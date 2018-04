'Profesores' de fujimorista Yesenia Ponce no ejercieron la docencia

La congresista de Fuerza Popular Yesenia Ponce se salvó hace unos días de ser investigada en la Comisión de Ética por presuntamente haber pagado S/10.000 al ex director del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga para obtener un certificado de estudios. Sin embargo, el programa de televisión “Cuarto Poder” informa sobre nuevas irregularidades en su caso.

De acuerdo al dominical, cuatro de los supuestos profesores de Ponce en cuarto y quinto de secundaria no estudiaron Educación ni ejercieron la docencia y uno no existe en la base de datos de la Reniec, como 20 de sus compañeros de aula.

En las actas de evaluación final de cuarto y quinto de secundaria de la parlamentaria fujimorista no solo figuran los nombres de todos los alumnos que supuestamente estudiaron con ella, sino también en el reverso están los nombres de los profesores que, se supone, dictaron cada asignatura. Ellos, con sus firmas, avalan las calificaciones de sus estudiantes.

El primer nombre que aparece en las actas de estudio, que son de 1995 y 1996, es el de Manuel Ojeda Campos, profesor, entre comillas de Yesenia Ponce, del curso de Lenguaje y Literatura.

Ojeda Campos indicó que es “totalmente falso” que él haya sido docente de la congresista.

“Es totalmente falso, no soy profesor, me he dedicado siempre a la venta de productos para mascotas, accesorios. Para nada, no la conozco, me sorprende”, indicó.

Otro nombre que está en las actas de estudio de Yesenia Ponce es el de Miguel Campos Luis, que, presuntamente, en cuarto año de secundaria le enseñó Educación Religiosa y Psicología. Sin embargo esta persona que vive en el caserío de San José (Ucayali), según la base de datos de la Reniec, es iletrado. No podría ser docente.

Jorge Rufino López le dictó en quinto año de secundaria a la parlamentaria naranja Educación Artística, Educación Física y Educación Religiosa. Sin embargo, no existe en la base de datos de la Reniec.

Esther Ayala Campos, de acuerdo a la información que presentó la congresista Yesenia Ponce, fue su profesora de tres cursos: de Geografía del Perú, Filosofía y Lógica y de Historia del Perú. Pero aquí también hay un problema.

“No para nada nunca la he vistió [a Ponce], solo por televisión nada más […] No soy profesora, soy técnica de enfermería”, subrayó Ayala Campos.

Daniel Soto Rivera, el director del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga (Puente Piedra), que suscribió las actas de estudio de la congresista Yesenia Ponce, indicó en la Comisión de Ética que él fue su profesor de matemáticas en 1995 y 1996.

Sin embargo, en las actas de estudios, figura como profesora de matemáticas de Ponce otra persona: Isabel Torres Paz, quien radica en Tenerife, España.

Torres Paz es abogada de profesión y su familia, en Lima, asegura que ella nunca pisó el colegio, donde la parlamentaria asegura haber estudiado los dos últimos años de secundaria.