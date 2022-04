Netflix estrenó el tráiler oficial de “Bienvenidos a Edén”, la nueva serie juvenil española con Belinda en el elenco. Creada por Joaquín Górriz y Guillermo López, este thriller está protagonizado, además de la cantante y actriz mexicana, por rostros de la movida actoral española como Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Albert Baró, entre otros. El estreno está programado para el próximo 6 de mayo.

El lanzamiento de este avance llega poco después de que se dieran a conocer los pósters oficiales con los personajes que forman parte de la trama que inicia cuando un grupo de atractivos jóvenes influencers son elegidos para ser parte de una de las fiestas más exclusivas de la historia en una isla secreta organizada por una marca de una nueva bebida.

Pero el avance oficial demuestra que todo se saldrá de control y terminarán atrapados. Estos son los pósters que presentan a los personajes:

Póster de "Bienvenidos a Edén". Foto: Netflix

Póster de Mayka y Charly en 'Bienvenidos a Edén'

Póster de Judith, Orson y Claudia en 'Bienvenidos a Edén'

Póster de Astrid, Eric y África en 'Bienvenidos a Edén'

Póster de Alma e Ibón en 'Bienvenidos a Edén'





¿De qué trata “Bienvenidos a Edén”?

“¿Eres feliz? Con esta pregunta Zoa y otros cuatro atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida. Lo que comienza siendo un viaje excitante pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas. Pero el paraíso no es realmente lo que parece… Bienvenidos a Edén”, se lee en la sinopsis de la serie.

Sobre las grabaciones, medios españoles señalaron que estas comenzaron el 22 de febrero de 2021 en lugares como Barcelona, la isla canaria de Lanzarote y San Sebastián. El rodaje terminó en mayo de ese mismo año.

Cabe destacar que Netflix renovó la serie por una segunda temporada, en febrero de este año, es decir, tres meses antes de su estreno en la plataforma.

El papel de Belinda





Belinda como África en "Bienvenidos al Edén". Foto: Netflix

En “Bienvenidos a Edén”, Belinda interpreta a África, una joven amante de las fiestas, a la que gusta verse siempre bien pero a la vez es bastante hermética con la gente.

“Atrás de todo eso hay una mujer que es misteriosa, que no quiere que nadie se meta demasiado en sus sentimientos y en su corazón. No sé por qué, yo la sigo descubriendo, la sigo creando pero con África tienes que pensar bien cuando hablas con ella. No la puedes leer fácilmente. Te dice una cosa pero en realidad es otra. No sabes si es buena o mala. Es una chica que tienes que ir descubriendo poco a poco”, dijo Belinda sobre su personaje en una conferencia de prensa ofrecida en Madrid el 29 de marzo.

Cabe destacar que Belinda compuso dos canciones para la serie: “Edén”, que abre la ficción de Netflix y “Eres feliz”, un tema con sonidos electrónicos.

Personajes





¿“Bienvenidos a Edén” se convertirá en la serie favorita de los más jóvenes? ¿Desplazará a “Elite”? Por lo pronto, te dejamos más imágenes de los personajes de la historia.

Amaia Aberasturi como Zoa en "Bienvenido a Edén".

Ana Mena es Judit en "Bienvenidos a Edén".

Lola Rodríguez es Maika en "Bienvenidos a Edén".

Albert Baró es Aldo en "Bienvenidos a Edén".

Begoña Vargas es Bel en "Bienvenidos a Edén".

Tomy Aguilera es Charly en "Bienvenidos a Edén".

Diego Garisa es Ibón en "Bienvenidos a Edén".

Sergio Momo es Nico en "Bienvenidos a Edén".

Sabías qué... "Bienvenidos al Edén" marca el regreso de Belinda a la pantalla chica. Lo último que hizo fue interpretar un personaje en la serie mexicana "Mujeres Asesinas", en 2010.













