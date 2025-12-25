Horóscopo de HOY, jueves 25 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21 a abril 20)

Trabajo y negocios: su intuición estará muy activa. Un proyecto será bien evaluado y traerá beneficio. Amor: una relación surgirá de la nada, con alguien que le atrae de su entorno.

TAURO (abril 21 a mayo 20)

Trabajo y negocios: algunas diferencias de criterio afectarán el negocio o proyecto pero las superará. Amor: todo parecerá ir mal en una relación, pero un diálogo a tiempo los acercará.

GÉMINIS (mayo 21 a junio 21)

Trabajo y negocios: discutirá con colegas por diferencias técnicas o comerciales pero acordarán. Amor: alguien nuevo quedará prendado de su encanto y surgirá una feliz relación.

CANCER (junio 22 a julio 23)

Trabajo y negocios: podría arrepentirse si acepta sugerencias de gente poco confiable. Atención. Amor: la incertidumbre quedará atrás: le presentarán a alguien que amará conocer.

LEO (julio 24 a agosto 23)

Trabajo y negocios: su trabajo podría dañarse por la falta de control, pero reparará los errores. Amor: un fortuito encuentro le permitirá conocer a alguien de increíble atractivo.

VIRGO (agosto 24 a septiembre 23)

Trabajo y negocios: sus habilidades serán las más apropiadas para las tareas encomendadas. Amor: el encuentro de las miradas y un gesto sutil disiparán las dudas y habrá romance.

LIBRA (septiembre 24 a octubre 22)

Trabajo y negocios: mediará en entredichos de colegas y las cosas comenzarán a mejorar. Amor: una ex pareja molestará con la intención de afectar su relación actual pero no podrá.

ESCORPIO (octubre 23 a noviembre 22)

Trabajo y negocios: manejará una situación difícil en el trabajo con gran maestría. Amor: su encanto irresistible atraerá a la persona más deseada; posible romance.

SAGITARIO (noviembre 23 a diciembre 21)

Trabajo y negocios: algunos le desafían pero los dejará atrás con gran éxito. Amor: momentos de sensual armonía en la pareja. La intimidad revelará a las almas gemelas.

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 20)

Trabajo y negocios: su capacidad para generar proyectos le dará un gran prestigio. Amor: alguien especial se acercará y su corazón vibrará; se avecina un momento romántico.

ACUARIO (enero 21 a febrero 19)

Trabajo y negocios: un acuerdo quedará registrado por escrito para evitar los riesgos. Amor: la influencia del mundo interior hará crecer su poder de seducción. Encuentro.

PISCIS (febrero 20 a marzo 20)

Trabajo y negocios: su experiencia hará las cosas menos complicadas. Se avecina reconocimiento. Amor: conocerá a alguien de quien todos hablan y al acercarse despertará su encanto.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y DIVERTIDA. AYUDA A TODOS PARA QUE VEAN EL ASPECTO POSITIVO DE LA VIDA.