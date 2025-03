De los cambios positivos que se han dado en el mundo, mi favorito es la consciencia con respecto a la necesidad de sostener un estilo de vida saludable.

Dicho esto, aquí te suelto el primer dato importante para mantener una velocidad constante promedio en tu rutina: siempre habrá alguien que te diga que no va a funcionar, que no se puede. Siempre habrá alguien, y ojalá no seas tú mismo el que te diga que es imposible.

El segundo dato importante que te voy a dar es que tienes que estar convencido. Tienes que creer que el deporte —moverte de alguna manera— será tu cable a tierra, tu aliado para superar cualquier batalla.

Y como a la guerra no se va sin armas, pues entonces tu mejor estrategia será la convicción de regresar siempre, por paz, por salud y por amor a lo que te hace bien.

El tercer dato y gran secreto de vida para mí es la motivación para romper la inercia. Algunas veces la encontrarás en cosas banales: en el short, la zapatilla, el snack preentreno. Cuando usas alguna de tus prendas favoritas o comes algo rico y sano antes de entrenar, te puedes llegar a sentir como Superman, cuando se rompía la camisa dramáticamente para entrar en modo superhéroe. ¿Te ha pasado? Te pones tu armadura y te la crees. Buscas algo externo que te genere ilusión.

Y aquí viene el último dato y el mejor consejo que he podido recibir en mi vida: retos pequeños y consecutivos resultan en cambios grandes y consistentes. Con todo esto en mente, he desarrollado una lista de mis mejores estrategias para romper la inercia y subirnos al hermoso viaje del deporte:

1. Cuidado con las voces negativas, las del resto y la tuya. Tú y solo tú puedes decidir apoderarte de tus sueños.

2. Sé un convencido. El deporte será tu mejor aliado. Celebra que estás vivo, celebra hasta en los peores momentos.

3. Encuentra tu motivación y sé creativo.

4. Trázate metas reales. Lo primero que aprende un atleta es la humildad de aceptar el tiempo que toma ver resultados.

Como bonus track, un último tip: estamos aquí para divertirnos y el deporte es la mejor fiesta. No te la pierdas.