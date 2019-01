Oliva dice que comisiones de Justicia y Constitución no sesionarán juntas

El presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), aseguró este miércoles que su grupo de trabajo no sesionará en conjunto con la Comisión de Constitución como lo han solicitado los representantes de la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría General de la República.

"Yo no voy a hacer ninguna sesión en conjunto porque nosotros ya avanzamos con el trabajo, que es elaborar el predictamen [sobre la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia]", manifestó el congresista oficialista a El Comercio.

La Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República pidieron a través de un oficio la citada sesión conjunta de los dos grupos de trabajo parlamentario para poder exponer su posición sobre la necesidad de adoptar un modelo de control disciplinario y un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales.

Oliva expresó que desde agosto su comisión viene trabajando los siete proyectos de ley sobre el sistema de justicia y que en el caso concreto del proyecto de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia "hemos realizado cuatro sesiones y una mesa de trabajo para analizar exclusivamente ese tema", dijo.

Expresó que en esas sesiones asistieron congresistas, especialistas en la materia y titulares de las entidades involucradas, "de los cuales recogimos importantes aportes al predictamen correspondiente, siendo innecesario seguir dilatando su debate y aprobación".

Alberto Oliva lamentó que hoy no se haya podido discutir y votar el predictamen en su comisión por falta de quórum. Dijo que ha convocado a una nueva sesión para mañana jueves para ver ese asunto.

El legislador oficialista reiteró que no haría sesiones conjuntas con la Comisión de Justicia porque dice que este grupo todavía no tiene ningún predictamen. "Ellos pidieron sesionar en conjunto pero no voy a esperar las ganas de la señora [Rosa] Bartra para que me diga las pautas. Este tema es de urgencia, pero ellos [la Comisión de Constitución] no le han dado la atención para sacar adelante la reforma", expresó.

También criticó las declaraciones del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. "Me extraña la actitud del defensor del Pueblo, él no puede decir lo que tiene que hacer la Comisión de justicia o la Comisión de Constitución", acotó.

Agregó que su grupo de trabajo ya escuchó a defensor del Pueblo y al contralor dar sus opiniones en su comisión y que "escucharlos una vez más es innecesario".