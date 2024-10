Ruth, Linda, Fanny, Dana y María son cinco adolescentes peruanas que han vuelto a creer en la magia. Con 14, 15 y 16 años de edad, han abierto su corazón a la posibilidad de cumplir un sueño: celebrar una fiesta de quince años vestidas como princesas. Una invitación a ver la vida en rosa, aunque sea por un momento, en medio de sus frenéticas existencias.

Albergadas actualmente en la casa One for Others —que brinda hogar a adolescentes y niñas en estado vulnerable— este grupo ha sido acogido por una suerte de hadas madrinas y guardianes modernos de los sueños, con Ricardo Parra del Carpio, ‘wedding planner’, a la cabeza.

“Cumplíamos quince años como empresa [con Organízate Wedding Planner] y se nos ocurrió retribuir a la vida replicando un sueño que logramos en 2019, con Angie Schlegel, diseñadora y amiga”, comenta el experto en bodas.

En la foto, Angie Schlegel, Andrea Cruz (directora del Hogar One for Others) y Ricardo Parra del Carpio ultiman detalles para la edición 2025 de la fiesta de quince años. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Ese año, las protagonistas fueron Cecilia y Saraí, hoy adultas de 20 años que aún atesoran el recuerdo de sus quinceañeros. Algo que no creían poder vivir luego de haber crecido con carencias y dificultades. “Es impresionante, pero esa noche tuvo impacto en ellas más allá de solo unas horas. Fue algo que les demostró que sí pueden soñar e ilusionarse, una sensibilidad que muchas veces pierden por las dificultades que les pone la vida”, dice Andrea Cruz, directora del Hogar One for Others.

Con la misma inspiración de aquel entonces, y la esperanza de materializar el sueño a inicios del próximo año, Parra del Carpio y su equipo se permiten tentar un poco más al destino en esta segunda edición de la celebración: cumplirle la promesa no a dos, como en 2019, sino a cinco adolescentes. “Estoy seguro de que podremos y sobrepasaremos las expectativas”, confía Ricardo.

De momento, ya son cinco los creativos comprometidos en crear vestidos de ensueño para las jóvenes: Angie Schlegel, Xayire Fuentes, José Zafra, Nia Ruiz y Elyda García-Morillo. “Creo que es de esas experiencias empoderadoras que cualquier niña debería poder tener. Cuando se prueban el vestido, no caben en su emoción. Le suman esperanza a la vida, además, porque ven que mucha gente se movió por ellas, que ellas valían mucho más de lo que pensaban. Eso vale la pena infinitamente”, precisa conmovida Schlegel.

En 2019, la diseñadora Angie Schlegel y el organizador Ricardo Parra del Carpio cumplieron el sueño de las quinceañeras Cecilia y Saraí. ese sería el inicio de la iniciativa. (Foto: Claudia Cornejo)

Hasta hoy, a través de los contactos de su empresa, Organízate Wedding Planner, Ricardo Parra del Carpio ha conseguido que numerosos agentes se sumen a la ilusión. Desde catering hasta fotografía y maquillaje.

Asimismo, participarán de una ‘fiesta rosa’, destinada no solo a celebrar sus quince años de trayectoria, sino también a recaudar más fondos y regalos para las niñas que se encuentran apadrinando.

“Todos los amigos a los que he llamado me han dicho que sí desde el primer momento. Ahí te das cuenta de la magnitud que puede tener una cadena solidaria. Sin embargo, aún tenemos abiertas las puertas para quienes deseen sumarse, así el impacto será mayor”, apunta el organizador.

Para la directora de One for Others, Andrea Cruz, el impacto de esta fiesta es aleccionador. Y es que, para ella, en la vida de estas niñas es tan esencial el alimento y lo material como también el impulso para creer en un futuro mejor. “Es un factor importantísimo y no muchas veces se le da el debido foco. Por eso, en el hogar es importante para nosotros proveerlas de recursos primordiales, pero también invitarlas a salir al mundo pensando en grande, ilusionadas. Con sueños y no con miradas vacías”, expresa.

Sumarse a la cadena de favores de este quinceañero soñado también es posible para quienes no nos desenvolvemos en el rubro de las celebraciones. Pensando en ello, Parra del Carpio y su equipo han habilitado una lista de obsequios en la web Sin Envolturas (sinenvolturas.com), donde podrá donar cualquier monto que desee. Encuentre el evento como Fiesta Rosa. También, puede comunicarse directamente con ellos y descubrir más detalles de la iniciativa en el perfil de Instagram @organizateweddingplanner. //