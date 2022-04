Netflix lanzó el tráiler de la quinta y última temporada de “El marginal”. Además reveló que la fecha del estreno será el próximo 4 de mayo. Un día antes, Juan Minujín ya había adelantado a través de un post en sus redes sociales el anuncio de la cuenta regresiva del esperado desenlace de la ficción argentina.

“¿Empezamos la cuenta regresiva?#elmarginal5″, escribió el actor argentino, provocando la inmediata reacción de la gente que sigue la historia de Pastor y los hermanos Borges.

¿Qué esperar de la quinta y última temporada?

Hasta el momento no hay mayores detalles sobre la historia de la quinta temporada. Sin embargo, tras el final de la cuarta parte estrenada el 19 de enero de este año, podemos decir que esta entrega fue como una especie de puente hacia gran final de la historia.

Y es que con casi todos los nuevos personajes muertos, la quinta parte es la indicada para poner frente a frente a los enemigos originales que en la primera temporada lucharon unos a otros. Pastor contra Antín, Borges contra Pastor y también contra el nuevo director; y Diosito tratando de ver qué camino seguir en este desenlace.

Juan Minujin (Pastor) y Nicolás Furtado (Diosito) en una escena de la cuarta temporada de "El marginal". Foto: Netflix

Con Pastor nuevamente en Puente Viejo, esperamos que este personaje pueda vengarse finalmente de Antín y logre limpiar su nombre después de ser traicionado por jueces y policías en la primera temporada. El que escape nuevamente ya está muy usado y es ahora la vida de Emma y la recuperación de sus hijos lo que lo moverá en este próximo final.

Gerardo Antín (Gerardo Romano) y Capece (Jorge Lorenzo) en El Marginal 4. Foto: Netflix

De Diosito, está casi cantado que volverá a prisión, lo interesante ahora sería verlo con otra actitud frente a Mario y Pastor. Del primero, ojalá tome distancia y logre un crecimiento personal y del segundo, defina lo que siente por él de una vez por todas.

Con Antín a la cabeza de Puente Viejo, este penal apunta a convertirse en el nuevo chiquero del corrupto director.

La pregunta es ¿cuál es el punto débil de Antín y qué lo pueda hacer caer definitivamente?

Con Mario nuevamente de líder de la prisión sucede algo parecido que con Antín. Y es que ya se lo dijo Diosito en la cuarta temporada: “¿Eres jefe de qué? ¿De esta mierda? refiriéndose a Puente Viejo. El revelar el pasado de Borges podría ser un punto a favor de este en su camino por conocerlo más a fondo y ver cuál es su real objetivo en la vida, más allá del título de “gran jefe” de Puente Viejo.

Claudio Rissi como Borges y Gerardo Romano como Antin in El Marginal - Temporada 4. Foto: Julieta Horak/Netflix © 2021

¿Qué vimos en la cuarta temporada?

A través de 8 episodios, esta nueva entrega empieza con la detención de Pastor, después que este fugara de San Onofre en el último capítulo de la temporada uno. La intención de este personaje, interpretado por Juan Minujín, era fugar a un nuevo país con Emma (Martina Gusmán) y sus dos hijos pequeños pero el plan no salió como esperaban y una vez encerrado en Puente Viejo, el infierno del encierro vuelve a ensombrecer cualquier intento de esperanza.

Castigos, abusos físicos por parte del nuevo director de la cárcel es lo que tiene que soportar Pastor en esta nueva temporada pero en medio de esta incertidumbre, un nuevo plan de fuga cae en sus manos. Se trata de un mapa escondido en el mismo Puente Viejo, en el que se revela cómo huir de este penal con vida.

Martina Gusman (Emma) y Juan Minujin (Pastor) en El Marginal 4. Foto: Netflix

Con Brian (Ignacio Quesada ) ayudándolo en este plan de escape y hasta el mismo Diosito, quien después de enterarse que Mario no es su hermano sino su padre decide aliare con Pastor, será este trío quien encuentre la ansiada libertad detrás de un buzón de desagüe.

Sin embargo, y como siempre ocurre en “El marginal”, las cosas no resultan como lo planeado y Pastor, nuevamente es encarcelado, Emma está herida de muerte y Diosito, aparentemente ha logrado escapar.

¿Cuál fue el final de los personajes de la cuarta temporada?

Pastor y Emma

Como ya lo hemos adelantado líneas arriba, Pastor termina siendo apresado por la policía solo minutos después de haber escapado de Puente Viejo junto a Diosito. El ex policía se despide de su ex enemigo tras varias horas de caminata por un desagüe que desemboca cerca de un río de la ciudad.

Al despedirse de Diosito, Pastor va en busca de Emma pero se da con la sorpresa de que su novia está desangrándose luego de ser acuchillada por su ex esposa, una adicta a las drogas que se ha aliado a Antín. Con la mujer herida de muerte en sus brazos y sin su hijo Lucas (robado por la ex pareja) a Pastor no le queda otra que rendirse y rogarle a Antín y compañía que llamen una ambulancia para salvarle la vida a la ex psicóloga de San Onofre.

Nicolás Furtado (Diosito) en una escena de "El marginal 4". Foto: Netflix

Diosito

A diferencia de Pastor, Diosito (Nico Furtado) logra escapar de Puente Viejo. Por lo menos eso vemos en el capítulo final de la cuarta temporada. Pero hay toda una historia detrás de este escape y es que el menor de los Borges ha descubierto que Mario no es su hermano sino su padre.

Escenas de "El marginal". Foto: Netflix

Mario Borges

Mario Borges decidió confesarle finalmente a Diosito la verdad sobre sus orígenes. Pero como era de esperarse, la reacción de su hermano ha sido rechazarlo y aliarse con Pastor, uno de sus grandes enemigos. Hay que destacar también que ‘Marito’ viene sufriendo del corazón, por lo que no sería raro que este termine en un hospital o muerto en la quinta temporada. Pero no todo es malo para el ‘gordo’, con la muerte de Coco y su familia así como la desaparición del director de Puente Viejo, este es ahora el líder absoluto del penal. Bueno, junto con Antín.

Escenas de "El marginal". Foto: Netflix

Antín

Desde el primer capítulo de la cuarta temporada de “El marginal” nos quedó claro que Antín (Gerardo Romano) se saldría con la suya en su plan de liderar Puente Viejo. Tras buscar mil maneras de poner entre la espada y la pared a Benito Galván (Rodolfo Ranni), finalmente logra su cometido y es nombrado director del nuevo penal.

(Foto: María Pía Martignoni/ Instagram)

Coco y familia

Coco apuntaba a ser uno de los grandes malos de Puente Viejo en esta cuarta temporada pero no fue así. Los Borges los pusieron en jaque varias veces y terminaron por separar a su querida familia de varios cuchillazos. Todos terminaron muertos y solo Bardo, el yerno de Coco, salió vivo.

Cabe aquí mencionar que Bardo quería vengarse de su temido suegro luego que este asesinase a un guardia de seguridad que amaba a escondidas.

(Foto: Televisión Pública Argentina)

Galván

Este es otro de los personajes de la nueva temporada de los que se esperaba podrían destaparse muchas sombras. Pederasta, abusador y director de Puente Viejo, este hombre respetable ante su familia y la sociedad, terminó pegándose un tiro en la cabeza después que Antín le dijera que tras dirigir mal el penal, él lo reemplazaría. De sus gustos por los menores y los secretos que guarda no se dijo nada más ni fue la causa de su suicidio.

Nuevas imágenes

Además del tráiler de la quinta temporada de “El marginal”, Netflix reveló algunas nuevas imágenes de la última entrega.

Abel Ayala y Juan Minujín en una escena de "El marginal 5" / Netflix





Nico Furtado en una escena de "El marginal 5" / Netflix

