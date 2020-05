Estados Unidos, el actual epicentro de la pandemia de coronavirus, se encuentra pasando también por una emergencia que también toca los bolsillos de sus habitantes. Por eso el gobierno federal decidió dar un estímulo financiero en varias etapas, el primero que ha llegado a millones de hogares estadounidenses es el “Pago por impacto económico”, también conocido como “cheque de US$1.200”. Su llegada , además de alivio, ha traído una serie de preguntas a los beneficiados.

Como se sabe, este dinero se entrega mediante un cheque o depósito bancario. El apoyo financiero llega gracias que el Senado estadounidense aprobó el pasado 25 de marzo el mayor estímulo económico de la historia moderna de Estados Unidos. El valor de esta operación ascendió a US$ 2 billones, siendo así el más grande de la historia moderna estadounidense.

Según la norma, se ha determinado que que cada estadounidense en situación de pobreza recibirá US$1.200; si se encuentra casado, la pareja recibirá US$2.400 y además por cada hijo menor de 17 años, se sumarán US$500 adicionales. Siempre que el ingreso anula individual sea menor a US$75.000, quienes declaren más de 90 mil dólares no podrán acceder al beneficio.

Aproximadamente el 90% de estadounidenses son elegibles para recibir estas ayudas económicas. A mediados de abril, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) entregó el estímulo económico a unas 80 millones de personas.

El IRS confirmó que este apoyo económico no deberá incluirse junto los impuestos de 2020, que se deberán declarar en próximo año. Igualmente, esta institución manifestó, según The Associated Press (AP), que no se deberá pagar dinero del estímulo el próximo año.

“Esto no es un adelanto, no hay absolutamente ninguna obligación de devolver este dinero”, manifestó Patricia McLaughlin, portavoz del Departamento del Tesoro, en un correo electrónico a la AP. Estos cheques se basan en las declaraciones de 2018 y 2019, según la Tax Foundation son créditos de 2020. En caso de que usted ganara menos dinero este año, el proximo recibiría un crédito mayor para compensar dicha diferencia.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Estados Unidos: Protestas en California por el cierre de playas