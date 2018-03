Jorge Barata: ¿a quiénes financió Odebrecht en el Perú?

Despacho de Graciela Villasís

Enviada especial de El Comercio a Sao Paulo

El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata afirmó esta mañana, durante el interrogatorio ante el fiscal José Domingo Pérez, que la constructora brasileña financió las campañas de al menos seis políticos en el Perú, entre los años 2006 y 2013.

Según fuentes de El Comercio, Barata precisó que Odebrecht aportó US$1’200.000 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Detalló, por ejemplo, que le dio US$1’000.000 a Jaime Yoshiyama, entonces secretario general de Fuerza 2011, y a Augusto Bedoya Cámere, ex ministro de Transportes del régimen de Alberto Fujimori.

Jorge Barata también señaló que Odebrecht aportó US$700.000 para la campaña del ex mandatario Alejandro Toledo, quien se mantuvo en los primeros lugares de las encuestas en el inicio de los referidos comicios.

El dinero, de acuerdo a fuentes de este Diario, fue recibido por Abraham Dan On, ex jefe de Seguridad de Palacio de Gobierno durante la administración de Perú Posible (2001-2006).

Sobre el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Barata indicó que la constructora brasileña contribuyó con US$300.000 para su campaña del 2011.

Este monto fue entregado, de acuerdo al brasileño, a la empresaria Susana de la Puente, quien es la actual embajadora del Perú en el Reino Unido.

En otro momento, el ex representante de Odebrecht en el Perú afirmó que la empresa aportó con US$200.000 a la campaña del aprista Alan García en las elecciones del 2006, cuando este ganó la Presidencia de la República tras superar en la segunda vuelta al nacionalista Ollanta Humala.

Jorge Barata señaló al ex ministro del Interior Luis Alva Castro como la persona que recibió el dinero.

El empresario brasileño confirmó que Odebrecht financió la campaña del No a la revocación de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. Aunque las fuentes de El Comercio no precisaron el monto.

En la víspera, Barata reafirmó que la firma brasileña aportó US$3 millones a la campaña de Ollanta Humala en el 2011.