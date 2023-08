¿Wendy Guevara tiene contrato de exclusividad con Televisa?

Luego de que saliera victoriosa en “La Casa de los Famosos México”, Wendy Guevara viene dando de que hablar en los medios sobre el futuro de su carrera artística, entre ellos, un supuesto contrato de exclusividad por tres años con la empresa Televisa. Por ello, mediante una entrevista con Maxine Woodside en su programa “De todo para la mujer”, la influencer contó detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE DEL CONTRATO DE EXCLUSIVIDAD DE WENDY GUEVARA CON TELEVISA?

Durante la entrevista que le realizaron a Wendy Guevara, un miembro del equipo de “Todo para la mujer” no dudo en preguntarle a la integrante de “Las Perdidas” sobre el vínculo laboral que tiene con la empresa responsable de “La Casa de los Famosos”, por lo que ella dejó en claro que no tenía un contrato tan extenso con Televisa, aunque sí mencionó que hay posibilidad para la exclusividad.

“No, por tres años no. Sí estoy con Televisa y estoy muy agradecida por la oportunidad de La Casa de los Famosos México. Ahí ando teniendo mis juntas con Televisa, pero ya en cuando haya algo yo les digo”, dijo la ganadora del reality mexicano.

Como se sabe, hasta ahora no hay programa o evento importante de Televisa donde Wendy Guevara no haya visitado. Tras el final del reality show, el pasado domingo 13 de agosto del 2023, la originaria de Guanajuato se ha presentado en varios programas, por lo que ha confesado que hasta el momento no descansa bien.

¿CUÁNTO DINERO LE DESCONTARÁN A WENDY GUEVARA TRAS GANAR EL MILLONARIO PREMIO DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Con respecto a este tipo de premios, el SAT elaboró un cuadro escalonado de cuánto dinero es que la persona ganadora de un concurso tendrá que pagar por concepto de impuestos. Según los datos que ha publicado el medio El Financiero, Wendy Guevara se encuentra en la categoría más alta, ya que ella ha logrado obtener 4 millones de peso.

Por ello, la ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos Mexico” deberá pagar a la entidad estatal un total de 35% de impuestos, lo que quiere decir que la influencer tendrá que dar una suma de 140 mil pesos, cifra más que considerable si nos centramos en lo que le quedará de premio.

Entonces, se llega a la conclusión que a la famosa de 30 años le quedará 2.6 millones de peso, que al cambio sería 152 mil dólares. Además, es importante mencionar que la producción del programa le ha prohibido repartir el dinero entre todos los finalistas, tal y como lo prometieron el Team Infierno en la semana final.