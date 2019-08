Caso Lava Jato: el informe sobre Odebrecht bajo análisis

1. ¿Qué lectura tiene del informe emitido por el equipo especial del Caso Lava Jato?

-El informe de la fiscalía tiene varias aristas que necesitan mayores explicaciones.



La fiscalía está en muchísimo mejor posición que nosotros de sostener si existen investigaciones a Odebrecht fuera de las cuatro que se sostuvieron en el acuerdo, pero, por ejemplo, me viene a la cabeza que el Caso Gasoducto no está en los acuerdos de colaboración. Se requiere una explicación mayor. Hay varias aristas que requieren una explicación para que la ciudadanía esté segura de que no se está flexibilizando la posición que se tiene frente a Odebrecht en relación con las investigaciones.

Yván Montoya - Exprocurador anticorrupción

-Si no existe una condena, aún existen investigaciones, así la empresa se haya declarado culpable.



No coincido con el informe, no dice las cosas completas. Por lo que ha sido revelado públicamente, sí hay información de que Odebrecht tiene otras investigaciones en curso. El hecho de que la fiscalía no haya incluido a Odebrecht como persona jurídica en estas investigaciones no significa que no existan. Si aún no me condenan, por más que haya aceptado la responsabilidad penal, el tema sigue en investigación.

Romy Chang - Abogada penalista

-El informe es objetivo y refleja la preocupación del equipo por el acuerdo.



El informe procura reflejar de la manera más objetiva posible el estado de la acción del Ministerio Público en las investigaciones en que Odebrecht está involucrada. Trata de presentar argumentos dentro de lo resuelto por el órgano jurisdiccional y entiendo la preocupación del equipo especial de que si no es respetada la sentencia de manera escrupulosa, la colaboración acordada con Odebrecht puede concluir y fracasar.

Antonio Maldonado - Exprocurador anticorrupción

2. ¿Es apelable la decisión que adopte la unidad funcional del Ministerio de Justicia?

De acuerdo con la sentencia, la jueza se ha autoexcluido del procedimiento.



Ella misma [la jueza] en una cláusula se ha autoexcluido del procedimiento para la aplicación o inaplicación de la Ley 30737; sin embargo, nada impediría que se le consulte por una posición al respecto. Es una relación entre Ministerio de Justicia y el Ministerio Público y para tomar una decisión el Minjus va a tener que estar convencido y se va a asegurar por todos los medios. No creo que sea apelable.

Yván Montoya - Exprocurador anticorrupción

Odebrecht podría buscar presentar una demanda si no hay reembolso.



La empresa Odebrecht podría decir que no se está cumpliendo el acuerdo y podría buscar establecer algún tipo de demanda porque sobre eso no hay un procedimiento preestablecido con exactitud en el código procesal peruano. Es básicamente un requisito que la jueza ha dado para la devolución del dinero. Cualquier persona que sienta que se ha vulnerado su derecho tiene la posibilidad de reclamar al Poder Judicial.

Romy Chang - Abogada penalista

La última decisión la tendría la jueza a cargo de la sentencia.



No vamos a utilizar el vocablo “apelable”, pero me parece que la constructora tendría toda la potestad de plantearle a la jueza un pronunciamiento sobre si una decisión hipotética, negando el pedido de la empresa, lesiona o no la sentencia. El dilema planteado debe ser resuelto por el órgano jurisdiccional. No es una sentencia superficial , sino bien motivada. Me parece que la decisión última la tiene, en vías de aclaración o definición, la jueza.

Antonio Maldonado - Exprocurador anticorrupción

3. Si el dinero no es devuelto a Odebrecht, ¿la sentencia de colaboración está en riesgo?

La decisión que tome el Ministerio de Justicia tiene riesgos.



Es un tema muy sensible. Para poder proceder, el Ministerio de Justicia se tendrá que asegurar por qué razones se considera que no existen investigaciones, porque finalmente el ministerio es el que tendrá que rendir cuentas si hay un desembolso de una cantidad de dinero determinada y la decisión tiene riesgos, como que la empresa entre otra vez en una fase de no colaboración, más aun cuando viene la fase de juicio oral.

Yván Montoya - Exprocurador anticorrupción

Odebrecht también perderá si decide no seguir colaborando.



Eventualmente la empresa podría decir que no se ha respetado el acuerdo y considerar que no va a seguir colaborando con la información. Más que al Estado, a quien perjudicaría es a la empresa Odebrecht, porque la información que han dado a través de declaraciones tiene que ser corroborada y los indicios que la fiscalía obtiene producto de sus investigaciones no necesariamente van a dejar de ser considerados.

Romy Chang - Abogada penalista

El riesgo existiría si las partes toman decisiones unilaterales.



Uno de los riesgos y, ciertamente el riesgo mayor, que involucraría desandar lo andado y traer abajo todo el esfuerzo que ha hecho el Estado a través del Ministerio Público para descubrir la verdad en este caso, sería que la empresa eventualmente decida no continuar colaborando. Habría ese riesgo si todas las partes toman decisiones unilaterales que impliquen que la sentencia no sea respetada. La situación requiere un pronunciamiento objetivo.

Antonio Maldonado - Exprocurador anticorrupción