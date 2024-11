En sus viajes siempre llevan a un mecánico en caso de que alguno de los autos falle. Todos los miembros del club se apoyan ante una emergencia en cualquier momento del día. / Volks Club Perú

Hay familias enteras unidas por la pasión vochera, como sucede con la familia de Sara Sandoval, actualmente encargada de redes del Volks Club Perú. Su papá, mamá, hermanos y hasta su pequeño Gianluca de un año, quien tiene su propio modelo de escarabajo a control remoto, están inmersos en la cultura de este antiguo modelo de Volkswagen, por generaciones. “Hasta mi ‘baby shower’ lo hice con la temática de Volkswagen. Le compré a mi hijo su vochito para salir los dos juntos a pasear. Él es parte del Volks Club Junior, donde están los hijos de los socios, que también se reúnen para jugar con sus carritos miniatura. Como coleccionista, tengo bolsos de la combi VW traídos de México, gorras y carritos”, datalla Sara.

Jesús Sandoval, papá de Sara y abuelo de Gianluca. El niño de un año ya tiene su primer vochito y es parte de una familia fanáticas de los Volkswagen por generaciones. / OMAR LUCAS

Ella es propietaria de General Lee, así se llama su VW alemán de 1972 que heredó de su papá, Jesús Sandoval, un fanático de los escarabajos y de la serie “Los Dukes de Hazzard”, donde aparecía un Dodge 1969 llamado General Lee. Debido a este personaje, el auto de Sara tiene el mismo color naranja candy y un estilo deportivo. Jesús nos cuenta que su “papá era aficionado a los vochos desde joven, ese fue su primer carro, yo crecí en uno y viví con esa pasión”, recuerda. Con General Lee, Sara ha competido en La Chutana y ganó en su categoría de motor 1300. Fue la única mujer en el circuito: “Me encantó la adrenalina y la posibilidad de llevar mi carro al límite”.

La palanca y todo el auto de Sara Sandoval son de color naranja candy en homenaje al General Lee, un Dodge 1969 de la serie "Los Dukes de Hazzard". / OMAR LUCAS

Aunque son pocas las mujeres con sus escarabajos, cada día se suman más al club, como Liliana Tarrillo, vochera por parte de papá. Su Chinita, como se llama su VW alemán de 1967, la compró azul marino, pero le puso un color irrepetible: “Quise regalársela a mi hija y le dije que escogiera el color, eligió un salmón rosa, que no existe en registros públicos, tuve que patentarlo e inscribirlo —resalta Liliana—. Mi auto tiene todo. Motor 1600, lo he tapizado. Su timón, palanca, espejos, lunas y llantas con aro ciego son originales y muy difíciles de encontrar. Se llama Chinita porque así me llamaba mi papá de cariño”, nos dice Liliana mientras nos enseña el retrato de su padre que guarda con cariño dentro del auto.

Liliana Tarrilo maneja su Chinita, así llama de cariño a su escarabajo. Además, tiene sus vochitos de colección. / OMAR LUCAS

Es el ejemplar del club con más piezas originales y el más coqueto. Liliana se dedica a engreír a su Chinita, le compra accesorios también originales que manda a traer de otros países, la llena de flores y la lleva de viaje con los demás miembros del club.

Varios accesorios convierten a Chinita en un auto especial. Liliana manda a traer piezas originales de otros países, como el florero característico de este modelo alemán. Las flores son parte del 'look' de Chinita. / OMAR LUCAS

Vocho veraniego

En estos 10 años, Volks Club Perú ha organizado una serie de viajes en caravana por lugares como Junín (donde se realizó el Rally Andino de Escarabajos), Chimbote, Huaral, Huacho, Trujillo y otros paisajes del Perú. Son como una familia. Así lo ve Rafael Pérez, miembro del club hace 8 años y dueño del escarabajo más veraniego del grupo, con techo abierto y en donde se pueden subir parados para sentir el viento, es lo que quiere su dueño.

Rafael Pérez tiene 5 escarabajos en casa. En verano usa el rojo sin techo, para disfrutar del viento y viajar en familia. Sus hijas han heredado esta afición. / OMAR LUCAS

Tiene este escarabajo rojo hace 28 años, es un VW 1984 brasileño: “Lo compré original, pero lo modifiqué porque en esa época mis hijas querían pasear y necesitaba espacio. Mi primo arquitecto hizo el diseño”, nos cuenta Rafael con entusiasmo sobre los detalles del auto sin techo que ahora tiene capacidad para siete personas, pues agregaron más asientos y modificaron su estructura.

Es padre soltero y suele viajar con sus cuatro hijas. “Este diseño es único, muchos me lo quieren comprar, también copiar, pero no han podido. Solo lo uso en verano y la gente se toma fotos, se acercan a preguntarme sobre el diseño. Mi colección es de cinco escarabajos de Brasil, México y Alemania con motores de 1200, 1300, 1500, 1600 y 1800″.

Las clásicas combis también forman parte del club y de sus actividades. John Flores se integró con la conocida popularmente como Combi Graffiti. Su afición le nació de pequeño, cuando vio en la serie “Los años maravillosos” una combi con diseños de la cultura hippie y quiso tener una igual. Hace dos años, logró ese sueño con su combi de 1980: “Estaba botada en la calle, me pasaron la voz y la vendieron en 3 mil soles. Tenía motor y caja, por suerte. Yo le mandé a hacer las ventanas. Era totalmente blanca, así como sus asientos”. Hasta el momento John ha invertido unos 50 mil soles en modificaciones. Para hacerla lo más parecida a la combi de la televisión, la llevó a un evento de grafiteros y le pusieron su arte. Por dentro, tiene mucho espacio para viajar cómodamente.

John flores junto a su Combi Graffiti. Las combis también son parte del Volks Club Perú. en sus caravanas, suelen atravesar distritos llamando la atención de los transeúntes. / Omar Lucas

Mantener estos ejemplares puede ser costoso, así como adaptarlos al estilo de cada uno de sus dueños, pero ahí está la magia de estos autos de colección, en esos detalles que los hacen únicos e irrepetibles. //