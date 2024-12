Los fanáticos de “Euphoria” tendrán que esperar un poco más para el esperado regreso de la serie. Durante una reciente conferencia de tecnología y medios organizada por Wells Fargo, JB Perrette, jefe global de streaming de Warner Bros. Discovery, anunció que la tercera temporada de la exitosa producción de HBO está programada para estrenarse en algún momento de 2026.

La noticia llega mientras HBO también confirma los lanzamientos de otras producciones esperadas, como “The Last of Us” en primavera de 2025 y el spin-off de “Game of Thrones”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, hacia finales del mismo año.

¿Qué esperar de la nueva temporada de “Euphoria”?

Aunque los detalles sobre la trama de la tercera temporada aún no han sido revelados, la creadora de la serie, Sam Levinson, ha mencionado en entrevistas previas que la serie tomará un giro más maduro. Esto podría reflejar el crecimiento personal y las nuevas etapas que los personajes, liderados por Rue (Zendaya), enfrentarán tras el impactante final de la segunda temporada.

Además, dado el tiempo prolongado entre temporadas, se espera que la narrativa integre cambios significativos en las vidas de los personajes, profundizando en sus luchas emocionales y sus complejas relaciones.

Una pausa extensa, pero necesaria

El retraso en la producción de la tercera temporada responde en parte a las huelgas recientes de actores y guionistas, además de la apretada agenda de Zendaya, quien ha asumido proyectos cinematográficos importantes durante este periodo. A pesar de la espera, HBO parece estar apostando a que la calidad y profundidad de la serie justificarán el tiempo de producción.

Con un regreso previsto para 2026, “Euphoria” promete mantener su relevancia como una de las series más provocativas e influyentes de la última década. Los fans tendrán que ser pacientes, pero con una producción de esta magnitud, la espera seguramente valdrá la pena.

Otras novedades de HBO

Además de “Euphoria”, HBO tiene grandes planes en el horizonte:

“The Last of Us” Temporada 2 debutará en primavera de 2025.

El spin-off de “Game of Thrones”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, llegará a finales de 2025.

La serie de “Harry Potter”, inicialmente programada para 2026, se pospone hasta 2027, marcando el inicio de un proyecto de 10 años.

Con tantos proyectos en desarrollo, HBO mantiene altas expectativas para sus futuros lanzamientos, consolidándose como líder en el entretenimiento televisivo.

Ficha técnica de “Euphoria”

Título original: Euphoria

Género: Drama, coming-of-age

Drama, coming-of-age Creador: Sam Levinson

Sam Levinson Basado en: La serie israelí Euphoria , creada por Ron Leshem y Daphna Levin

La serie israelí , creada por Ron Leshem y Daphna Levin País de origen: Estados Unidos

Estados Unidos Idioma original: Inglés

Inglés Cadena de transmisión: HBO

HBO Plataforma de streaming: Max

Max Primera emisión: 16 de junio de 2019

16 de junio de 2019 Temporadas: 2 (confirmada la Temporada 3 para 2026)

2 (confirmada la Temporada 3 para 2026) Episodios: 18 + 2 episodios especiales

18 + 2 episodios especiales Duración por episodio: Entre 50 y 65 minutos

Reparto principal

Zendaya como Rue Bennett

como Rue Bennett Hunter Schafer como Jules Vaughn

como Jules Vaughn Sydney Sweeney como Cassie Howard

como Cassie Howard Jacob Elordi como Nate Jacobs

como Nate Jacobs Alexa Demie como Maddy Perez

como Maddy Perez Maude Apatow como Lexi Howard

como Lexi Howard Angus Cloud como Fezco

como Fezco Barbie Ferreira como Kat Hernandez (hasta la temporada 2)

como Kat Hernandez (hasta la temporada 2) Dominic Fike como Elliot (desde la temporada 2)

Equipo de producción

Productores ejecutivos: Sam Levinson, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem

Sam Levinson, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem Compositor: Labrinth

Labrinth Cinematografía: Marcell Rév

Marcell Rév Casa productora: A24

Premios y nominaciones

Premios Emmy: Zendaya ha ganado dos premios como Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática (2020 y 2022). Reconocimientos por cinematografía, maquillaje y música original.

Zendaya ha ganado dos premios como Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática (2020 y 2022). Reconocimientos por cinematografía, maquillaje y música original. Premios Satellite: Mejor Serie de Televisión – Drama (2020).

Sinopsis

“Euphoria” explora las vidas de un grupo de adolescentes mientras enfrentan desafíos relacionados con el amor, la amistad, la adicción, el trauma y la identidad en un mundo moderno lleno de expectativas y presiones sociales. La serie destaca por su enfoque visual innovador y su narrativa cruda y emocionalmente intensa.

VIDEO RECOMENDADO "Euphoria" - tráiler del especial de Jules