La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) llegó a un acuerdo contractual con Ricardo Gareca para que asuma la dirección técnica de la Selección de Chile. Esta designación no cayó nada bien en algunos fanáticos peruanos, puesto que si bien recuerdan al argentino con cariño por permitirles ver de nuevo a su selección en un mundial, se sintieron traicionados de que continúe su carrera con el clásico rival de Perú.

Una de las personas que expresaron su pesar de que el ‘Tigre’ se uniera a ‘la Roja’ fue la cantante de cumbia Marisol, quien le dedicó una de sus más pasionales y desgarradoras canciones al exdirector técnico de la selección peruana de fútbol. A continuación, te contamos de qué tema se trata y cómo reaccionaron las redes sociales.

¿QUÉ CANCIÓN LE DEDICÓ MARISOL A RICARDO GARECA?

Durante un concierto que realizó en Villa el Salvador por el aniversario del mercado Plaza Villa Sur, la ‘Faraona de la Cumbia’ detuvo su presentación para cantarle al argentino su popular tema “Si me ibas a dejar”, y de este modo representar la desazón que muchos peruanos sintieron al saber que integrará las filas chilenas. “Ahora voy a cantar directamente a él esta canción. ¡Me ayudan!”, dijo Marisol al principio.

Mientras la producción de Marisol colocó una foto del entrenador en las pantallas del concierto, la cantante pedía el apoyo del público para cantar una versión modificada de su tema musical. “Si nos ibas a dejar / por qué esperaste tanto tiempo”, coreó el público asistente junto a la intérprete.

¿CÓMO REACCIONARON LOS USUARIOS ANTE LA DEDICATORIA DE MARISOL AL ‘TIGRE’?

El show donde Marisol le dedicó una canción a Gareca fue grabado por algunos asistentes, quienes lo compartieron en redes sociales y viralizaron el hecho. En esta línea, los usuarios no dudaron en expresar su descontento mediante los comentarios.

“Ni la traición de mi ex me dolio tanto como el de Gareca”, “Nos quitan Arica, Tarapacá, y ahora a Gareca”, “Gareca será como el ex que no se odia y se recordará como un bonito recuerdo”, “A mí no me duele que Gareca se vaya. Lo que duele es que sea donde Chile, donde nuestro enemigo futbolístico”, “Gareca nos dueles”, “¿Por qué Gareca? Habiendo tantas selecciones”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

¿CÓMO SE DESPIDIÓ SCOTIABANK DE GARECA TRAS SU ANUNCIO COMO NUEVO DT DE CHILE?

Aunque abandonó el seleccionado peruano, Gareca mantuvo su popularidad en nuestro país y, por tal motivo, Scotiabank lo eligió para protagonizar una serie de comerciales que resaltaban la confianza con la frase: “Hablemos en serio”. Sin embargo, ahora que el argentino asumió la dirección técnica de Chile, por motivos contractuales tuvo que desligarse del banco.

“Respecto a la relación con Ricardo Gareca, informamos que acordamos mutuamente la terminación del vínculo como embajador de nuestra campaña”, señala la compañía en un comunicado. “Desde Scotiabank Perú le agradecemos el trabajo conjunto realizado y reafirmamos nuestro compromiso con todos nuestros clientes, brindando la mejor experiencia y respondiendo a sus necesidades, siendo su socio financiero confiable en todo momento”, agrega.

Precisamente, este banco difundió un video en el que se despide del ‘Tigre’. “Nos dará pena no vernos tan seguido, pero eso no significa que dejaremos de trabajar para ti, porque sigues siendo nuestro cliente”.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ GARECA COMO ENTRENADOR DE CHILE?

El popular ‘Tigre’ asumirá el mando de la ‘Roja’ por primera vez en un amistoso contra Francia. El partido llevará a cabo el próximo martes 26 de marzo a las 5 de la tarde (hora chilena). Este encuentro se desarrollará en Francia, precisamente en el Orange Veledrome, estadio donde ejerce de local el Olympique de Marsella.

Posteriormente, el entrenador argentino tendrá su primer partido oficial con Chile en la Copa América 2024 contra nada más y nada menos que la selección peruana. El cotejo de Chile vs. Perú se desarollará en el AT&T Stadium, recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas (Estados Unidos), el próximo 21 de junio a las 9:00 de la noche en Chile, mientras que en Perú se llevará a cabo a las 7:00 de la tarde.

Luego, en setiembre, el ‘Tigre’ tendrá la responsabilidad de poner en un buen camino al cuadro chileno cuando vuelvan a disputar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, cuando enfrenten en una nueva doble fecha a Argentina y Bolivia.