El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), negó una supuesta manipulación de los congresistas que votaron en contra del viaje de la mandataria Dina Boluarte a Estados Unidos y señaló que la “única influencia” que tienen es de sus electores. “La única influencia que tiene un parlamentario es de sus ciudadanos y recoger el sentimiento de su población”, enfatizó.

En declaraciones a los periodistas antes de la sesión solemne por el 202 aniversario del Parlamento, respondió a la acusación de la jefa de Estado y señaló que los legisladores se deben a sus electores para tomar decisiones.

En ese sentido, enfatizó que la decisión adoptada por el pleno de no autorizar el viaje de Boluarte Zegarra se debe respetar porque se encuentra justificada ante las circunstancias difíciles que vive el país debido a los incendios forestales.

“Lo que hacen los congresistas es recoger los sentimientos y las opiniones de la ciudadanía. Los congresistas representan a distintas regiones del país y obviamente en un momento complicado, unas circunstancias difíciles, problemas por el cambio climático, incendios forestales, sequía en la Amazonía, bueno una serie de fenómenos naturales han visto conveniente votar de esa manera y esa decisión se respeta”, expresó.

Cuestionó voto de congresistas

Como se recuerda, en un mensaje a la Nación el último miércoles, Dina Boluarte afirmó que su Gobierno no cederá al cálculo político ni a los intereses personales, y dijo que la ciudadanía sabrá identificar quiénes se ponen en contra del “progreso” del país.

“Al pueblo peruano le digo: no cederemos al cálculo político ni a los intereses personales. Ustedes podrán darse cuenta de quiénes están trabajando y estamos trabajando por el bienestar del país y qué políticos ponen obstáculos al progreso de las peruanas y los peruanos”, afirmó.

Boluarte Zegarra también aseguró haber recibido “información preocupante” de que algunos de los congresistas estarían siendo “influenciados” para votar en contra de la autorización del viaje.

“Ante esta afrenta al Perú les digo: basta de intereses personales, basta de odios y dejemos de lado las barreras que nos separan y dividen”, subrayó.

Sin embargo, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) reveló un presunto hostigamiento de coordinadores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a los integrantes de su bancada y otros legisladores para cambiar su voto a favor de autorizar el viaje de la mandataria a Estados Unidos.

“Ayer y antes de ayer ha sido un acoso terrible de los coordinadores y articuladores de diferentes ministerios hacia los congresistas. Han estado tratando de hacer que se cambie el voto llamándolos por teléfono, ofreciendo cosas”, manifestó.

“He conversado con algunos congresistas, obviamente a mí no me han llamado. Yo sí me tuve el atrevimiento –con justa razón- de llamar a uno de los coordinadores y decirle: ‘no vuelvas a hostigar a mi bancada para pedir el voto’”, añadió.