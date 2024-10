¡Ya tenemos el capítulo 1128 del manga de “ONE PIECE” completo! Tras la gran batalla de Egghead, ahora no sabemos exactamente dónde están los Mugiwaras pero sí que están teniendo muchos problemas. ¿Qué fue lo que pasó en este episodio? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1128 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “RPC”.

Oda ha cambiado 2 peticiones de lectores para el Color Spread de la portada: “La banda de Sombrero de Paja hendido una barbacoa junto a un dragón en lo alto de un volcán” y “La banda de Sombrero de Paja cambiados de hechiceros volando junto a un gato negro”. La versión final del Color Spread de esta semana es: “La banda de Sombrero de Paja vestidos con uniformes de hechiceros (agradecidos a los dibujos de Halloween de otros) en el cielo montados en escobas junto a un dragón enorme.”

El capítulo comienza en el “Castillo Bigisen”. Sanji carga a Nami y sale fuera del castillo junto a Luffy, Zoro y Usopp. Llegan a la plaza central y empiezan a relajarse en el centro hasta que se abren las puertas de LEGO y un enorme hombre azul y barbudo grita desde lo alto de la escalera.

Zoro explica que el espejo es el otro lado del pueblo y que después siguió un fuerte ruido que había cerca y encontró a Luffy derrotando al conejo gigante.

Luffy le dice a Usopp que debería haber sido capaz de derrotarlo él en vez de él solo. Usopp le contesta que estaba en estado de pánico, ya que ni había despertado justo cuando el gato intentaba comérselos.

De repente, el hombre gigante de la bestia, ya que las puertas que llevan no están de tamaño normal cuando deben ser de un tamaño gigante es cuando el grupo decide ir al pueblo cercano para descansar y comprar comida.

De camino al pueblo, el grupo se encuentra con un hombre de tamaño normal con barba (llevando una figura de un conejo con los ojos llenos de resina negra) y les saluda:

Hombre barbudo: “Oh, ustedes son nuevos por aquí, ¿verdad? ¡Esta es la “Tierra de los Dioses”!”

El hombre barbudo explica que este reino está gobernado por “Dioses”: el “Dios Orejas” (el conejo), el “Dios Sol”, y más... y les explica que también fue quemado.

Hombre barbudo: “Recientemente tuvo lugar el incidente del “Dios Orejas”, que fue quemado vivo a las puertas de la ciudad.”

Luffy: “¡Ahh! Lo siento, ese—— ¡¡uhhhuh!!”

Usopp le tapa la boca justo antes de que éste hable de más, mientras que Zoro, Nami y Sanji empiezan a preguntar por qué quemaron el conejo, si ellos fueron los que mataron al conejo, etc...

El hombre barbudo explica que ellos debían pasarlos por nuestro pueblo para conseguir algunas “raciones”. ¡Pero no no podrán ir ya más lejos!

Luffy: “Huh? ¿Por qué?”

Hombre barbudo: “¡¡¡Allí se encuentra el “Templo del Dios Sol” que está protegido por feroces guardianes!!! ¡NADIE que se haya acercado al templo ha REGRESADO VIVO para contarlo!!!”Nami: “Espera... No lo digas de esa manera o él...”

Luffy: “Hmmmm...”

Cuando Luffy escucha las palabras del hombre barbudo, la expresión de su cara cambia a una muy graciosa y sale corriendo hacia el “Templo del Dios Sol”. A Zoro le ha interesado la parte de las bestias guardianas, así que sale corriendo detrás de Luffy. Sanji va detrás a la bronca a Zoro por seguir siempre el mal camino a las peleas.

Mientras va corriendo, Luffy les pregunta por qué el camino parece tan largo y el reino tan amplio, pero de repente se choca contra algo invisible y lo rompe.

Se nos revela que contra lo que ha chocado Luffy es un espejo gigante, el cielo y el amplio paisaje que se veían eran una ilusión en el espejo. La gente en el pueblo de LEGO se sorprende al ver que el cielo se ha “roto”.

Al romperse parte del espejo es cuando se descubre que el reino de LEGO es una maqueta/diorama (incluida su plaza y habitaciones). Lo que se veían como edificios y templos eran cristales. Pero dentro de una habitación donde estaban disimulados.

Luffy, Zoro, Nami y Sanji se sorprenden de ver la habitación llena de gente de tamaño normal, que se ha despertado de una siesta cuando los gigantes despertaron de los “espejos rotos”. Pero parece que no son muy conscientes de la situación.

Chopper: “¡Waaaahhh! ¡No puedo describir lo grande que es esta habitación!” Usopp también empieza a llorar. “¡Pensaba que ibas a morir!”

Usopp: “No puedo creer que las puertas fueran gigantes...”

Luffy responde: “Esos espejos deben de ser parte del truco para hacernos pensar que estábamos andando sobre nosotros mismos.”

Zoro: “¿Qué pasa?”

Nami: “Ese espejo ya me estaba volviendo loca de tantas veces que me encontraba por los pasillos.”

Luffy: “Entonces...”

Usopp: “Nami ya no lo dice en serio... ¿Recuerdas lo que hicimos anoche? ¡¡Fuimos nosotros los que quemamos el conejo de la resina negra!!”

Luffy: “¿Ah?”

Usopp: “Dios mío...”

Usopp: “Es increíble que seamos tan resistentes. Podrían habernos matado si hubieran roto el cristal del espejo gigante.”

Nami les cuenta que han podido romper varios objetos valiosos de la habitación y Chopper llora.

Al final, Luffy rompe accidentalmente otro cristal que no era parte de la habitación pero que era gigante, lo que provoca que el pueblo de LEGO empiece a gritar que “¡los Dioses se han enfadado!” y “¡el templo está lleno de demonios!”. Al romper el espejo, Chopper también es arrastrado hacia otro lado donde “el Dios Sol” está.

De repente, Luffy escucha un gran ruido de pasos. La gente sale corriendo del castillo para gritar a Luffy y se dan cuenta de que es un hombre gigante (menos Oars) aunque no sabemos aún si es un hombre o una mujer. El “Dios Sol” es un/una gigante delgado/a que viste una túnica larga negra que cubre su cabeza con el cráneo de un arco (un conejo muy muy grande y una oreja de melena). En su mano lleva un báculo y a su espalda un escudo, ambos con el símbolo del Sol.

El “Dios Sol” le da un golpe y un ruido que sale de sus entrañas, así que entra y se queda en shock al ver a Luffy destruyendo todo mientras lucha contra los animales.

Luffy usa el “Gear 5″ mientras se ríe en medio del fuego que está quemando la habitación. Luego usa un nuevo ataque llamado “Dawn Down Down Pistol” (Gomu Gomu no Pistola Amanecer hacia abajo) y revienta el cristal con fuerza, por lo que Luffy derrota al conejo gigante.

Después la banda de Sombrero de Paja entra en el diorama para evitar al “Dios Sol” y se encuentran de nuevo con “Sake” el gato al que derrotaron en el castillo. Justo cuando se dirige hacia ellos, Chopper le agarra la cola, le da un golpe en la cabeza y se monta sobre él mientras Nami les enseña un mapa que encontró en el castillo.

Chopper: “¡El gato ha dicho “¡No olvidaré esto!”!”

Nami: “¡Bah! Pero esto es más importante. No hemos encontrado lo que buscábamos... ¡¡pero hemos encontrado el plano de esta tierra de bloques!!”

Sanji: “¡En otras palabras... es un mapa!!”

Zoro: “¡¡Se está acercando!!”

En la ALUCINANTE página doble final del capítulo, vemos a la banda de Sombrero de Paja a lomos de Sake dirigiéndose al pueblo del diorama mientras el “Dios Sol” les persigue. La gente del pueblo está en shock al ver al enfadado “Dios Sol”.

Usopp: “¡Prepárense chicos!! ¡¡Si corremos en línea recta encontraremos otro espejo más adelante!!! ¡¡Y si lo destruimos, junto a la pared que hay detrás, estaremos “fuera”!!!”

Luffy: “¡Sí, ¡¡salgamos de aquí!!

Gente del pueblo: “¡¿Qué...?! ¡¡El “Dios Sol” está furioso!!”

Dios Sol: “¡¡¡No escaparán...!!!”

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1128 de “ONE PIECE”

El capítulo 1128 del manga de “One Piece” saldrá el día domingo 6 de octubre. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes. Posiblemente el jueves 3 del mismo mes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

