El 8 de abril Netflix estrenó la quinta temporada de “Élite” y ya desde el primer tráiler oficial adelantó que los muertos no faltarían en esta nueva entrega. Así, un nuevo caso de homicidio pondría en jaque, nuevamente, a los alumnos de Las Encinas y es que ya lo ha dicho Carlos Montero, creador de la serie: “Digamos que el crimen nos da ya un género y te sitúa en un sitio muy chulo. Aquí suspendemos la realidad que conocemos y estás en ese universo”.

Pero vayamos a lo prometido. ¿Qué pasó en el último capítulo de “Élite” y que significa ese final que dejó a muchos con ganas de ver la sexta temporada.

La quinta temporada de “Élite” está compuesta de 8 episodios y hacia la mitad de la historia, la identidad de la nueva víctima ya se había revelado. Así, se supo que el “ahogado” en la piscina que vimos en el primer capítulo era nada menos que Samuel.

Itzan Escamilla como Samuel en el último capítulo de "Élite 5".

Pero ¿Cómo llegó Samuel hasta aquí?

A lo largo de la esta nueva entrega vemos que Benjamín, el padre de Mencía, Ari y Patrick quiere recuperar una memoria SIM en la que consta todos los negociados delictivos del director de Las Encinas con Armando, el muerto de la cuarta temporada.

Este le había dejado la prueba a Mencía en su teléfono celular pero ella recién se entera a mitad de esta temporada. Como Samuel estaba preso para entonces, acusado de la muerte de Armando, el personaje interpretado por Martina Cariddi le confiesa a su padre lo que tiene en su poder y este le promete que si se lo entrega, pondrá a Samu en libertad.

Mencía acepta el trato y una vez que Benjamín tiene la SIM en sus manos, este se hace el tonto y no le asegura a su hija que pondrá en libertad a Samuel. Decepcionada, Mencía se aleja del padre pero le hace saber que tiene una copia del chip que lo compromete.

Martina Cariddi en una escena de "Élite 5". (Foto: Netflix)

Por otro lado, para estas alturas, Benjamín le había prometido a Samu que si se entrega a la policía acusándose de la muerte de Armando, este le pondrá a los mejores abogados. Además, le asegura una carrera en Oxford y la garantía de un puesto de trabajo en sus empresas.

El último capítulo

Titulado “Tu lado del mundo y el mío”, el capítulo final de “Élite 5″ inicia con Ari y Samuel. El personaje interpretado por Carla Díaz le dice a Samuel que entenderá perfectamente si este decide entregar la SIM, ahora en su poder, a Benjamín. Al día siguiente ella y sus hermanos Patrick y Mencía parecen firmes en su decisión de apoyar a su padre.

“Conozco a Samuel y él me quiere y te aprecia. No entregará la tarjeta, podemos estar tranquilos”, le dice Ari a Benjamín.

Por otro lado, en Las Encinas, Iván y Phillipe tratan de recordar lo que sucedió la noche anterior en la fiesta de Isadora en Ibiza. Los tres estaban demasiado drogados y los recuerdos del abuso sexual que sufrió la argentina, van saliendo a flote poco a poco.

En otro momento. Rebeka le trata de hacer entender a Omar que denuncie a Benjamín. “Tú eres uno de mis mejores amigos y ¿sabes lo que eres para Benjamín? una puta piedra en el zapato. En cuando pueda se va a deshacer de ti”.

Mientras tanto, en el baño del instituto, Phillpe le confiesa a Cayetana lo que apenas recuerda de la fiesta en Ibiza. A lo que ella le hace caso y va donde Isadora a ofrecerle su apoyo. Sin embargo, la argentina no se abre con ella ni acepta ningún tipo de apoyo.

Pol Granch y Georgina Amorós en una escena de "Élite 5".

Más adelante, Samuel decide reunirse con Benjamín ante el último ruego de este. Nuevamente en el instituto, quienes abusaron de Isadora le muestran el video que grabaron a Iván y Phillipe. Así es como ellos se enteran que sí abusaron de su compañera y que Ivan y él estuvieron en el mismo cuarto pero inconscientes.

Finalmente Benjamín y Samuel están reunidos en la mansión del director. “Ahora mismo mi vida está en tus manos pero también está la tuya”, le dice Benja a su pupilo después de reiterarle todo los regalos que serán de él si le entrega la SIM.

Por otro lado, Isa insiste con negar lo ocurrido en Ibiza. “No pasó nada”, le dice a Phillipe y este, de pronto, se muestra interesado en ella y le ofrece su ayuda haya pasado lo que haya pasado. En una reunión entre Iván, Patrick y el Cruz (Carloto Cotta) este último decide poner fin a su relación con el hijo de Benjamín y ya después, a solas con su hijo, le explica que él entiende que a quien ama es al personaje interpretado por Manu Ríos, por lo que le aconseja que lo busque y luche por lo que siente.

Nuevamente con Samuel y Benjamín reunidos, el primero le deja claro al director que no acepta sus ofrecimientos y cuando está retirándose del lugar, Benja entra en desesperación y en medio de un forcejeo, Samuel se golpea en la cabeza y cae a la piscina.

Mientras tanto, en la comisaría, Isadora, acompañada de Phillpe, decide denunciar a quienes abusaron de ella.

Nuevamente en casa de Benjamín, Patrick ayuda a su padre a esconder el cuerpo de Samuel, pensando que este está muerto. El director trata de justificar lo que pasó y cuando va a buscar algo adentro de la casa, Patrick llama a sus hermanas y les pide que vayan a casa.

En casa de Rebe, esta decide terminar definitivamente con Mencía. “Me he dado cuenta que me quiero a mí sin necesitarte a ti y necesito estar sola”, dice el personaje interpretado por Claudia Salas.

En ese instante, Mencía y Ari corren a casa, tras la llamada de Patrick pero también van detrás de ellas, Rebe y Omar. A estas alturas de la historia, Benjamín ya no puede ocultar lo que ha sucedido con Samuel. Y todo empeora cuando este reacciona y acusa directamente al director de lo que le ha pasado. Mencía no lo duda un instante y llama a la Policía. “Se ha caído, yo no he hecho nada”, se defiende Benja mientras Samu se desvanece en el suelo.

¿Murió Samuel?

Con la Policía apresando a Benjamín, la gran duda es si Samuel sobrevivió al accidente. “Aguanta tío, que nos vamos a casa”, le dice Rebeka mientras no para de llorar, al igual que Omar. De fondo, el sonido de una ambulancia hacen entender que la vida de Samu podría salvarse. Fin de temporada.





