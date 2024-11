El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó- a solicitud del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación- el allanamiento de cuatro inmuebles relacionados a Agüero, entre ellos un departamento y tres cocheras en Breña, dos oficinas parlamentarias (una en Arequipa) y un predio rural en la Ciudad Blanca.

Minutos después de las 7 a.m. de este martes, la Fiscalía de la Nación y el Eficcop, con asistencia de la Policía Nacional, ingresaron a la vivienda de Agüero, tras utilizar una comba para romper la cerradura de la puerta.

📢 #Ahora | Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en conjunto con el EFICCOP, ejecuta la diligencia de allanamiento del domicilio de la congresista María Agüero Gutiérrez, en el distrito de Breña. (1/3) pic.twitter.com/c26yQ4jDKv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 5, 2024





Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), Agüero dijo que le no le sorprende el allanamiento en su contra, “ya que así opera la instrumentalización de la justicia”. La congresista perulibrista salió del país el último sábado y se encuentra en Caracas, Venezuela, desde donde participa en el Foro Parlamentario Mundial Antifascista.

En la resolución judicial- de 47 páginas y a la que tuvo acceso El Comercio, el juez Checkley recoge los argumentos del Ministerio Público, que apuntan a que Agüero en su condición de congresista “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.

Aunque no descartan que la perulibrista haya instalado esta mala práctica desde el inicio de su actividad en el Parlamento. Es decir, julio de 2021.

El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación- conducida por el fiscal superior Luis Germaná- estableció que la congresista de izquierda utilizó a Alexis de la Cruz y Edson Flores Valencia, dos de sus asesores, como las personas que recolectaron el dinero recortado ilegalmente a sus otros trabajadores.

Dos operadores y más de S/72 mil

De la Cruz Canales recibió, en cuentas de cuatro bancos, S/27.837 a través de transferencias hechas por los trabajadores de la oficina de Agüero. Y, además, S/64.250 por concepto de depósitos en efectivo. De esta última cifra, el Ministerio Público remarca que S/48.720 se realizaron desde agencias ubicadas en Lima, Pisco, Ica y Arequipa “desconociéndose a los ejecutantes”.

Entre los 12 trabajadores de la perulibrista que sufrieron recortes ilegales a sus salarios se encuentra Richard Medina Villagómez, asesor II de Agüero. Él hizo 13 depósitos a De la Cruz por un total de S/11.482. Estas transferencias se hicieron en los días próximos a las fechas en que el Parlamento abonó el pago de haberes a sus colaboradores.

En cinco de las 13 transferencias, Medina Villagómez consignó como referencia la palabra “diezmo”.

Nathaly Hernández Rojas, quien fue técnico en la oficina de Agüero, hizo, a favor de De la Cruz Canales, 16 depósitos por un total de S/9.308.

Flores Valencia, el otro asesor de la congresista que reunió el dinero recortado, recibió 34 transferencias de otros trabajadores de la política arequipeña por un total de S/44.180, entre junio de 2022 y mayo de 2023.

En total, los dos operadores de Agüero recibieron, al menos, S/72.017, producto de la orden de la congresista de recortar el sueldo a sus colaboradores.

El Ministerio Público, además, subrayó que De la Cruz realizó una transferencia interbancaria a la parlamentaria de Perú Libre por S/29.000 el 26 de abril último, de acuerdo con la información extraída del levantamiento del secretario bancario del exasesor congresal.

El juez Checkley, además del allanamiento, ordenó la incautación de bienes, documentos y otros que puedan servir para la investigación de la Fiscalía de la Nación, y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los celulares, tabletas y otros equipos que puedan ser confiscados durante la diligencia.

Fuentes de El Comercio confirmaron que Flores fue detenido de manera preliminar en su domicilio en el distrito de Mariano Melgar, en Arequipa.

Las mismas fuentes indicaron que De la Cruz se encuentra en Chile, de acuerdo con su registro migratorio.

La defensa del cerrorismo

El prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, calificó el allanamiento como un “amedrentamiento” a la congresista Agüero.

“¿Era necesario allanar cuando la investigación requiere solo medios electrónicos de pago o verificar las planillas del Congreso?”, cuestionó Cerrón Rojas- sobre quien pesa una condena de prisión efectiva de tres años y medio por colusión-por medio de su cuenta de X.

En conferencia de prensa, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), criticó que el Ministerio Público haya decidido intervenir no solo la casa de Agüero, sino también las instalaciones del Parlamento, “como si esto fuera un antro”. Agregó que la Fiscalía de la Nación tendrá que emitir un informe sobre por qué desarrollan diligencias de incautación “a sabiendas que la congresista está fuera [del país]”.

La bancada de Perú Libre, a través de un comunicado, expresó su solidaridad y respaldo a la congresista de izquierda.

“Este es un claro acto de amedrentamiento, que busca generar temor y presión en lugar de seguir el debido proceso. Cuestionamos un despliegue de esta naturaleza que pretende coaccionar a los involucrados para que declaren según las expectativas del fiscal a cargo”, complementaron.

Más información

En febrero de 2023, Agüero afirmó que el atentado en las Torres Gemelas, ocurrido en septiembre del 2001 en Nueva York, no lo perpetró la organización terrorista Al Qaeda, sino el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush.

Agüero, además, se ha quejado de su salario como parlamentaria en más de una oportunidad. Por ejemplo, en septiembre de 2021, afirmó - en diálogo con radio Yaraví- que su sueldo como legisladora (S/ 15.600) no le alcanza. “El sueldo no me alcanza por todo el compromiso de mi despacho”, expresó.