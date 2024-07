Para facilitar el conocimiento del estado de los códigos International Mobile System Equipment Identity (IMEI) de los dispositivos móviles de los peruanos, Osiptel lanzó su plataforma ‘Checa tu IMEI’. Así, de manera gratuita y 100% en línea cada persona puede identificar si su celular figura como robado, perdido o desbloqueado en los registros de la entidad. En esta nota podrás conocer cómo realizar la consulta por tu cuenta.

¿Qué es el código IMEI de los dispositivos móviles y cómo conocerlo?

El código IMEI no es más que una serie de números que identifica a tu celular en cualquier parte del mundo. Es una importante serie de 15 dígitos que permite a las personas y entidades identificar la legitimidad de un dispositivo móvil. Puedes encontrar el código IMEI de tu dispositivo de las siguientes maneras:

IMEI físico

Se puede encontrar en el mismo teléfono. Por ejemplo, detrás de la batería o en la bandeja donde se inserta la sim card. Asimismo, puede encontrarse en la caja donde vino el equipo o en los documentos de su compra. Si es posible, es importante verificar que el código coincida en todos estos lugares.

IMEI lógico

También es posible acceder al código IMEI desde el mismo celular, marcando el *#06#. En el mejor de los casos, este código se debería comparar con el físico y ambos deberían coincidir.

“El número que aparece (IMEI lógico) debe coincidir con el IMEI impreso (físico), el mismo que puedes encontrar en distintas partes del equipo como la bandeja SIM Card (bandeja del chip) o detrás de la batería”, señala Osiptel al respecto.

¿Cómo conocer el estado de mi código IMEI?

En primer lugar se debe acceder a la plataforma ‘Checa tu IMEI’ de Osiptel. Una vez aquí ingresamos el código previamente buscado y realizamos la verificación Captcha. Por último, se nos mostrará un mensaje que nos mostrará el estado de nuestro equipo.

¿Cuáles son las clasificaciones de los equipos?

El mejor resultado es que nuestro código IMEI identifique a nuestro equipo como no reportado o no bloqueado, ya que esto da a entender que no existe inconveniente alguno con él. En el lamentable caso que nuestro dispositivo haya sido bloqueado, nos pueden aparecer otros tres mensajes.