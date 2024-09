Los fans peruanos de Oasis llevan su fanatismo en la piel. En la foto, Noelia Zevallos, admiradora del grupo británico. Foto: Giancarlo Shibayama. / giancarlo shibayama

“Nosotros hicimos un live la madrugada del anuncio, reaccionando a la noticia”, recuerdan Arturo Puescas, Carlos Pavel Medina y Omar Gadea, los conductores del podcast “Whatever”, uno de los más sintonizados con historias sobre la banda de Manchester en español, que ya suma 70 capítulos. “Teníamos la esperanza de que se tratara de una reunión, pero también estaba la incertidumbre de que podía tratarse de otra cosa. Así que ya te imaginarás cuando se confirmó la reunión. Había gente conectada en ese momento de México, España y Chile que se volvió loca. Fue muy emocionante”, cuentan.

Arturo Puescas, Carlos Pavel Medina y Omar Gadea son los conductores del podcast Whatever. Medina es un serio coleccionistas de artículos de Oasis. Tiene muchos autógrafos. Foto: Giancarlo Shibayama. / giancarlo shibayama

Los tres conductores empezaron con su podcast en el año 2020, justo en la pandemia, cuando muchos necesitaban ocupar su tiempo libre en hobbies que los distrajesen de la realidad. Y en todo este tiempo han conseguido logros importantes como entrevistar a Brian Cannon, el fotógrafo de las primeras portadas de Oasis; Paul Mathur, el biógrafo de la banda, así como músicos asociados y hasta amigos de infancia de los Gallagher.

Tanto Puescas, como Medina y Gadea se conocieron en los años 90, cuando Oasis era la gran banda de su generación y las radios rock de Lima bombardeaban a los peruanos con canciones como “Wonderwall”, “Supersonic” o “Don’t Look Back in Anger”. Era 1994 y 1995, los años del llamado ‘britpop’. Sus historias personales son similares. Para Omar Gadea, la importancia de Oasis en su vida radica en que fue el inicio de muchas primeras veces. Su primer CD fue de ellos. Su primera búsqueda en internet fue sobre Oasis, cuando la manera de navegar por la web era yendo hasta la Red Científica Peruana.

Así fue el concierto que la banda Oasis ofreció el 30 de abril del 2009 en Lima. Nunca más volvería a tocar en el país. Foto: Miguel Bellido/ El Comercio. / MIGUEL BELLIDO/EL COMERCIO PERU

Sobra decir que muchos de ellos ya tienen sus entradas compradas para la gran reunión de Oasis, en su fecha inaugural en Cardiff, Gales, el 4 de julio del próximo año. Conseguir un boleto fue una cuestión de vida o muerte, y a pesar de los comentados problemas con la cola virtual y los nervios que el fanatismo trae consigo, lo lograron. “Nosotros consideramos que, si había que estar en alguna de las fechas, tenía que ser la primera. Creemos que esa es la verdadera reunión de la banda, un hecho histórico”, señala Puescas. Otro punto por considerar: con la volatilidad de los hermanos Gallagher, es mejor asegurarse de verlos antes de que se peleen de nuevo.

FANATISMO A FLOR DE PIEL

Quien también tiene sus entradas para el show de Oasis en el Heaton Park (20 de julio), es Noelia Zevallos, una fan de la banda de Manchester con más de una historia por contar. Su obsesión por la música de los Gallagher llegó a tal punto que no dudó en trazar un plan para conocer a Noel, el guitarrista y compositor del grupo. Noelia relata la historia con tantos detalles que parece una película de aventuras. En resumen, tras varios intentos fallidos por conocer a Oasis, finalmente logró encontrarse con su admirado Noel Gallagher en un viaje a Colombia que nunca olvidará. Antes de eso, tuvo que consultar fechas de vuelos, trazar un esquema de entradas y salidas, fatigar puertas de hoteles y hasta perseguir autos a toda velocidad.

Noelia Zevallos ha viajado para poder conocer a los hermanos Gallagher. Foto: Giancarlo Shibayama. / giancarlo shibayama

“Cuando lo tuve frente a mí y le dije que me llamaba Noelia, él se rió y me preguntó si era en serio”. El líder de Oasis se mostró muy amable y comprensivo: luego de charlar un rato, le firmó el brazo y, en otro lugar, escribió “Slide Away”, el nombre de su canción favorita. Ella no tardó en tatuarse ambas inscripciones. Lo mismo consiguió, en otra oportunidad, con el menor de los Gallagher, el cantante Liam.

Quien daría todo para ver a Oasis en vivo es Ricardo Martín, conocido como el imitador de Liam Gallagher. Martín, de 28 años, se volvió viral en 2017 gracias a un video en el que interpretaba “Wonderwall” en un colectivo en plena Panamericana Norte. Él estaba triste porque solo había cuatro personas en el vehículo, pero alguien lo filmó y ese video dio la vuelta al mundo. Incluso Liam Gallagher lo comentó, diciendo que el cover “sonaba bíblico”, una de sus frases más recurrentes. Ricardo confiesa que para adquirir el tono de Liam, rasposo y nasal, le es indispensable echarse un traguito antes. “Desde que Oasis anunció su regreso, me han contactado más para hacer shows. Es increíble cómo su música sigue conectando”, dice, agradecido por la oportunidad.

Ricardo Martín se hizo viral el 2017 por su interpretación de Liam Gallagher que fue grabado en un colectivo. Actualmente, su banda Radio Supernova está muy requerida, ahora que Oasis ha regresado.

Para los fans de Oasis, este retorno no es solo una cuestión de márketing, como algunos sospechan. Se ha notado una mejora significativa en las relaciones entre los hermanos Gallagher. Es posible que hayan depuesto las armas por el bienestar de su madre, Peggy, la mujer que los sacó adelante con tres trabajos. Los fans, además, mantienen vivo el sueño de una posible presentación en el Perú. Recuerdan que Noel Gallagher disfrutó de una prolongada estadía de cinco noches en nuestro país en 2012, donde se dio una borrachera de pisco y compuso algunas canciones. Los ex Oasis Andy Bell y Gem Archer han dicho que el Perú fue su mejor recuerdo de la gira de 2009. Y es Liam Gallagher quien mejor se ha expresado sobre nuestro país. En aquel concierto en el Nacional en 2009, el cantante estaba fuera de sí. Bajó a agradecer a los fans de la primera fila, algo que rara vez hace, y pronunció una frase que sonó más hermosa que su mejor canción: “¡Esta es la mejor ciudad en años!”. //