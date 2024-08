El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, consideró que al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “se le va acabando el oxígeno”, más allá de que algunos países hayan reconocido su “victoria” en las elecciones del pasado 28 de julio.

En entrevista con “Panorama”, advirtió que la represión contra los manifestantes que rechazan su supuesta victoria, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), generará más resistencia.

“Mientras más brutalidad se aplique, evidentemente (generará) la resistencia. Se le va acabando el oxígeno. Hay países que han reconocido su victoria, hay países que han reconocido la victoria del señor González”, expresó.

Indicó que existen versiones de que Maduro duerme “muy poco” y solo confía en su círculo más cercano. También aseveró que la esperanza del cambio del régimen chavista “crece” con el transcurrir de los días.

“La esperanza crece porque hay varios factores: la incapacidad material de mostrar actas distintas, aun cuando hay información a través de los medios de intentos para mostrar actas distintas. Ya las oficiales están publicadas, el plazo está vencido. Esto quiere decir que no puede haber una contrastación más allá del plazo”, manifestó.

“Esto hay que verlo como un proceso (…) el señor Maduro ahora comienza a dormir muy poco, está absolutamente desconfiado hasta de su sombra, quizás solamente en esa cúpula de 20 personas más cercanas”, agregó.

En ese sentido, González-Olaechea subrayó que Nicolás Maduro está frente a una “encrucijada” al no poder mostrar las actas con los verdaderos resultados que demuestren su supuesta victoria y que en algún momento “estará vencido”.

“Hay que recordar que el mandato del señor Maduro vence el 10 de enero, según la Constitución venezolana. Llegará un momento en que estará vencido. No habiendo actas, no habiendo proclamación, no pudiendo asumir, salvo por la fuerza, que sería más temerario, se enfrentará a una situación de ostracismo absoluto”, añadió.

Finalmente, el canciller dijo que según reportes periodísticos, dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas existen facciones que le exigen a Maduro admitir su derrota, incluso dentro de los círculos oficiales chavistas.

“Hay evidencias de que las tropas observan los ajusticiamientos, violación de derechos humanos, persecución (…) Es de conocimiento público que hay varios comandantes y coroneles que le dirigen mensajes pidiéndole que acepte su derrota. El propio hijo del defensor del Pueblo ha instado a su padre la decisión que corresponde, que es reconocer (la victoria de la oposición)”, refirió.

“La propia hermana del comandante general de las Fuerzas Armadas venezolanas, que hasta ahora se ha mostrado muy defensor de Maduro, le dijo en un video que está en todos lados ‘acuérdate de tu infancia, de los valores que nos inculcaron’”, sentenció.