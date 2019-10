Luego de expresar el lunes su posición contraria a la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República, el periodista Jaime Bayly se refirió dos días después sobre la agresión sufrida por el vocero de Fuerza Popular Carlos Tubino. Sus declaraciones en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Durante su habitual monólogo nocturno, el conductor de Mega TV de Miami recalcó la edad del almirante de la Marina de Guerra del Perú. Dijo conocerlo, guardarle respeto e incluso recordó “haberse tomado una foto con él” la última vez que se vieron.

Luego de esto, Jaime Bayly emitió en su programa un clip con declaraciones de Luz Salgado en las que esta repudiaba la agresión a Tubino. Ahí fue que recordó el papel que Salgado Rubianes tuvo allá por 1992, año del autogolpe ejecutado por Alberto Fujimori Fujimori.

“Esa señora se llama Luz Salgado y es congresista fujimorista, por lo tanto, es congresista atropellada, golpeada. La ironía es que en el año 92 ella era golpista, y hoy (2019) es golpeada. O sea, cuando la golpean no le gusta, pero cuando fue golpista, sí. ¿Paradoja, no? No le hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan a ti”, indicó Bayly.

“En el 92 ellos fueron los golpistas, los que echaron a la calle a los diputados y senadores de oposición arbitrariamente, a palos, a las bravas. Ahora que ellos son los golpeados por otros golpistas… entonces hay que aprender la lección: no hagas a los otros lo que no quieres que, 27 años después, te hagan a ti”, reflexionó.

En otro momento de su programa en Mega TV, Jaime Bayly se refirió sobre los representantes de la izquierda que han respaldado la disolución del Congreso de la República.

“Los que acompañaron a Vizcarra en el cierre del Congreso son todos los partidos de izquierda en el Perú, los de la moderada y también los de la radical. Todos esos partidos están de fiesta porque Vizcarra ha humillado al fujimorismo. Lo despojó de su poder. La mayoría fujimorista del Congreso virtualmente no existe, entonces, la izquierda peruana –que es visceralmente anti fujimorista—está de plaza hoy en día. Ahora, esa izquierda antifujimorista invoca a la Constitución para cerrar el Congreso fujimorista, ¿y quién escribió esa Constitución o a quién se la redactaron? Ese documento fue escrito a la medida de Fujimori un año después de que cierre el Parlamento. Entonces, el antifujmorismo invoca a una constitución fujimorista para cerrar el Congreso. ¡Díganme si eso no tiene cierta ironía!”, finalizó.