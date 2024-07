El presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto (Honor y Democracia), acudió este martes a la sede de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) para verificar el equipo de geolocalización de celulares que había sido denunciado como “desaparecido” por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

A la salida de las instalaciones policiales ubicadas en Surco, el parlamentario confirmó que sí se encontraba el mencionado equipo, tal y como reveló un reportaje del programa “Cuarto poder” este domingo.

“He estado verificando ahí con el jefe de la Diviac y con el director de la Dirin y hemos visto algunos documentos, algunas informaciones y ya he constatado que ha venido la Contraloría ayer y va a seguir viniendo dentro de la investigación que se está llevando a cabo”, comentó a Canal N.

Este lunes, el Ministerio del Interior (Mininter) se pronunció tras el informe de “Cuarto poder” y dijo que había establecido la ubicación del equipo de geolocalización de celulares perteneciente a la Diviac.

A través de un comunicado, indicó que será el Sistema de Control de Inteligencia el que procederá con dicha ubicación, así como la constatación de acuerdo al modelo, datos de fabricación, marca, número de serie, software y demás características que constituyan prueba de su originalidad.

José Cueto dijo no entender por qué el ministro del Interior declaró que no se conocía el paradero de este equipo.

“Lo que escuché al ministro era afirmar que no había encontrado el equipo, obviamente, porque esta ubicación de la Diviac no es la formal, la normal, digamos. La verdad es que no entiendo por qué no le informaron al ministro dónde estaba inicialmente, físicamente. Tengo entendido que él ya tiene información del equipo. Está acá y a raíz de esta información he venido a constatar esto”, explicó.

Días atrás el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habló sobre la “pérdida” de un costoso equipo de geolocalización de celulares perteneciente a la Diviac que había sido comprado en el 2019, esto como parte de sus cuestionamientos contra esta división policial.

Sin embargo, documentos clasificados a los que accedió “Cuarto Poder” demostrarían que el aparato tecnológico adquirido para emplearse en actividades de inteligencia policial no está perdido, sino que se encuentra en las instalaciones de la Diviac.