Crunchyroll estrena en exclusiva el capítulo 4 de la Parte 2 de la Temporada 3 de “Fire Force” este viernes 30 de enero. ¿A qué hora estará disponible el capítulo? Aquí te lo contamos.
Hora de estreno del capítulo 4 de la Parte 2 de la Temporada 3 de “Fire Force”
El capítulo 4 de la Parte 3 de la Temporada 3 de “Fire Force” se estrena este viernes 23 de enero a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
- México: 12:00 p.m.
- Colombia: 1:00 p.m.
- Ecuador: 1:00 p.m.
- Venezuela: 2:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Argentina: 3:00 p.m.
- Perú: 1:00 p.m.
- Bolivia: 2:00 p.m.
- Paraguay: 3:00 p.m.
- Uruguay: 3:00 p.m.
- España: 8:00 p.m. (hora peninsular).
¿Dónde ver la Temporada 3 de “Fire Force”?
- Vía Crunchyroll.
La tercera temporada de “Fire Force” se transmitirá exclusivamente en Crunchyroll, ofreciendo a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de seguir las emocionantes aventuras de Shinra y la Compañía 8. Esta temporada final se dividirá en dos partes: la primera se estrenará el 4 de abril de 2025, y la segunda en enero de 2026. Para obtener información precisa sobre los horarios de transmisión en tu región, te recomiendo consultar directamente la plataforma de Crunchyroll.
Cómo ver la Temporada 3 de “Fire Force” en Crunchyroll
Para disfrutar de la tercera temporada de “Fire Force” en Crunchyroll, sigue estos sencillos pasos:
- Accede a Crunchyroll: Puedes hacerlo a través de su sitio web (crunchyroll.com) o descargando la aplicación móvil en tu dispositivo.
- Crea una cuenta o inicia sesión: Si aún no tienes una cuenta, deberás registrarte. Si ya eres usuario, simplemente ingresa tus datos de inicio de sesión.
- Suscríbete a Crunchyroll: Para acceder a los estrenos más recientes, como “Fire Force” temporada 3, es posible que necesites una suscripción premium. Crunchyroll ofrece diferentes planes de suscripción, así que elige el que mejor se adapte a tus necesidades.
- Busca “Fire Force”: Utiliza la barra de búsqueda de la plataforma para encontrar la serie.
- Selecciona la temporada 3: Una vez que encuentres “Fire Force”, asegúrate de seleccionar la tercera temporada.
Tráiler oficial de la Temporada 3 de “Fire Force”
Ficha técnica de la Temporada 3 de “Fire Force”
- Título original: 炎炎ノ消防隊 参ノ章 (Enen no Shouboutai: San no Shou)
- Origen: Manga
- Género: Acción, fantasía, ciencia ficción.
- Creador original: Atsushi Ohkubo.
- Estudio: David Production.
- Distribución: Crunchyroll.
- Fecha de estreno: Parte 1: 4 de abril de 2025, parte 2: Enero de 2026.
