En medio de la polémica desatada por su decisión de no atender la medida cautelar que le ordenó suspender el proceso, el Pleno del Congreso reanuda este jueves la sesión en la que seguirá buscando elegir a seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) . En su primer intento, los parlamentarios no lograron el consenso necesario y los candidatos de los tres primeros puestos del cuadro de méritos no alcanzaron los 87 votos requeridos.

Los postulantes Fernando Calle (6 votos a favor, 80 en contra y 8 abstenciones), Aarón Oyarce (71 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones) y Carlos Hakansson (81 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones) se quedaron en el camino. Pese a este resultado, tras el pedido del legislador César Combina (APP) se volvió a votar en el caso de los dos últimos candidatos, pero tampoco alcanzaron consenso.

Durante la sesión, prevista para las 9 de la mañana, el Parlamento pondrá a votación a los candidatos que continúan en la tabla de méritos. Previamente, para las 8 de la mañana se ha convocado a una Junta de Portavoces a fin de intentar reunir los 87 votos a favor de alguno de los postulantes que quedaron.

No es un dato menor: de los 15 candidatos aptos para el TC, el Congreso votó hoy por los 3 primeros puestos del cuadro de méritos: Fernando Calle, Aarón Oyarce y Carlos Hakkanson. Pero ninguno de ellos, que tienen mejor puntaje, han sido electos. Quedan otros 12 aspirantes pic.twitter.com/2vBysZKAzq — René Zubieta Pacco (@renezp) July 7, 2021













Esta es la relación de los 15 candidatos propuestos por la comisión especial:

Candidatos al TC





Como se mencionó líneas arriba, seis de los siete magistrados del TC tienen vencidos sus mandatos desde junio del 2019. Se trata de Ernesto Blume, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón, Eloy Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma Narváez, actual presidenta de la entidad, quienes fueron elegidos el 21 de mayo del 2014 y juraron el 3 de junio de ese año.

El único magistrado con mandato vigente es Augusto Ferrero Costa, actual vicepresidente del TC.

Seis de los siete magistrados tienen el mandato vencido (Composición: El Comercio)

