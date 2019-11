Walt Disney Co. ha mostrado los últimos años su ambición por seguir siendo una de las compañías líderes del entretenimiento mundial. La empresa es conocida por sus adquisiciones. Bajo la guía del CEO Robert Iger, House of Mouse ha realizado algunas compras importantes a lo largo de los años, incluyendo Marvel Entertainment en 2009, Lucasfilm en 2012 y 21st Century Fox a principios de 2019 por la asombrosa cantidad de $ 71.3 mil millones.

El motivo de la inversión de la compañía es solo uno: Disney+, su nuevo servicio de streaming que será lanzado oficialmente el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, en primer lugar; Australia y Nueva Zelanda, una semana después (19 de noviembre) y al resto del mundo en los siguientes meses.

Sin embargo, hay una compra que Disney consideró en un momento pero que en última instancia decidió no realizar: Twitter. El mismo Robert Iger fue quien reveló en su reciente autobiografía, esta marcha atrás que hizo en la compra de esta red social. Pero fue en una entrevista con la BBC 4, donde se explayó un poco más y confesó que se alejaron de la compra porque era “demasiado controvertido”.

Durante una aparición en The Media Show, Iger reveló que canceló el acuerdo de Twitter en el último minuto, citando que tuvo “pies fríos” porque era “demasiado controvertido”.

“Pensé que había responsabilidades que tendríamos que asumir al administrar Twitter en términos de su posición en el mundo y su efecto en el mundo”, señaló el CEO de Disney. “Si bien estaba intrigado con lo que podría representar en términos de oportunidad para nosotros, pensé que las responsabilidades nos cargarían con cosas que serían potencialmente demasiado distractoras, demasiado controvertidas y demasiado difíciles de manejar”, agregó.

Pero no es la primera vez que Iger habla sobre Twitter. En septiembre pasado, durante su entrevista con The New York Times, hizo un comentario similar a este último. “Los problemas fueron mayores de lo que quería enfrentar, mayores de lo que pensé que sería responsabilidad de nosotros”, dijo durante la charla.

“Hubo problemas con la marca Disney, todo el impacto de la tecnología en la sociedad. La aspereza es extraordinaria. Me gusta mirar mi fuente de noticias de Twitter porque quiero seguir 15, 20 temas diferentes. Luego giras y miras tus notificaciones y dices de inmediato, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué soporto este dolor?”, agregó Iger.

Por otro lado, la idea que Twitter no es exactamente un lugar agradable o positivo no es reciente. El microblogging ya ha sufrido caídas, suspensiones de cuentas para detener la propagación de la desinformación, etc.

Aunque recientemente anunció que el sitio prohibirá los anuncios políticos, para Iger, parece que el potencial de Twitter para causar daño es lo que finalmente superó el potencial para que haga el bien. “Al igual que muchas de estas plataformas, tienen la capacidad de hacer mucho bien en nuestro mundo”, dijo. “También tienen la capacidad de hacer muchas cosas malas. No quería enfrentar eso”, sentenció.