La defensa legal de Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, calificó como una “ligereza poco profesional” la imputación en su contra de haber hecho coordinaciones con distintas fuerzas políticas. Este señalamiento fue hecho por la fiscal suprema Delia Espinoza en la disposición donde amplió la indagación contra la ex titular del Ministerio Público e incluyó a 14 congresistas.

“De estas presuntas conexiones que mencionan, los propios parlamentarios han negado esta relación. Y los hechos que dicen haber coordinado no se han producido. Dicen que Martha Moyano pidió que Patricia Benavides separe a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. ¿Se produjo? No se produjo. Eso no lo hizo la doctora Benavides. Si es que hubieran pedido, no significa que lo hizo”, declaró Jorge del Castillo, abogado de Benavides, a El Comercio.

El último fin de semana, este Diario presentó un informe sobre las imputaciones de Delia Espinoza contra la red criminal presuntamente liderada por Patricia Benavides. Una de ellas es que se habrían hecho coordinaciones con al menos ocho fuerza políticas, incluyendo Fuerza Popular y el Partido Aprista, del que Jorge de Castillo es militante. Con las bancadas, las supuestas coordinaciones habrían sido para lograr supuestos objetivos atribuidos a la red criminal.

La fiscal Delia Espinoza (derecha) está a cargo de la investigación principal contra Patricia Benavides (izquierda)

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el supuesto vínculo con el Apra iría por la relación entre Patricia Benavides y el exministro Hernán Garrido Lecca y por su defensa legal a cargo de Jorge del Castillo (ambos son militantes y exministros apristas), así como por su asistencia a reunión en el Colegio de Abogados de Lima (CAL) junto a “dirigentes” de ese partido el día posterior a su suspensión como fiscal.

En respuesta, Jorge Del Castillo enfatizó que la defensa a Patricia Benavides es una actividad profesional propia que no compromete al partido o al resto de militantes.

“Ni Hernán Garrido Lecca ni yo representamos al Apra. Somos apristas, pero no representamos al Apra. Hay que saber distinguir una cosa de otra. Si Hernán Garrido Lecca tiene una relación de amistad con la doctora, es una relación netamente amical y privada. Y la mía es una relación profesional, pero ad honorem. No lo conocía de antes, la he conocido recién, he asumido su defensa y estoy satisfecho con la defensa que estamos haciendo”, afirmó el abogado.

Del Castillo comentó que la imputación sobre estos supuestos vínculos con fuerzas políticas son “una ligereza poco profesional”.

“Acá dicen que hay una relación con el Apra y confunden las cosas. La famosa ‘reunión aprista’ es nada menos que la del CAL. Es una tontería. Me extraña que una magistada de tan alto nivel confunda las cosas y no tenga claridad. Ella misma es integrante del CAL y podría fácilmente verificar que eso no fue una reunión partidaria aprista, sino una reunión cívica, abierta, en homensaje al jefe del Comando Conjunto que estaba en actividad”, exclamó.

Jorge del Castillo y Juan Peña, abogados de Patricia Benavides. Foto: GEC / Anthony Niño de Guzmán

“La doctora Espinoza misma declaró que el informe del Eficcop no pasaba de ser un informe incipiente. No obstante que era incipiente, la JNJ la suspendió indebidamente. Como parece que se ha arrepentido de lo que dijo, ahora empieza a disparar cosas”, dijo Del Castillo.

“Me aprece que la doctora Delia Espinoza está mostrando una actitud de animadversión personal. De los 14 congresistas, ¿cuál es el cargo? ¿les ha archivado el cargo, ha arreglado algo con ellos, le han pagado plata? No hay nada, es humo”, insistió.

El abogado también rechazó la imputación fiscal sobre un supuesto acuerdo con el presidente del Congreso para que priorice en el pleno una moción contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Soto ha negado también. La doctora nunca ha hablado con ningún congresista”, afirmó.

En esa línea, negó que Patricia Benavides haya tenido interés en que el Congreso inhabilite a fiscal suprema Zoraida Ávalos o en que se remueva a la JNJ: “Nada de eso es verdad. De 43 parlamentarios que dicen que habrían hecho alguna gestión, solamente 12 votaron a favor [...] No es verdad lo que dicen estas imputaciones. No es verdad que haya archivado sus causas”, comentó.

El abogado también dijo esperar que, tras la salida de Henry Ávila de la JNJ y la inhabilitación de dos miembros del pleno, se designe a un nuevo ponente del recurso de reconsideación que presentó Patricia Benavides contra su suspensión. Consideró que primero debe recomponerse la junta y luego debería volver a darse una audiencia para evaluar su pedido.