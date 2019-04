Jorge Barata recomendó a hijo de Enrique Cornejo para empresa de Odebrecht

El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata afirmó, durante los interrogatorios de la semana pasada en Curitiba (Brasil), que él recomendó al hijo del ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo para que trabaje en la empresa Santo Toribio S.A., donde la constructora tenía acciones.

De acuerdo con la transcripción de la declaración de Barata, a la que accedió El Comercio, este indicó que si Javier Cornejo Cisneros no fuera el hijo de un ministro, no hubiese podido contactarse con él.

José Domingo Pérez: Y en el gobierno, ¿quién representaba esa parte técnica y esa parte política?

Jorge Barata: En la parte técnica quien estuvo ahí representando fue el señor Jorge Cuba a pesar de que era viceministro de Comunicaciones y [en] la parte política estaba el ministro de Transportes Enrique Cornejo y el presidente de Brasil.

José Domingo Pérez: Tiene usted conocimiento [de] por qué se contrató al hijo del ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, llamado Javier Cornejo Cisneros en la empresa Santo Toribio S.A., cuya accionista era la empresa Odebrecht.

Jorge Barata: Sí tengo.

José Domingo Pérez: ¿Puede hacer usted una referencia al respecto?

Jorge Barata: El tipo es fabuloso, muy inteligente, muy preparado, en la época que él estaba haciendo estudio de biología sustentable, en unos temas así, la empresa Santo Antonio, que era una que hemos hecho en el norte de Brasil, estaba ganando todos los premios justamente por tener un trabajo de sostenibilidad bastante bueno. Entonces, yo le indiqué a él, hizo las entrevistas y fue contratado para trabajar ahí.

José Domingo Pérez: ¿Y cómo conoció usted a Javier Cornejo Cisneros?

Jorge Barata: Quien me [lo] presentó fue su papá.

José Domingo Pérez: ¿Y su papá en ese momento que cargo tenía o qué función cumplía?

Jorge Barata: Era ministro, no sé si ya era ministro de Transportes [y Comunicaciones], si era ministro de, hay varios ministros, ministro de Vivienda, bueno no sé realmente en que momento fue, pero ya era funcionario del Estado.

José Domingo Pérez: Y usted contactaba con el Estado.

Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Y el ministro de Transportes era Enrique Cornejo, papá de Javier Cornejo Cisneros.

Jorge Barata: Pero doctor si me permite tenemos ahí montón de hijos de ministros, hijos de diputados, pero son opcional, pero son profesionales, ósea no condenemos a los hijos por esta posición, si los hijos están haciendo su trabajo, están trabajando, si hay alguna cosa equivocada ahí, es que yo le abrí las puertas para presentarlo, pero si no fuera bueno no estaba contratado, eso te garantizo.

José Domingo Pérez: ¿Y si no fuera hijo de un ministro lo contrataría?

Jorge Barata: Así es.

José Domingo Pérez: Y si no fuera un hijo...

Jorge Barata: Como hay 20 mil personas trabajando en Odebrecht y no todos son hijos de ministros.

José Domingo Pérez: ¿Y si no fuera hijo de ministro, Javier Cornejo Cisneros hubiese tenido posibilidad de contactarse con usted?

Jorge Barata: No, porque iría a través de sistemas normales, como hay mucha gente que pues es hijo de gente importante allá y no sé [quiénes] están trabajando en Odebrecht, como me contó el otro día, que había una chica trabajando ahí y que era hija de contralor y yo no sabía.

José Domingo Pérez: Entonces, Enrique Cornejo, ministro de Transportes, tuvo relación con usted director de la empresa Odebrecht en el Perú, que logró finalmente la contratación de su hijo Javier Cornejo Cisneros en la empresa Santo Toribio Energía S.A.

Al ser consultado por Eduardo Barrido Hernán, abogado de Enrique Cornejo, si el pedido del ex ministro de Transportes y Comunicaciones para que consiga trabajo para su hijo se dio en el marco de un esquema de corrupción, Barata dijo que “sinceramente no creo”. Agregó que esta solicitud se realizó al final del segundo gobierno del fallecido ex presidente Alan García.

“Mucha gente, como era una empresa que generaba mucho trabajo, mucha gente se acercaba a pedir ingenieros o persona que iban a pedir trabajo y esa era una práctica común, no la tomo como un acto ilícito. Por lo menos, en mi cabeza, pero no soy quien juzga eso”, manifestó el ex representante de Odebrecht en el Perú.

Barata también indicó que ni Luis Nava, ex secretario general de Palacio de Gobierno, ni Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones, le pidieron dinero para Enrique Cornejo.

El ex ejecutivo de Odebrecht, sin embargo, sí precisó que mientras la parte técnica de la obra de la línea 1 del metro de Lima la coordinó con Cuba, “la parte político” estuvo a cargo de Cornejo.

El Ministerio Público ha solicitado que al ex ministro de Transportes y Comunicaciones se le dicte una orden de prisión preventiva por 36 meses.