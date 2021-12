Conforme a los criterios de Saber más

El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, consideró “irresponsable” que el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, “tergiverse el diálogo democrático” que sostuvo su agrupación con el presidente Pedro Castillo, al hablar de un reparto del poder. Agregó que le han solicitado al jefe de Estado realizar el cambio de ministros y funcionarios cuestionados.

—César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, dijo que el Partido Morado es una de las agrupaciones que se han acercado al gobierno y que se “reparten la torta” ¿Existe una alianza con la administración Castillo?

Esa afirmación es completamente falsa, no tiene fundamento ni sustento. El señor Acuña debería recordar que él fue el único de los líderes de partidos políticos con representación en el Parlamento que se ha reunido de manera presencial en dos oportunidades con el presidente Castillo. También debería recordar que el secretario general de Palacio de Gobierno [Carlos Jaico] hasta hace poco era militante de su partido. Es irresponsable que Acuña tergiverse el diálogo democrático. No sé a qué responderá una declaración tan falsa de su parte.

—¿El Partido Morado le va a solicitar a Acuña una rectificación, de manera formal?

Bueno, ya lo ha dicho la congresista Susel Paredes, que se rectifique el señor Acuña. Si corresponde que lo haga, que lo haga. En realidad, los líderes políticos debemos tener responsabilidad y disposición al diálogo, no podemos entorpecer el diálogo incorporando mentiras, peleas que no corresponden. El diálogo debe ser alturado. Por tener un diálogo con el presidente Castillo, automáticamente hay político que asumen que esto es una alianza, y dicen que se está repartiendo cargos. Pero la posición del Partido Morado siempre ha sido la de defender la Constitución. No puede ser posible que un partido vaya al diálogo, tenga una posición de respeto a la Constitución e, inmediatamente, de forma irreflexiva y acrítica, se le acuse de ser aliado de turno.

—¿Por qué cree que Acuña intenta etiquetar a otros partidos como los “aliados” de Castillo?

No conozco cuál será su táctica o estrategia política, pero me parece irracional e irresponsable. Lo que sí creo, en el ánimo de hacer una autocrítica, que la foto o la conferencia [conjunta] sí fue un error, porque en realidad lo que nosotros tenemos era una coincidencia de que el orden constitucional debía defenderse…

Dirigentes del Partido Morado, Juntos por el Perú, Perú Libre, Somos Perú, Podemos Perú y Avanza País brindan un pronunciamiento en Palacio de Gobierno (Foto: Grupo El Comercio)

—Entiendo que la reunión con Castillo fue personal. ¿Por qué, entonces, hubo una declaración conjunta? ¿Se coordinó esa foto? ¿Fue en respaldo al Ejecutivo?

Ha habido reuniones personales con el presidente Castillo, pero la última reunión de la noche del lunes sí fue colectiva, y a la cual también estaban invitados los líderes que participaron en el diálogo, tanto César Acuña como Mesías Guevara [Acción Popular]. Guevara se retiró [antes de la foto] porque tenía programado un viaje a Cajamarca y el señor Acuña, no tengo entendido por qué no asistió.

Es cierto que hubo un diálogo de forma conjunta en Palacio de Gobierno, pero no es verdad que haya una coincidencia política con estos partidos . Creo que fue un error la fotografía, porque de alguna manera la foto y la declaración conjunta da a entender que hay una coincidencia con esos partidos [Perú Libre, Juntos por el Perú, Podemos Perú y Somos Perú] sobre lo que debe hacer el gobierno de cara a futuro, cuando no existe. El Partido Morado piensa diferente a Perú Libre o a Podemos. Debimos haber salido cada uno a declarar de forma individual. Hubo un diálogo colectivo, pero estos partidos tenemos distintas visiones de lo que se tiene que hacer con el país, y eso incluye a Acción Popular y a Alianza para el Progreso.

—¿Y no se cuestionó, en ese momento, salir en la misma foto que Luna Gálvez, quien es investigado por lavado de activos y organización criminal y Cerrón, quien cumple una sentencia por corrupción?

Como te digo, esa declaración conjunta, efectivamente, es un error por lo que estás señalando, es un error también porque da a entender de que hay coincidencias, cuando lo que hay son diferencias. Pero también es cierto que el diálogo democrático se produce entre estos actores políticos y estos [Cerrón, Luna, entre otros] son los líderes de los partidos con inscripción vigente en el Perú. Lamentablemente, es así, y eso nos tiene que llevar a una reflexión sobre la reforma política, que debe existir en el país para que los líderes de los partidos políticos no sean estas personas. ¿Cuáles son los avances que realiza el Ministerio Público y el Poder Judicial para que no tengamos como líderes vigentes de partidos políticos a estas personas? Queramos o no, ellos terminan siendo al final interlocutores del dialogo democrático. Hay que tener una posición crítica respecto a ellos, sin duda, yo la tengo. Fue un error declarar de manera conjunta, sobre todo cuando el Partido Morado tiene diferencias de fondo con estos partidos.

(Foto: Presidencia de la República)

—Después de que el Congreso rechazara admitir a debate la moción de vacancia contra Castillo, usted tuiteó que la “oposición” fracasó. ¿El Partido Morado no es de oposición?

El Partido Morado es una oposición democrática y que respeta la Constitución. Lo que no es aceptable es que haya un grupo de partidos políticos que planteen una moción de vacancia cuando el presidente Castillo en este momento no es investigado por el Ministerio Público, y no está siendo investigado por el Congreso, a pesar de que las comisiones investigadoras están en manos de los partidos que promovieron la vacancia. Por ejemplo, el señor Aguinaga [quien firmó la moción] es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Dentro del Parlamento, no están ejerciendo los roles de control político que la Constitución establece. Una vacancia no es una interpelación, no existe la interpelación al presidente de la República. Los congresistas disponen de herramientas, como los pedidos de información y apersonamientos.

La pelota está en la cancha de los partidos que tienen un buen número de congresistas y no del Partido Morado que solo tiene a tres representantes. Somos una oposición minoritaria dentro del Parlamento, son otros los que determina la conducción política de esta institución.

— ¿Qué sugerencias o correctivos le planteó usted al presidente Castillo, durante la reunión del último lunes?

Al presidente Castillo, fundamentalmente, se le ha planteado que realice el cambio de funcionarios y de ministros cuestionados, eso es fundamental para transmitir confianza. En segundo lugar, la situación de su entorno debe quedar completamente resuelta, tiene que filtrar el tema de su entorno y el manejo poco profesional que tuvo en estas reuniones que hasta hoy no explica. También se le ha solicitado tener un manejo comunicacional transparente, que realice a menos una conferencia de prensa y recomponga su relación con los medios de comunicación. Y finalmente, que defina con claridad los objetivos de su gobierno.

Para el Partido Morado, creemos que la prioridad hoy en el país es la reactivación económica, la lucha contra la pandemia y el retorno a clases. El presidente es maestro, su prioridad debe ser que los estudiantes retornen a clases [presenciales] de manera segura y no mantener a un ministro de Educación que responde a un sindicato. Estos son los aspectos que creemos que deben ser abordados concretamente por el presidente para recuperar la confianza. Hay que entender que el principal responsable de la inestabilidad política hoy es el gobierno, y el gobierno tiene que resolver eso.

—¿El voto en contra de la moción de vacancia de los tres congresistas del Partido Morado, significa un aval al presidente Castillo?

Significa que los congresistas del partido tienen una posición de respeto a la Constitución, significa que van a seguir ejerciendo su rol de fiscalización y de oposición democrática dentro del marco constitucional. La vacancia tal y como estaba planteada no tenía fundamentos, y por lo tanto era inconstitucional. Repito, el presidente Castillo ni siquiera está siendo investigado ni por el Ministerio Público ni por el Congreso. El sentido del voto del Partido Morado fue de respeto al orden constitucional y al sistema democrático.

—El Ejecutivo ha entregado a la procuraduría la lista de personas que visitaron al presidente Castillo en Breña. ¿Es un error no transparentar esta información para todos?

Sí, es un error no transparentar la información para todos, como lo fue cuando el presidente ofreció un mensaje a la Nación, con sus ministros detrás de él, donde no explicó nada. Cuando uno da explicaciones lo que debe hacer es resolver las dudas y cuestionamientos y estos [sobre las reuniones secretas en Breña] no se ha hecho. En segundo lugar, cuando se transparente la información, esta debe transparentarse para todos, para la ciudadanía, más aún si el presidente está obligado a hacerlo, así lo dispone la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Creemos que la transparencia en el gobierno debería ser mucho más activa. El presidente Castillo tiene que entender que él está en una situación donde no debe haber ninguna duda.

—¿El presidente Castillo, en la reunión que tuvo con usted, le ofreció explicaciones sobre la situación de Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia, a quien se le encontraron US$20 mil en el baño de su oficina?

Lo que se abordó es que el presidente Castillo debe ser muy cuidado [al designar] personal que trabaja directamente con él, yo no conozco los detalles sobre cómo este señor Pacheco ha llegado a ser parte del entorno presidencial, y menos aún haber ejercido un cargo de tan alta responsabilidad como la Secretaría General de la Presidencia. Lo que sí ha dado a entender es que no se van a cometer esos errores de cara a futuro. Pero ahora las acciones tienen que hablar mucho más que los dichos.

Los funcionarios que trabajan directamente con el presidente, como los ministros, deben ser debidamente filtrados respecto a su idoneidad moral, pero también respecto a sus capacidades técnicas. Esta persona [Pacheco] nunca debió haber ejercido el cargo de secretario general de la Presidencia. Ahora le corresponde al Ministerio Público hacer las investigaciones correspondientes y aclarar todos los aspectos que tengan que ver con esta persona.

—Usted indicó que el ministro Gallardo debe ser retirado. Si el presidente no lo releva, ¿el Partido Morado respaldará la censura que promueve Renovación Popular?

La situación de los ministros de Educación y de Transportes y Comunicaciones definitivamente debe ser resuelta por el presidente. Como partido creemos que no puede haber titulares de sector que sean personas que no tienen experiencia o que simplemente están defendiendo intereses particulares o de un sindicato, gremio o asociación. Los ministros de Estado están para servirle al país y a la ciudadanía en general y no a un sindicato o determinado sector.

Y si hay que hacer las acciones de control político que establece la Constitución, que van desde la interpelación hasta la censura, eso se tiene que terminar. La corrupción y la incompetencia no debe tener lugar en este gobierno y esa sí es la posición del partido. Habrá que ejercer todas las facultades de control político que la Constitución establece para ello.

—El último fin de semana, el expresidente Sagasti se reunió con Castillo en Palacio. ¿Esto puede implicar un acercamiento del Partido Morado con el Ejecutivo a futuro?

No, no es así. El propio expresidente Sagasti lo ha declarado [ha negado una alianza]. El Partido Morado respeta la institución de la Presidencia y también la institución del Congreso. Lo único que nosotros pedimos es que el presidente haga el trabajo que la Constitución manda y que el pueblo le ha encargado, y lo mismo los congresistas, que no hagan menos de eso, y que tampoco se excedan en sus funciones y competencias que no tienen. Se si trata de dialogar por el bien del país, el diálogo democrático está bien, lo que no está bien son las repartijas o las mentiras que se siembran alrededor de ello. Tampoco están bien las acciones de inestabilidad o un ejercicio de control político abusivo y por encima del marco constitucional.

—¿Cuál es la situación del expresidente Sagasti en el Partido Morado? ¿Continúa, está de licencia, se retirará?

Él es militante del partido y tiene una comunicación activa. Justo el sábado va a tener una reunión general con la militancia donde va a abordar el rol de los jóvenes en el bicentenario. Tenemos una excelente relación con él.

—¿Usted quisiera que Sagasti asuma el liderazgo del Partido Morado?

Si fuera por mí, encantado, pero tengo entendido que el expresidente Sagasti se ha fijado otras metas y otras responsabilidades dentro del partido. No es la presidencia del partido, él está abocado a labores formativas de jóvenes dentro del partido. Y nos ha comentado que está siempre dispuesto a colaborar con su consejo y guía. Él tiene un desarrollo profesional como académico y pensamos, y él quiere continuar en ello.

—¿Quiénes son sus precandidatos a la alcaldía de Lima, además, de la excongresista Solis?

Mire, ahora no puede pronunciarse sobre precandidatos del partido, es muy prematuro. Esperemos a que se den las elecciones internas del partido, que se van a desarrollar a fines de mes, y eso va a ayudar a decantar el futuro del partido, en ese sentido.

