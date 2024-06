La sabiduría popular suele relacionar el nerviosismo o un comportamiento inusual en las mascotas, especialmente los perros, con una manera instintiva de percibir un evento sísmico antes de que ocurra. Estudios del comportamiento animal han encontrado que, efectivamente, los perritos pueden mostrar una respuesta anticipada frente a un temblor o terremoto.

Con información clave recogida por el proyecto Animal Alerts, a través de un collar con un microchip instalado, se mide la temperatura, el pulso, la variabilidad del ritmo cardíaco y niveles de estrés de los mejores amigos del hogar; de esta manera se obtiene una data que, sistematizada, envía una alerta temprana de sismo al celular. “Si varias mascotas están inquietas al mismo tiempo, puede ser un alto indicador de que podría ocurrir una actividad sísmica. Usar los collares nos permite hacer visibles estos síntomas y alertar así a la población para que se proteja”, nos detalla el publicista y vocero del proyecto, Rolando Córdova. Esta alerta puede llegar entre un minuto o dos antes del temblor. Actualmente, están en el proceso de buscar aliados y más perritos voluntarios para que esta información ayude a más gente.

El collar inteligente procesa información de la salud de la mascota como nivel de pulsaciones, latidos, estrés y procesa los datos con Inteligencia Artificial. Cuando se capta un comportamiento inusual en un grupo de mascotas, se evalúa y se envía la alerta por el celular. / Animal Al

El collar inteligente ha sido desarrollado por la empresa PetPace que ofrece una plataforma de inteligencia artificial para la evaluación y gestión de salud de las mascotas. “Analizamos este tipo de data en las mascotas e hicimos la intersección con los estudios científicos realizados por la doctora Rachel Grant, especialista en comportamiento animal de la London South Bank University”, continúa Córdova.

El proyecto se inició en enero de este año y para comenzar los estudios con voluntarios han elegido al Perú, por su alta actividad sísmica y estar ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico. Esperan expandirse a Turquía y Japón. Por el momento, cuentan con 170 perritos voluntarios en Lima que están usando el collar y cuyos dueños pueden recibir la alerta temprana, además de informarse en todo momento sobre la salud de sus mascotas a través de una aplicación o mediante la página web de Animal Alerts. Se espera alcanzar, por lo menos, 250 voluntarios debido al gran tamaño de la capital y, según calcula Rolando, se podría comunicar dentro de un mes la alerta temprana a la mayor cantidad de población posible.

“Estamos viendo expandir la información a través de paneles digitales que se activen en tiempo real anunciando la probabilidad de un sismo, tener alianzas con radios locales y ‘partnerships’, y así posibilitar que las alertas lleguen incluso a los teléfonos que no estén registrados”, indica el director del proyecto.

Apoyo canino

Los voluntarios perrunos están en el Cercado de Lima, Callao, Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Juan de Lurigancho, entre otros distritos y se espera contar con más perritos. Uno de ellos es Zimba, un golden retriever de 3 años que además es ‘influencer’ (Instagram: zimba_elinocencio). Su dueña, Maricruz Ruiz, está muy contenta con la participación de Zimba en el proyecto: “Está aportando un granito de arena para este estudio que puede dar resultados muy beneficiosos para todas las personas, tanto en el Perú como en otros países. Cuando este proyecto dé resultados positivos y el nombre de Zimba figure como parte de él, habrá sido mucho más que una mascota para la sociedad y, por ello, me siento bastante agradecida”.

/ Victor Idrogo / Icónica

Del mismo modo, Grecia Valverde, dueña de Latika, una poodle toy de 6 años, está aprovechando de la mejor manera toda la información que el collar arroja sobre la salud de Latika: “Reviso sus signos vitales, pulsaciones, respiración, la postura que tiene durante el día, calorías. Incluso me envía sugerencias para su alimentación. Que sea parte del proyecto Animal Alerts me hace feliz porque es para prevenir cualquier catástrofe. Así, puedo protegerla, actuar rápido y llevarla a un lugar donde no se lastime”.

Con esta tecnología, lo que se quiere es darle una herramienta más a la población para que esté informada sobre un posible sismo, aunque siempre hay que tener en cuenta el margen de error. En un país como el nuestro, continuamente temblando y con el anuncio de un gran terremoto a la vuelta de la esquina, no viene mal un poco de ayuda de nuestras amadas mascotas. //