Como un “error histórico” calificó Jaime Bayly la decisión de Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República. El periodista y conductor de la cadena de televisión hispana en Miami Mega TV, dedicó varios minutos a opinar sobre lo ocurrido el lunes en su país de origen.

“Vizcarra está rodeado por gente que le aseguraba que cerrar el Congreso era plenamente constitucional, sin embargo, hay un montón de gente de prestigio, de gente de leyes, que discrepan con ello. Solo que hubiera esa discrepancia me parece una razón suficiente para no cerrarlo. Yo en los zapatos de Vizcarra no lo hubiera hecho. Incluso si hubiera estado persuadido de que era constitucional cerrarlo, no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque es una experiencia traumática, porque un presidente que cierra un Congreso opositor parece mandón, parece mandamás, autoritario”, indicó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

“Al margen de que sea constitucional o no, porque de eso hay un debate acalorado, creo que estamos ante un error político. Creo que Vizcarra pasará a la historia como un presidente que encontró argucias legales o que tomó atajos legales para cerrar a un Congreso que le resultaba irritante”, añadió.

En otra parte de su monólogo, el conductor de Mega TV hizo mención a las complejas circunstancias políticas que ha vivido nuestro país en los últimos años. “Desde el punto de vista política y en un país que ha sufrido tantos traumas institucionales, donde hay dictadores y presidentes presos, y otros presidentes que se han metido un tiro para no ir presos, a mí me parece que cerrar el Congreso es otra experiencia institucionalmente traumática que el Perú se hubiera podido ahorrar si Vizcarra hubiera tenido un poco más de sapiencia y sabiduría política”, continuó.

Finalmente, Jaime Bayly admitió dos factores: que el nivel del Congreso deseado no es el óptimo, y que la gran mayoría de la población está a favor de la disolución de este poder del Estado.

“(…) Él hoy ha guillotinado a un Congreso que fue elegido limpiamente por el pueblo en la misma elección que fue elegido el señor PPK y él como vicepresidente. Así que era un Congreso con una legitimidad de origen incuestionable. Ahora, ¿era un Congreso con gente brillante? No. ¿Era un Congreso integrado por gente virtuosa? Tampoco. ¿Era un Congreso bochornoso? Sí, pero es el Congreso que eligió el pueblo. ¿Qué nos asegura que para el próximo Congreso van a elegirse a 130 sabios virtuosos? No, nada. Van a elegir a otro gobierno más o menos mediocre, más o menos deplorable, más o menos vergonzoso. Entonces, lo que ha hecho el señor Vizcarra es un serio error de cálculo, un error histórico”, finalizó en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

LO QUE OCURRIÓ EL LUNES

Martín Vizcarra disolvió la tarde del lunes el Congreso de la República luego de considerar que el Pleno de este poder del Estado le había negado fácticamente la confianza nuevamente a su jefe de gabinete, Salvador del Solar. Esto ante un pedido para cambiar la forma en que se eligen los miembros del Tribunal Constitucional.

Cabe indicar que el Congreso ya había rechazado otras iniciativas de la gestión Vizcarra, entre ellas la del adelanto de elecciones.