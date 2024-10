Como bien explica Omar Moreno, creador de contenido de café y dueño de Barra Cafeteadora, para preparar café en casa no se necesita mucho. “El método más básico y casero -de los que preparaban los abuelos- es el café de olla, donde agregas el café al agua hervida y luego se cuela. Es de los métodos más clásicos y sencillos”, explica.

Pero, en esta nota buscamos reunir saberes para los que buscan llevar una experiencia elevada de consumo a su casa. Por eso, presentamos algunas herramientas o utensilios que puedes ir adquiriendo para armar el kit ideal.





Balanza

La primera herramienta que se puede incluir en este kit es una balanza digital. Las hay desde las más básicas y económicas hasta las versiones más elevadas y costosas, que apuestan por dar temperatura y vienen con cronómetro incluido. En este caso, se trata de una compra que puede ser aprovechada en otras recetas (como de repostería).

“Muchas veces la gente se limita, pero con las opciones más básicas y el uso del cronómetro del reloj o celular podemos medir la cantidad de agua y café que necesitamos para cada método de extracción”, explica el dueño de Barra Cafeteadora.

Giovanna Villegas, barista, explica que también se puede apostar por cucharas dosificadoras, para continuar con la idea de saber las cantidades exactas que se combinan.

Molinillo

Uno de los principales beneficios de moler el café en casa es que se puede apreciar la calidad del grano y el nivel de tostado que se busca. Nada mejor, además, que disfrutar el olorcito tan característico de un café recién molido. Otro punto importante, según coinciden los especialistas, es que el molino permite obtener un grano con molienda fina, media o gruesa, según se necesite.

“Si quieres una súper precisión, el molinillo manual es perfecto, pero si buscas uno que cumpla su función y sea más sencillo de utilizar, uno eléctrico vendría bien. La idea es poder aprovechar el café con todos sus atributos”, señala Moreno.

Molino manual de café de la marca Peugeot.

Jarra cuello de cisne

“Puedes sacarle el jugo al (o aprovechar el) café si usas la balanza. Todo mejora si recién mueles los granos y ya lo aprovechas por completo si controlas la turbulencia y eso se logra con una jarra cuello de cisne”, afirma Omar, quien es conocido como El Cafeteador en redes sociales. Pero, también reconoce que es un agregado que no necesariamente es importante para todos los métodos de extracción.

Al principio, según concuerdan Giovanna y Omar, se puede utilizar el hervidor que se tenga en casa, la tetera o alguna jarra de té que de precisión al momento de incorporar el agua al café molido.

Métodos de extracción ideales para comenzar

Uno de los métodos más amigables para comenzar la travesía de preparar café en casa, es la prensa francesa. “Incluso yo inicié practicando con este método, ya que no necesitas una balanza al medir proporciones según la jarra que se use. Otro punto a favor es que no es necesario la jarra cuello de cisne, basta con un hervidor o tetera”, admite El Cafeteador.

El producto es una bebida intensa, potente y bastante cargada -como a la que estamos acostumbrados los peruanos- pero sin extraer demasiado el café molido. Si se trata del método de gota a gota, Omar recomienda usar una proporción de 20 gr de café por cada 300 gr de agua, para obtener una bebida más suave y donde se aprecien los sabores particulares del grano.

Si quieres conocer más sobre métodos de extracción interesantes y de la mano de especialistas, no te puedes perder esta nota.

Más consejos para la mejor experiencia

Una duda frecuente es sobre el almacenamiento de los granos o el café molido. Es importante recordar que la mayoría de marcas con café de especialidad ofrecen bolsas adecuadas en las que se pueden guardar los granos. Según explica Villegas, es importante retirar el aire acumulado antes de doblar la bolsa y sellarla. El café, como comenta la barista, se debe guardar en un lugar lejos de la luz, donde no haya mucha humedad y de manera hermética.

Omar agrega que el cafecito de la semana se puede guardar en recipientes de vidrio reciclados que tengamos en casa, siempre y cuando estén bien lavados y sin olores. Otro tip que brinda es guardar los granos lejos de especias, condimentos, frutas o verduras, ya que los olores se combinarían.

Por otro lado, hablando de elementos especiales, Moreno menciona que se puede apostar por un termómetro, para saber las temperaturas exactas en cada parte del proceso, o ir jugando los con los diferentes tipos de filtros que se necesitan para algunos métodos de extracción.

¿Y la limpieza?