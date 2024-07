“House of the Dragon” regresó con un tercer episodio que ocurre en el campo de batalla. Bajo el título “El fuego reinará”, el capítulo tuvo una duración de 55 minutos y se desarrolló en el suelo de guerra de las Tierras de la Corona. Tuvo mucha acción, diálogos en idioma Alto Valyrio, otro cameo de Milly Alcock y una tragedia en el transcurso en el final. Es, probablemente, el mejor capítulo de la serie hasta ahora.

“Los horrores de la guerra que desaté no son solo por una corona”, dice la Reina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) en el avance del episodio 4 de “House of the Dragon 2”. En tanto, la actitud de Alicent HIghtower (Olivia Cooke) tiene un toque de resignación ante la inminente guerra de dragones que se viene. Este es un episodio dirigido por el veterano de “Game of Thrones”, Alan Taylor.

(Cuidado, el siguiente texto contiene spoilers)

¿Qué pasó en el episodio 2x04 de “House of the Dragon”?

En “El fuego reinará”, el episodio inicia con Daemon en el castillo de Harrenhal y sus días en medio de una perdición psíquica, en la que continúan las visiones con la imagen de Rhaenyra joven (Milly Alcock). Como se ha visto en el episodio anterior, un nuevo personaje es introducido a la serie, Alys Rivers, Gayle Rankin en el papel de hija bastarda de Lyonel Strong, antiguo Lord de la fortaleza y Mano del Rey Viserys I Targaryen. Ella está jugando con las emociones del rey consorte y hay dudas sobre su éxito en apoderarse de la fortaleza y agrupar un ejército.

Milly Alcock interpreta a Rhaenyra Targaryen en "House of the Dragon 2".

Por su parte, el ejército de Aegon partió hacia King’s Landing bajo el liderazgo de la ahora mano del rey, Criston Cole, porque planean sublevar la mayor cantidad de adeptos y hacer justicia en nombre del autoadjudicado rey de la casa de los Verdes. Rhaenyra no tiene ejército, mientras que Cole, su antiguo amante, tiene un grupo militar tres veces mayor, tanto como para hacer caer a dos poderosas casas del reino, Rosby y Stokeworth.

Criston Cole (Fabien Frankel) es la definición de diccionario de irresponsable en el segundo episodio de "House of the Dragon" temporada 2. / Max

En la facción de los Negros, Rhaenyra no aparece desde su salida de Rocadragón para hacer una visita a Alicent Hightower en King’s Landing. En el capítulo anterior, ella tenía la esperanza de encontrar la paz, pero la madre de Aegon le dijo que era muy tarde para reformular la decisión de Viscerys Targaryen, el rey muerto. La leyenda de la Canción de Hielo y Fuego cobra mayor importancia.

La viuda de Viserys confundió el nombre Aegon de su hijo con Aegon el Conquistador, quien es el personaje de la leyenda que llevaría la paz a los reinos. La confianza en Rhaenyra cayó por una mala interpretación. Entonces, no hay nada que hacer y la reina de los Negros toma la decisión de ir a la guerra, pero no antes de comunicar a su hijo Jacaerys Velaryon el secreto detrás de la corona y la responsabilidad de que “los horrores” no solo se desaten por la corona, sino de unir a los reinos contra un enemigo en común, que por “Game of Thrones” sabemos que son los caminantes blancos.

Mientras tanto, una batalla a muerte se desata en las huestes de Criston Cole, que va por la Casa Staunton, después de asesinar a Lord Darklyn en sus propias tierras. Está dispuesto a acabar con los restos del apoyo a Rhaenyra y lo hace en torno a un plan trazado junto a Aemond. Por lo mismo, Aegon está celoso y no le queda humildad ni criterio para tomar buenas decisiones.

Eve Best interpreta a Rhaenys Targaryen en el cuarto episodio de "House of the Dragon 2". / Max

Aegon partirá con su dragón Balerion, mientras la princesa Rhaenys es enviada a defender la reputación de la reina sobrevolando a Meleys, el mayor dragón de la facción de los Negros y que sabe cómo actuar en la guerra. Entonces, una batalla a muerte acabará con la vida de un personaje querido, la princesa Rhaenys Targaryen. Lo demás se verá en el quinto episodio de la serie. Ya fueron suficientes spoilers por ahora.

Trailer de capítulo 2x05

Fecha de estreno del capítulo 2x05

El quinto episodio de “House of the Dragon 2″ se estrenará el domingo 14 de julio por televisión en HBO y en streaming por Max y DGO (plataforma de contenido en vivo en Perú) desde las 8 p.m. (hora local). Se espera la reacción de la Reina Rhaenyra sobre la guerra y mayor participación de su hijo Jacaerys Velaryon, así como el regreso de Daemon a Rocadragón y más.