Nadine Heredia pidió ver pagos del 'club de la construcción'

Jose Adelmario Pinheiro Filho, expresidente de OAS, hizo varias revelaciones durante el interrogatorio del último martes con los fiscales del equipo especial Lava Jato Rafael Vela, Carlos Puma y Ángela Zuloaga en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en Brasil, donde se encuentra recluido desde el 2015. La más grave involucra a la ex primera dama Nadine Heredia con el ‘club de la construcción’.

El empresario, también conocido como Leo Pinheiro, declaró que luego de que Ollanta Humala fuera elegido presidente en el 2011 y antes de que jurara el cargo, se reunió con él y con su esposa Nadine Heredia en la casa en Brasil del exdirector internacional de OAS César Uzeda, para celebrar su triunfo. También estuvieron otros exejecutivos de la empresa.

Según Pinheiro, Humala y Heredia lo llamaron a un costado para agradecerle el apoyo económico que les dio durante la campaña y aprovecharon la ocasión para invitarlo a su juramentación como presidente de la República.

El expresidente de OAS indicó que tanto Uzeda como Valfredo de Assis, exjefe de la constructora en el Perú, eran muy cercanos a Humala y Heredia. Por eso, Pinheiro delegó en ellos las coordinaciones mientras estuvieron al frente de la empresa. Sin embargo, el panorama cambió después de que Pinheiro despidiera a ambos de la constructora.

En esas circunstancias, Pinheiro solicitó al publicista Valdemir Garreta que concertara una reunión con el presidente Humala y su esposa para poder presentarles a quien sería el reemplazo de De Assis, Leonardo Fracassi.

De acuerdo con Pinheiro, esa reunión se realizó en Palacio de Gobierno entre abril y mayo del 2014. Fue recibido junto a Fracassi por Humala y Heredia. “Presenté a Leonardo Fracassi y al director del área de concesiones. Cuando se acabó la reunión, recibí una llamada de Valdemir Garreta para decirme que regrese a Palacio solo. Ahí cuando vuelvo, Nadine Heredia estaba sola, y me preguntó si estábamos haciendo algún tipo de pago indebido a una determinada persona, que era Carlos Paredes, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) que [era el] que coordinaba las obras en el Perú para el ‘club de la construcción’”, declaró.

Pinheiro le respondió a la entonces primera dama que desconocía ese tema, pero le prometió que averiguaría. De inmediato, Heredia le respondió “que si hubiera un pago ilegal se suspendiera y que lo viera directamente con ella”.

Según esa versión, Heredia preguntó con quién debía conversar sobre los pagos ilícitos, teniendo en cuenta que Uzeda y De Assis ya no estaban en la empresa, porque habían sido despedidos. El ex CEO de OAS respondió que esos temas los podía tratar directamente con Leonardo Fracassi, quien era de confianza y el nuevo director de la empresa en el Perú. “Fracassi tenía la autoridad para ver el tema de los pagamentos o pagos ilícitos. Tengo conocimiento de que Heredia trató con Leonardo Fracassi, pero no tengo conocimiento de los valores [o montos]”, agregó Pinheiro.

—Las obras de OAS—

Según el colaborador N° 101-2019, “la primera obra que OAS ganó en el ‘club’ fue la carretera Lima-Canta”. “Hasta donde conozco, con precio muy cercano al 10% por encima del precio referencial del MTC. Es importante decir que las otras empresas que estaban en dicha licitación también estaban involucradas en el ‘club’ […] No hubo ninguna competitividad”, detalló.



Fue así que el 28 de marzo del 2012, el Consorcio Vial Santa Rosa (integrado por OAS, Mota Engil y Constructora Upaca S.A.) ganó la buena pro para la construcción de la carretera Lima-Canta por S/319’248.819, pese a que el valor referencial era de S/293’326.002. Es decir, un 8,11% más.

La mecánica fue la misma para la segunda licitación que OAS ganó junto a las empresas Cosapi y Obrainsa a través del Consorcio Vial Quilca-Matarani para construir la carretera Quilca-Matarani por S/553’293.163; es decir, 14,98% más del valor referencial, que era S/505’290.560. De acuerdo con estos colaboradores eficaces, OAS habría pagado S/25’478.225 en sobornos por estas dos obras.

—Descargos—

En diálogo con El Comercio, Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia, señaló que no tenía conocimiento de lo dicho por Pinheiro: “Me parece solo una referencia y yo me muevo sobre la base de la información que hay en la carpeta fiscal”.



Agregó: “[Heredia] ha sostenido siempre que nunca ha estado involucrada en asuntos de carácter contractual con temas relacionados con obras o contratos, cualquiera fuera su naturaleza. Sobre esa base, puedo decir que si es verdad que Pinheiro ha dicho lo que usted refiere, esa información no es correcta”.



Este Diario intentó comunicarse con el ex ministro Paredes. Su esposa contestó la llamada y se le leyó lo declarado por Pinheiro. Ella indicó que devolvería la llamada, pero hasta el cierre de esta edición, no se volvió a comunicar.