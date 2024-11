Sus propuestas incluyen hasta tres universidades solo para la región de Piura: la Universidad Nacional Tecnológica Miguel Grau de Paita, la Universidad Nacional de Educación Manuel Vegas Castillo y la Universidad Nacional Autónoma del Norte.

Cerrón también plantea la creación de tres nuevas universidades en la capital, ubicadas en Lima Este, Lima Norte y Lima Centro. Además, propone que la Escuela Superior de Formación Artística Pública Eduardo Meza Saravia, de Ucayali, se convierta en la Universidad Nacional Autónoma de Formación Artística. Por último, busca que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chupa, en Puno, pase a ser la Universidad Nacional de Quechua y Aymara.

ESTOS SON LOS 15 PROYECTOS DE LEY DE CERRÓN PRESENTADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES PARA CREAR NUEVAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS:

PROYECTO DE LEY FECHA DE PRESENTACIÓN ESTADO REGIÓN Ley que crea la Universidad Nacional Científica de la Mar 08/11/2024 Presentado Ayacucho Ley que declara de necesidad pública la creación de la Universidad Nacional Tecnológica Miguel Grau de Paita 07/11/2024 En comisión Piura Ley que declara de necesidad pública la creación de la Universidad Nacional Agraria Tecnológica y Robótica de Ascope 28/10/2024 En comisión La Libertad Ley que declara de necesidad pública la creación de la Universidad Nacional Científica de la Mar 16/10/2024 En comisión Ayacucho Ley que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Chincheros 16/10/2024 En comisión Apurímac Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Norte 30/09/2024 En comisión Lima Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Lima Centro 18/09/2024 En comisión Lima Ley que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Atalaya 12/09/2024 En comisión Ucayali Ley que crea la Universidad Nacional de Educación Manuel Vegas Castillo 10/09/2024 En comisión Piura Ley que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud de Selva Central 06/09/2024 En comisión Junín Ley que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chinchaysuyo 29/08/2024 En comisión Huánuco Ley que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional Autónoma del Norte 21/08/2024 En comisión Piura Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Lima Este 19/08/2024 En comisión Lima Ley que crea la Universidad Nacional de Música de Acolla 14/08/2024 En comisión Junín Ley que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud de Tambopata 14/08/2024 En comisión Madre de Dios

En mayo último, El Comercio ya había alertado que Cerrón era el autor principal, hasta ese mes, de 17 proyectos para crear universidades públicas. En tanto, su bancada alcanzaba 47 iniciativas similares.

La avalancha de esos proyectos de ley llegó cuando se vencieron las normas que prohibían la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades, tanto públicas como privadas. La última estuvo vigente hasta mayo del 2022.

Los fundamentos esgrimidos por el congresista en la mayoría de sus 15 nuevos proyectos de ley son similares. Solo se diferencian por los datos geográficos y poblacionales de cada región.

En la exposición de motivos, el legislador inicia con una verdad de Perogrullo: que el acceso a la educación es un derecho básico. No obstante no aborda las implicancias de crear nuevas universidades públicas.

Todas las regiones del país tienen al menos una universidad pública.

Los proyectos de Cerrón cuentan con el respaldo de sus colegas de bancada, liderados desde la clandestinidad por su hermano, el prófugo Vladimir Cerrón.

Impacto financiero

Para este año, el presupuesto asignado a las universidades públicas en Perú es de S/6,968 millones, según la Ley de Presupuesto del Sector Público. Ese monto se reparte entre las 50 universidades estatales que existen en el país.

El especialista en temas educativos Paul Neira explicó que si se crean otras 15 universidades, habrá menos fondos para cada una y eso afectará la calidad.

“Curiosamente, las más afectadas serán las universidades regionales. ¿De dónde se va a sacar los recursos educativos para las tres universidades de Piura? Lo van a sacar de la Universidad Nacional de Piura. Y si hoy se discute la calidad de esa universidad, mañana no tendremos una discusión, sino una certeza, que se caerá la capacidad de la universidad para dar calidad”, dijo en diálogo con El Comercio.

En opinión de Neira, estamos frente a un “mecanismo perverso” que le restará nivel a la educación universitaria. “La supuesta solución, que es dar más oportunidades de aprendizaje en la región, terminará por traer abajo la poca calidad en la formación de los profesionales que hoy en día están accediendo a la universidad nacional”, dijo.

Además, Neira subrayó que los congresistas que apoyan esta creación de universidades no informan que estas tomarían entre siete y nueve años para instalarse plenamente. Esto implica contar con infraestructura, personal capacitado y pasar por procesos de licenciamiento, lo cual se ha visto dificultado en el pasado. Por ejemplo, la Universidad de Rioja, creada hace 13 años en la frontera con Ecuador, aún no cuenta con rector ni está plenamente operativa.

Un informe de este Diario publicado en septiembre pasado dio cuenta que se crearon 13 universidades públicas provinciales entre el 2007 y el 2011. En promedio, les tomó siete años iniciar su funcionamiento y celebrar su primer examen de admisión. Además, la mitad de ellas no cubre ni el 10% de la matrícula departamental.

Por último, Neira destacó que para las universidades estatales en la capital ya es difícil contar con el 100% de docentes con maestría, por lo que la situación sería aún más complicada en otras regiones. “Tenemos un problema serio con el capital humano si es que esas universidades comienzan a ser implementadas”, dijo.

"Populismo y demagogia"

El especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi señaló que los proyectos de Cerrón son “una clara demostración de la demagogia y el populismo de este congresista” .

“Busca distorsionar la razón de ser de un proyecto de ley, que es mejorar el marco legal, no es engañar a los electores con una propuesta que declara de interés público la creación de la universidad x, y o z. Esta no tiene mayor consecuencia jurídica, solo genera falsas expectativas a los electores”, dijo.

En opinión de Rospigliosi, “el objetivo [de Cerrón] es la demagogia, el populismo puro y un afán de proselitismo político a corto plazo”.

José Cevasco, exoficial Mayor del Congreso, agregó que Cerrón busca generar expectativas en la población como parte de una campaña electoral.

“Por un asunto demográfico y presupuestal, muchos de esos proyectos no se podrán cumplir. [...] Son actos populistas que deberíamos evitar aún estando en campaña electoral. [...] Antiguamente, la creación de universidades llegaban al Congreso como propuestas del Poder Ejecutivo, con su financiamiento y estudios técnicos previstos ”, agregó.

Cevasco dijo que, hace dos décadas, los congresistas interesados en la creación de alguna universidad estatal le solicitaban al Ejecutivo que presente un proyecto de ley para crearla.

“Era responsabilidad del Poder Ejecutivo enviar ese tipo de iniciativas con los informes necesarios para que la Comisión de Educación del Congreso los dictamine en forma favorable. Era inusual, muy raro, que un congresista presente una iniciativa así. Esta mala práctica [empieza a aparecer] en los últimos 20 años. No digo que no se presentaran, pero no era usual”, dijo en diálogo con El Comercio.

Los proyectos de ley de Cerrón están en manos de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, presidida por el legislador Segundo Montalvo Cubas, también de Perú Libre.

Cerrón no respondió a nuestras solicitudes de comunicación. Sin embargo, su bancada ha defendido en el pleno del Congreso la creación de universidades públicas, argumentando que estas iniciativas buscan satisfacer la demanda de los jóvenes por mayor acceso a la educación superior.