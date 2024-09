La mandataria Dina Boluarte negó que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, haya usado el ‘cofre’, vehículo asignado al Despacho Presidencial, para escapar de las autoridades.

Durante la inauguración de la Institución Educativa 1209 Mariscal Toribio de Luzuriaga en el distrito de Ate, la mandataria arremetió contra los periodistas al afirmar que están creando “un muñeco sin pies, ni brazos ni cabezas” con esa versión.

Asimismo, Boluarte Zegarra remarcó que supuestas “mentes siniestras” están “fabricando historias de terror” y señaló que parecen “Chuky con su novia”.

“Se anda nuevamente fabricando un muñeco sin pies, ni brazos ni cabezas, pero muñeco al fin. Se está diciendo que el cofre de la presidenta sacó por Ica al prófugo Vladimir Cerrón”, expresó.

“Mentes siniestras -parecen Chuky con su novia- andan fabricando estas historias de terror andan creando historias de terror. Al Perú le digo: el cofre presidencial, los vehículos asignados al uso de la presidenta de la república son de uso exclusivo de la presidenta de la república y nunca se subió el prófugo Vladimir Cerrón”, agregó.

Incluso la mandataria afirmó que el ‘cofre’ presidencial nunca salió de la ciudad de Lima y pidió a los periodistas fabricar “algo más inteligente y no historias de Chuky con su novia”.

“El vehículo en mención de la placa G no sé qué tanto –porque yo ni las placas me las sé- nunca salió de la jurisdicción de Lima, así que si quieren fabricar, fabriquen algo más inteligente y no historias de Chuky con su novia”, sentenció.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, mostró un documento entregado por la concesionaria vial COVIPerú donde se informa que el vehículo asignado al Despacho Presidencial transitó por el peaje de Ica, en el sentido de norte a sur, el 27 de febrero.

El último jueves Palacio de Gobierno clasificó como “reservada” la información sobre el vehículo que traslada a la presidenta Dina Boluarte, conocido como el “cofre”. Esto en un contexto en el que se investiga si estuvo a disposición del prófugo líder de Perú Libre en febrero pasado.