Subcomisión suspende sesión donde se vería informes de Chávarry y Becerril

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales suspendió su sesión por falta de quórum y aplazó hasta el viernes el debate del informe final sobre las acusaciones constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y contra el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril.

La sesión se inició a la hora exacta con el quórum reglamentario y con el debate del informe final contra el ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

Sin embargo, avanzada la sesión, los miembros de la bancada fujimorista abandonaron la sala. Entre los que se fueron están Karina Beteta, Milagros Takayama y Rolando Reátegui. Su colega Mario Mantilla justificó el retiro alegando que habían “cruces de horarios” con otras comisiones como Constitución.

Este alegato no fue suficiente para el legislador Marco Arana (Frente Amplio) quien acusó a Fuerza Popular de dilatar los procesos contra Chávarry y Becerril.

“Está todo amarrado, pues en Ética suspendieron la investigación contra Becerril alegando que debían esperar la resolución de la subcomisión. Ahora se van y no dejan sin quórum. Esto es un blindaje”, afirmó Arana a El Comercio.

El legislador Juan Sheput criticó que miembros fujimoristas hayan abandonado la sala pero también cuestionó las ausencias de su colega de bancada, Gilberta Violeta, y del parlamentario César Vásquez (Alianza para el Progreso), quien debía sustentar el informe final sobre Becerril.

-Caso Duberlí-

Durante la sesión, el legislador fujimorista Mario Mantilla sustentó el informe final que recomendaba archivar la denuncia constitucional contra el ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

“No se ha aprobado que ha incurrido en infracción constitucional en las buenas prácticas de la administración, ni su participación en una organización criminal como señalaba la denuncia presentada por la legisladora Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular)”.

Con esa conclusión, el legislador Mario Mantilla (Fuerza Popular) sustentó su informe final que recibió el respaldo unánime de la subcomisión.

Mantilla analizó la denuncia presentada por su colega de bancada en el marco del caso conocido como ‘CNM-audios’.

La denuncia refería que Duberlí Rodríguez “no identificó los focos de corrupción” en el Poder Judicial. Además de imputarle el presunto delito de organización criminal tras adjuntarse las transcripciones de los audios con conversaciones de uno de los asesores del Poder Judicial con el detenido ex presidente de la Corte de Justicia del Callao, en el caso denominado como ‘CNM-audios’.

El delito de organización criminal fue el mismo que ocasionó un gran debate en el caso del hoy destituido juez César Hinostroza. El legislador Mantilla, en su exposición, explicó las características y para ello citó en sus diapositivas al actual titular del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga.

“Son estructuras delictivas que se desarrollan a través de estructuras organizacionales complejas, las que se ejecutan aplicando procesos de planeamiento que les permiten construir mercados y ofertar en ellos bienes, medios y servicios que están legalmente restringidos [...]”, se leía en la cita atribuida al sucesor de Duberlí Rodríguez en las diapositivas de Mantilla.

-Cuestión de criterios-

Si bien el archivo de la denuncia contra Duberlí Rodríguez recibió apoyo unánime, el legislador izquierdista Marco Arana dijo que se debe tener en cuenta que en el caso de los ‘CNM-audios’ se ofertaban servicios judiciales con el fin e lavar activos.

“Estoy de acuerdo con Mantilla en que no se debe abusar con la acusación por organización criminal, y que en este caso [el de Duberlí Rosríguez] no se aplica, pero debemos tener criterio para definir caso por caso. Porque de otra manera no se entiende el planeamiento que se escucha en los audios en busca de copar el sistema judicial”, dijo el parlamentario izquierdista.

El legislador oficialista Juan Sheput advirtió que la denuncia de Vilcatoma contra Duberlí Rodríguez estaba “forzada”. “Se atribuía que por asistir a una reunión social, donde estaban otras personas, se estaba afectando la buena marcha del Poder Judicial”, alegó.

Sheput también recordó que Rodríguez renunció al Poder Judicial para evitar alguna objeción sobre el actuar del máximo ente judicial.

El informe de Duberlí Rodríguez, junto al de Pedro Chávarry y Héctor Becerril, serán debatidos el próximo viernes.