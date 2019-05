Richard Acuña representó a universidad privada ante la Sunedu

El congresista Richard Acuña (Alianza para el Progreso) se presentó ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) como representante de la Universidad Señor de Sipán, de la que además es apoderado, miembro del directorio y accionista, según informó ayer el programa “Panorama”.

El legislador asistió a una reunión con funcionarios de Sunedu el pasado 15 de abril como parte de las gestiones que realiza la citada universidad para conseguir el licenciamiento.

Acuña aseguró que pidió licencia sin goce de haber al Congreso para asistir a la reunión.

“Sigo ejerciendo mis funciones privadas porque no vivo de la política. No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario”, dijo a Panorama.

El ex vicepresidente del Congreso también aseguró que no teme ser investigado por la Comisión de Ética.



— Intereses privados—

Según el registro de visitas de Sunedu, Acuña ingresó a las tres de la tarde del lunes 15 de abril y se retiró cuatro horas después. Es decir, estuvo en día y horas laborables para los congresistas.

El artículo 20 del reglamento del Congreso señala que durante el ejercicio del mandato parlamentario, los legisladores están prohibidos de desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso.



—Empresa familiar—

“Panorama” detalló que Acuña fue nombrado apoderado de la Universidad Señor de Sipán en el 2018, cuando ejercía funciones como parlamentario de la bancada de Alianza para el Progreso.

Su familia es dueña de las universidades César Vallejo, Autónoma del Perú y Señor de Sipán.

El artículo 19 del reglamento del Parlamento señala que el cargo de congresista es incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, accionista o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, que administran rentas o prestan servicios públicos, o que durante su mandato obtengan concesiones con el Estado.

Tras la denuncia, Acuña se volvió a pronunciar, esta vez mediante Twitter: “Panorama lo único que confirma es lo que dije: asistí a una reunión técnica a solicitud de Sunedu y no he realizado ningún trámite”.

El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, aseguró que un congresista no puede realizar gestiones ante el Estado a favor de los intereses de su empresa.

Aquí el artículo correspondiente del Código de Ética Parlamentaria que podría haber infringido el congresista Richard Acuña (APP). pic.twitter.com/5R6e8JUtSC — Gerardo Távara (@gmtavarac) 6 de mayo de 2019

Távara explicó que "de lo que se trata es de evitar que los y las congresistas saquen ventaja de esa condición en favor de intereses particulares".