará a favor del pedido de la Comisión de Fiscalización.

El congresista Luis Aragón (Acción Popular) sostuvo que las declaraciones del vocero de la Presidencia, Fredy Hinojosa, en el sentido de que el cofre fue utilizado para “actividades familiares” de Boluarte el 24 de febrero último, no lo han dejado satisfecho. “No aclaran el tema y debe haber fiscalización”, complementó.

Aragón señaló que la bancada de la lampa aún no ha definido una postura, pero que él espera que se acuerde dar las facultades.

Agregó que si el Congreso no aprueba que la Comisión de Fiscalización investigue el uso del cofre estaría dando “un mensaje de complicidad y contubernio” con el gobierno.

Este Diario intentó comunicarse con representantes de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Bloque Magisterial y Bancada Socialista, pero no respondieron a nuestras llamadas.

Más información

En marzo de este año, “Punto Final” reveló que un auto asignado al despacho presidencial fue visto cerca del lugar donde se escondía el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia tras ser condenado a tres años y medio de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

Según dio a conocer el dominical, el fin de semana del 24 de febrero fue visto el vehículo Lexus, de placa EGR 844 y asignado al despacho presidencial, acompañado de una camioneta del Ministerio del Interior, de matrícula EPF-852. Ambas unidades estaban justo al frente de uno de los últimos lugares donde se tiene certeza que estuvo escondido Cerrón Rojas.

Se trata de uno de los departamentos del condominio de nombre Mikonos en Asia, a la altura del kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur.