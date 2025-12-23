Oscar García
Oscar García

Escucha la noticia

00:0000:00
Cuando el retablo fue arte: Joaquín López Antay y el premio que hace 50 años dividió al mundo cultural peruano
Resumen de la noticia por IA
Cuando el retablo fue arte: Joaquín López Antay y el premio que hace 50 años dividió al mundo cultural peruano

Cuando el retablo fue arte: Joaquín López Antay y el premio que hace 50 años dividió al mundo cultural peruano

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La navidad de 1975 llegó sin mucha paz y espíritu de concordia para el ‘establishment’ cultural limeño. Ese 25 de diciembre, los diarios anunciaron que, por primera vez, el Premio Nacional de Cultura, en la modalidad de arte, no recaería en un pintor de galería ni en un intelectual consagrado. El elegido era un modesto ayacuchano de casi 80 años, hacedor de retablos que desde hacía décadas daban cuenta de una sensibilidad singular. La noticia del premio a Joaquín López Antay fue celebrada por quienes reconocían en el retablo una expresión mayor del arte popular; para otros, la decisión del Estado fue una herejía navideña que puso sobre el tapete una discusión incómoda: qué era arte y quién tenía derecho a llamarse artista.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC