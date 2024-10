El Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, a cargo del juzgamiento, programó para este viernes 11 de octubre la declaración como acusado de Alejandro Toledo. La audiencia presencial será en el penal de Barbadillo, donde el exmandatario cumple una orden de prisión preventiva próxima a expirar.

La sentencia de Alejandro Toledo -que puede ser condenatoria o absolutoria- se perfila como la más importante dentro del Caso Lava Jato en Perú. Casi ochos años después de que el caso estalló, será la primera fruto de una acusación por presuntas coimas de Odebrecht a un ex jefe de Estado. Hasta el momento, solo hubo una condena a abogados y un funcionario del MEF (Caso Bonos Soberanos) y una para el exgobernador César Álvarez (Caso Chacas-San Luis), además de sentencias por colaboración eficaz.

El caso Toledo desde que regresó al Perú

1 23 de abril del 2023 Toledo es extraditado al Perú e internado en el penal de Barbadillo para cumplir 18 meses de prisión preventiva 2 7 de junio del 2023 El juez Richard Concepción Carhuancho culmina el control de acusación por el Caso Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. 3 16 de junio del 2023 El juez Concepción Carhuancho dicta auto de enjuiciamiento y ordena formalmente que Alejandro Toledo vaya a juicio oral 4 17 de agosto del 2023 El Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada programa el inicio del juzgamiento para el 11 de octubre, pero luego lo posterga para el 16 de ese mismo mes 5 16 de octubre del 2023 El juzgado colegiado instala el juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo y sus coacusados 6 7 de noviembre del 2023 Dentro del juicio oral, comienza a actuarse la prueba con la declaración del testigo José Graña. 7 2 de octubre del 2024 Fiscalía lee la declaración previa de Jorge Barata, una de las últimas pruebas en actuarse dentro del juicio oral. 8 3 de octubre del 2024 El juzgado colegiada termina de evaluar toda la prueba y se programa la declaración de acusados. 9 9 de octubre del 2024 El juzgado colegiado iniciará la fase de examen o declaración de acusados 10 11 de octubre del 2024 Alejandro Toledo declarará como acusado en una audiencia en el penal de Barbadillo

En comparación, el caso de Ollanta Humala sigue en juicio, el de Martín Vizcarra está por ingresar a esa etapa y el de Pedro Pablo Kuczcynski está en control de acusación. Además, esta será la primera sentencia a un expresidente peruano desde las que condenaron a Alberto Fujimori, el antiguo rival político de Alejandro Toledo, entre el 2007 y el 2009.

Etapa decisiva

La semana pasada, el tribunal integrado por los jueces Zaida Pérez (presidenta), Inés Rojas (directora de debates) y Richarth Quispe terminó de evaluar todas las pruebas presentadas en el juicio por la fiscalía, la procuraduría y las defensas de los acusados. Estas incluyeron decenas de testigos y peritos, además de cientos de documentos.

Con todas las pruebas actuadas, el juicio pasa a la siguiente etapa: la declaración de los acusados. Esta declaración es voluntaria, pero el propio Alejandro Toledo y su abogado manifestaron su intención de responder a las preguntas de todas las partes, entre ellos las del fiscal que lo acusa: José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato.

“Él me dijo que sí, que su disposición de declarar está firme, en la medida que él ha participado. Me ha pedido una serie de documentos que le tengo que llevar, pero sí me dijo que no tendría negativa respecto a su declaración”, informó el abogado Robertu Su al colegiado el último jueves.

“Nunca he tenido en mi vida he tenido un juicio (...) Pido por favor que me den tiempo para ser preparado por mi abogado para poder dar mis declaraciones”, agregó el expresidente. Inicialmente, su testimonio se dispuso para el miércoles 9, pero luego los jueces accedieron a darle más tiempo.

Así, al día siguiente, el juzgado detalló la programación de las declaraciones de los acusados: los exfuncionarios de ProInversión Alberto Pasco y Sergio Orellana declararán este miércoles y jueves, respectivamente. El viernes será el turno de Alejandro Toledo y, en caso acceda, de Avi Dan On, su exjefe de seguridad, quien participa en el juicio desde Israel.

En diálogo con El Comercio, el fiscal José Domingo Pérez remarcó que con estos avances “ya está concluyendo el juzgamiento”.“[La declaración] va a ser el acto en el que el señor Toledo va a poder responder a las preguntas de los cargos que formula la fiscalía. En el inicio del juicio oral, él rechazó los cargos, por lo que entramos a la actuación de la prueba. Ya agotada la actuación de la prueba, él tiene esta última actuación, en la que podrá manifestarse”.

Por otro lado, indicó que solo falta que el Poder Judicial defina si la audiencia será realizada en la sala que fue inaugurada en agosto pasado el penal de Barbadillo para que se use en los juicios de expresidentes. Ello permitiría que la prensa también pueda cubrir la sesión desde el lugar.

“Lo conveniente sería el acceso de la prensa para que pueda informar. El interrogatorio es una audiencia pública, esperemos que haya las condiciones para que la prensa pueda estar presente. Y también que en esa sala se pueda presentar los alegatos de cierre y escuchar el fallo de los señores jueces”.

Responderá por primera vez

Durante el año de juicio, Alejandro Toledo solo declaró anteriormente para negar los cargos de colusión y lavado de activos. Es por esos delitos por los que la fiscalía lo acusa y pide 20 años y 6 meses de prisión en su contra.

En las decenas de audiencias que revisó El Comercio, sus otras intervenciones han sido para hacer pedidos sobre su estado de salud o para solicitar que se “haga público” el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. En ambos casos, los magistrados le han recordado que esos temas no son de su competencia.

Aun así, el expresidente se considera inocente y la participación de su abogado ido en esa línea en todas las audiencias: rechazar la acusación.

En este caso, el el equipo especial Lava Jato acusa a Alejandro Toledo de haber pactado con Odebrecht el pago de US$ 35 millones como soborno para que la empresa brasileña sea favorecida con la concesión de los tramo 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur durante su gobierno (2001-2006).

También lo acusa de haber lavado más de US$ 30 millones recibidos como fruto de ese pacto mediante las cuentas de su amigo Josef Maiman, quien ya falleció, pero que declaró en su contra tras acogerse a la colaboración eficaz.

El fiscal Pérez comentó a El Comercio que Alejandro Toledo nunca declaró ante la fiscalía para responder por estas imputaciones, ni durante la investigación ni durante el juicio. El acusado se reservó su testimonio para la etapa actual del juicio, en que todas las pruebas del Ministerio Público ya están sobre la mesa.

Así, la de este viernes será la primera vez que exlíder de Perú Posible responde ante la justicia peruana por este caso y será su primer careo con su acusador. En la sesión, el abogado podrá objetar las preguntas, pero las respuestas del acusado deben ser propias.

“Tuve la oportunidad de interrogarlo en condición de testigo por la investigación a Pedro Pablo Kuczynski, cuando ya el señor Toledo estaba en el país. Pero sí, va a ser la primera ocasión [que declare] en calidad de imputado o acusado. Él no ha brindado ninguna declaración previa en ningún caso, ni en el Caso Interoceánica o en el Caso Ecoteva”, comentó Pérez.

Sobre la audiencia de este viernes, indicó que Alejandro Toledo será interrogado por “cada uno de los cargos que se ha formulado y la prueba que se ha ido actuando en estos meses. De parte del acusado, [podrá] absolver cada uno de los cargos e imputaciones que la fiscalía le ha formulado”.

Para el abogado penalista Andy Carrión, la declaración de Alejandro Toledo será una audiencia “muy importante” porque “se supone que ahora que le den el uso de la palabra, va a tener la oportunidad de controvertir todo lo que se ha venido diciendo en el juicio, respecto a hechos”.

Zuliana Lainez, presidenta de la ANP: "Es indispensable el acceso de la prensa a la audiencia del viernes" "La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) considera indispensable el acceso de la prensa a la audiencia del próximo viernes en el juicio por el Caso Odebrecht, en el que declarará por primera vez el expresidente Alejandro Toledo. Solo el ingreso de la prensa (fotoperiodistas, reporteros, camarógrafos) permitirá que se garantice de manera efectiva el derecho a la información de la ciudadanía. La ANP rechaza una y otra vez que se quiera asumir que se diga que solo con una transmisión propia de una señal institucional, como Justicia TV, ya se está garantizando el acceso a la información. La cobertura periodística es otra cosa. Un periodista en sala toma registro no solo de lo que se dice en un proceso, sino también de la comunicación no verbal, los gestos, las miradas en la sala. Todo eso también comunica. Para un periodista, eso es clave para garantizar cobertura informativa y no tener solo una señal estática, propia de las transmisiones institucionales. Estamos convencidos de que los temas de aforo ya no pueden ser excusa. Una de las salas del penal de Barbadillo se ha adecuado para que, justamente, la prensa pueda realizar su trabajo sin ningún problema. Y este precedente debe quedar para futuras audiencias en que expresidentes deben tomar la palabra. En procesos que involucran quizás los más grandes casos de corrupción que hemos visto en la política peruana en las últimas décadas, una de las cosas fundamentales es la transparencia, garantizar un efectivo derecho a la información de la ciudadanía. Estos son casos de interés público".

La sentencia se conocería este mismo mes

Hasta su extradición al Perú, Alejandro Toledo enfrentó todo este caso desde el extranjero. Poco después de que la trama de Odebrecht estallara en el Perú en diciembre del 2016, con la confesión de la empresa sobre pagos de sobornos a funcionarios peruanos, el expresidente dejó el país y se instaló en Estados Unidos.

La fiscalía y la procuraduría iniciaron entonces el procedimiento para extraditarlo, que recién se concretó el 23 de abril del año pasado. Desde entonces, cumple una orden de 18 meses de prisión preventiva, la cual expirará el 22 de octubre de este año. La fiscalía estima que la sentencia del caso se conocerá antes de esa fecha.

“Esta semana son los exámenes de los acusados. La siguiente serán los alegatos de cierre. De ahí, los jueces seguramente se tomarán unos días para la valoración final. Entendemos que en la semana que inicia el 21 de octubre podría haber una decisión, atendiendo que en esa semana se vence el plazo de la prisión preventiva”, dijo Pérez.

Andy Carrión explicó que en los alegatos de cierre, todas las partes presentarán ante los jueces su resumen de todo lo actuado en el juicio. “La fiscalía menciona qué pruebas existen en su contra, cuántos años de condena debe purgar. Y de parte de la defensa, qué no habría podido probar la fiscalía: el tránsito del dinero, el pago o recepción de la coima, etc.”.

En relación al desarrollo del juicio, el fiscal destacó la frecuencia diaria con la que se han realizado las audiencias, un factor clave para que un caso complejo como el del expresidente esté próximo a llegar a su desenlace.

“Hemos llevado sesiones todos los días, de lunes a viernes, de 8 o 9 de la mañana a 1 o 2 de la tarde. Hay que resaltar el trabajo que vienen realizado los jueces del colegiado, porque han procurado concluir este juzgamiento antes del vencimiento del plazo que el señor Alejandro Toledo tiene por la prisión preventiva que tiene y por la que fue extraditado de EE.UU.”

Otros juicios de la trama Odebrecht/Lava Jato han sido mucho más largos. El del expresidente Ollanta Humala también está próximo a pasar a etapa de declaración de acusados en las próximas semanas, pero luego de más de dos años y medios de juicio.

El del Caso Metro de Lima, en el que también litiga Pérez, se acerca a los dos años de duración; mientras que el del Caso Cocteles acaba de cumplir tres meses sin que inicien la actuación de pruebas (declaraciones de testigos). Esos juicios tienen en común que sus juzgados solo hacen una o dos audiencias por semana.

“Si así ocurriera (audiencias diarias) en los demás juzgamientos, seguramente los casos concluirían con mayor anticipación. Pero también hay que tener en cuenta que tienen otra carga, que tienen otros casos, y que, lamentablemente, por más esfuerzo que hagan, están saturados”, comentó Pérez.

Carrión incidió en que la orden de prisión preventiva que pesa sobre Alejandro Toledo y el hecho de que el juicio sea fruto de una extradición desde EE.UU. han sido los factores claves para que el colegiado haya avanzado rápido con este caso.

“No es usual que las audiencias sean de manera diaria en juicio de esta naturaleza. En otros, como el de Keiko Fujimori, son una vez a la semana. En este caso, creo que los jueces han trabajado en función del vencimiento del plazo de la prisión preventiva, más aún cuando viene de una causa con extradición”.

Por ello, consideró que lo más probable es que la sentencia se conozca antes de que la prisión preventiva venza el 22 de octubre. Añadió que incluso si la lectura del fallo se programa para unos días después de esa fecha, es poco probable que sea liberado si la “decisión es inminente, sea absolutoria o condenatoria”.

El testimonio de Jorge Barata ingresó al juicio

Una de las últimas pruebas evaluada por el colegiado fue la declaración de Jorge Barata, el exjefe de Odebrecht en Perú, quien confirmó el acuerdo para pagar US$ 35 millones a Alejandro Toledo e incluso relató las presiones que le hizo el expresidente para que continúen los pagos.

Jorge Barata y otros testigos brasileños, entre ellos el ex CEO de la empresa, Marcelo Odebrecht, fueron citados para que den sus testimonios en el juicio. Pero luego de que no se presentaron, el juzgado prescindió de ellos como testigos y optó por autorizar a que la fiscalía lea las transcripciones de las declaraciones que dieron durante la investigación.





El último miércoles, José Domingo Pérez leyó la transcripción de las declaraciones que dio Jorge Barata en abril del 2019 en Curitiba, Brasil, cuando el caso seguía en etapa de investigación preparatoria. En aquella ocasión el fiscal le pidió que declare todo lo que conozca respecto al proyecto de la Interoceánica Sur.

Según el exdirectivo, fue Avi Dan On quien les manifestó el “interés en que nosotros fuésemos la empresa ganadora del proceso (de licitación)”. “Después de varias reuniones se llegó a pactar un valor de US$ 35 millones para pago de beneficio de sobornos en este proyecto, en caso la obra sea adjudicada para Odebrecht”.

Según dijo el “liderazgo” en las negocaciones para el acuerdo lo tuvo Josef Maiman, mientras que Alejandro Toledo “no interactuaba de forma directa, pero sí sabía, participaba. A él hemos recurrido varias veces para poder hablar de temas que estaban trabando el proceso, impidiendo el proceso”.

Añadió que el acuerdo era que el proyecto se haga rápido y la empresa brasileña haga su oferta antes que sus competidoras. “Comenzamos la obra en el 2005 y comenzamos a hacer los pagos referentes a ese proceso hasta casi 2009, 2010″.

Ante la pregunta de si Alejandro Toledo le solicitó directamente dinero, respondio que “sí, varias veces”. “No en la etapa de negociación, pero después, me cobraba, que no estaba pagando, que estaba demorando los pago”, dijo Jorge Barata, de acuerdo con el acta leída ante los jueces.

Sostuvo que los pagos comenzaron a ser exigidos cuando ya estaban en la etapa de adjudicación de la obra, cuando Toledo aún era presidente. “Ahí él ya comienza a reclamar los pagos. A mí”.

En otra parte de su declaración indicó que hasta el final del gobierno de Alejandro Toledo, en julio del 2006, pagó un total de US$ 4 millones, provenientes de la ‘Caja 2′ de Odebrecht. “La mayoría, casi el 98%, fue pago a través de la empresa del señor Maiman (...) (El beneficiario final) era el presidente Alejandro Toledo”.

“Incluso después de ser presidente, me invitó a su casa en varias ocasiones para decir ‘¿qué pasa? ¿qué, no está cumpliendo el compromiso, no? Entonces le tenía que explicar por qué, cuáles era las dificultades que habían. En varias ocasiones. O sea, no hay duda de su conocimiento, de su participación, de su venia a todo eso”, añadió.

Consultado sobre qué le decía Alejandro Toledo para reclamarle los pagos, el testigo respondió “Oiga Barata, puta, me paga, caramba. Eso es lo que me decía”. Luego, ante preguntas del abogado del exmandatario, afirmó que le dio en total US$ 31 millones a través de las empresas de Maiman y dinero de forma directa para financiar su campaña del 2011.

Por otro lado, precisó que la empresa “recuperaba” los el dinero de estos pagos mediante las utilidades y también gracias a las adendas de la obra.

Al día siguiente, en la audiencia del jueves 3 de octubre, el abogado de Alejandro Toledo señaló aparentes contradicciones entre las respuestas de Jorge Barata. En particular, en lo relacionado a quién le hizo la propuesta para que haga los pagos y sobre la reunión en Río de Jaineiro donde el supuesto pacto se cerró.

Además, destacó que Jorge Barata solo indicó que entregó los US$ 31 millones a las cuentas de Josef Maiman y que no le consta que el dinero haya llegado hasta el expresidente.

El Comercio envió mensajes al abogado del expresidente para que detalle su postura sobre el testimonio de Jorge Barata y sobre lo que espera del cierre del juicio oral. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta a las llamados a los mensajes.

Durante su alegato de apertura al inicio del juicio, Roberto Su ya rechazó el contenido de la acusación fiscal y sostuvo que el juicio se construyó sobre una “fábula”. Negó cualquier participación en el proceso de contratación de la Inteorecánica, en el que solo cumplió su como presidente y que no se podrá probar que el dinero haya llegado hasta su defendido.

“Este proceso va a demostrar que Toledo no tuvo ninguna participación en los acuerdos colusorios, que no tuvo participación como beneficiario, ni intermediario, ni tampoco como administrador del proceso de la ruta del dinero”, sostuvo.

En declaraciones a este Diario, Pérez dijo que este testimonio “ha complementado la prueba que contábamos”. “También tuvimos la actuación de la prueba anticipada de Josef Maiman, que había afirmado los pagos de soborno al expresidente. A través de la lectura [de la declaración[ de Barata también se confirma este hecho”.

Además, destacó que representantes de las empresas socias de Odebrecht en Perú, como Graña y Montero e ICCGSA, declararon en el juicio en el mismo sentido.

“No es que solo dependamos de la declaración que hizo Jorge Barata, sino que hay prueba que también acredita y corrobora lo antes dicho. También hay depósitos, que llegaron mediante cooperación judicial internacional, que acreditan que de distintas offshore de Odebrecht se canalizaron [pagos[ a las de Josef Maiman, y de estas, finalmente, a Alejandro Toledo”.

Según Andy Carrión, fue importante que los jueces del caso hayan podido escuchar esas declaraciones previas, ya que les servirá para sustentar su futura sentencia. “Si no, no podrían citar a Barata en los pagos de coimas, etc. A pesar de que no ha se ha presentado, pueden citar lo que ha dicho dentro de su declaración”.