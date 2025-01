El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, aseguró que evalúa su renuncia al cargo, luego que la Fiscalía de la Nación le abriera una investigación preliminar por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y negociación incompatible por el Caso Qali Warma.

En entrevista con Canal N, indicó que la decisión se tomará una vez que se reúna con la presidenta Dina Boluarte e insistió en que no se aferra al cargo y que la medida podría facilitar las investigaciones del Ministerio Público.

“Tengo un diálogo con la presidenta, uno no puede actuar en presentar, en hacer caprichos, yo tengo que conversar con ella. Se verá en su momento y se tomará la decisión, que es la más sana no solamente para mí como persona porque no quiero estar en medio de esta guerra, pero si eso va a facilitar investigaciones y procesos, y que no se manche un ministerio tan hermoso y tan importante como el Midis, no tengo ningún problema, nadie se tiene que aferrar a ningún cargo”, expresó.

Demartini indicó que tiene 30 años de servicio en el Estado y una línea de trabajo “que no tiene mancha”, y cuestionó que se encuentre en medio de investigaciones policiales, “muertes raras” y las denuncias en su contra, las cuales calificó de “artimañas”.

“Estoy evaluando esto (renunciar) porque no puede ser que el honor que tiene cualquier ciudadano en ser ministro de Estado termine agarrado y siendo parte de una treta o de estas investigaciones policiales penales”, aseveró.

“Eso lo estoy evaluando y la decisión tendrá que ser cuando me siente con la presidenta de la república, evaluaremos y tomaremos la decisión, que es la persona que me ha dado la confianza y a la que estoy agradecido”, añadió.

El titular del Midis también negó haber trabajo a una aspirante a colaboradora eficaz y a su hermana a cambio de no declarar sobre el tema, mucho menos haberse reunido con representantes de la empresa Gambrinos para favorecerla.

“Esto es una treta, quieren embarrar. Esta investigación es un caso penal, policial y tiene que condenarse a los culpables justamente porque han venido favoreciéndose de la alimentación de los niños más vulnerables del país. Eso es imperdonable”, enfatizó.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias contra Julio Demartini y señaló que el plazo de la investigación preliminar se extenderá por 90 días, tiempo en el cual se recibirá la declaración indagatoria del titular del Midis.