Ipsos: 28% cree que Movadef es Sendero Luminoso disfrazado

La última noticia que se conoció sobre el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) –grupo de fachada de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL)– fue el pedido de la fiscalía de 25 años de prisión para sus dirigentes y de cadena perpetua para la cúpula de SL por la llamada operación Perseo.

Hace unos días, el fiscal del caso, Luis Landa, acusó a 43 personas por el delito de terrorismo, entre quienes están los cabecillas de SL Abimael Guzmán, Elena Yparraguirre y Florindo Flores Hala ‘Artemio’, y los dirigentes del Movadef Manuel Fajardo y Alfredo Crespo.

Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el 58% no está informado sobre ese pedido de cárcel para los dirigentes del Movadef.

En el estudio también se preguntó sobre el Movadef. De los entrevistados, el 28% cree que la organización es Sendero Luminoso disfrazado, el 22% que es su brazo político y el 8% un partido de izquierda. Además, el 30% no sabe qué es.

“Que el 30% –que comprende a jóvenes– no sepa o no esté enterado es una muestra de que la campaña del Estado o de los políticos o de la propia sociedad civil en la lucha contra esta organización no está consiguiendo su objetivo principal”, afirmó el analista político Carlos Tapia.

Para el analista en temas de seguridad estratégica y narcotráfico Pedro Yaranga, lamentablemente la cifra es bastante alta, lo que a su vez significa que el Estado debe continuar trabajando en el ámbito universitario.

“Es el sector que no tiene mayor conocimiento. Es fácil que estos grupos continúen formando círculos de estudios en universidades y academias. Esa es la forma como ellos [Movadef] llegan y avanzan”, señaló.

Sobre Sendero Luminoso, la encuesta revela que un 36% cree que fue derrotado en el pasado, pero que está rebrotando a través de organismos de fachada. Un 28% considera que nunca fue derrotado y que en cualquier momento puede volver a cometer actos terroristas.

“El problema de la lucha contra el Movadef es que no se trata de una lucha contra lo que se considera es Sendero Luminoso. [Movadef] es una fachada [de SL]. Y para que lleguen a las armas de nuevo deben tener contingentes de jóvenes ideologizados y esa es parte de la lucha ideológica que la democracia no sabe dar”, indicó Tapia.

En tanto, Yaranga sostuvo que aún existe desconocimiento sobre el Movadef y resaltó que un porcentaje considerable crea que SL está rebrotando. “La gente confunde el rebrote armado con los que hacen el trabajo político, que son los del Movadef”, dijo.

