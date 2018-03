Samsung presentó el Galaxy S9 y el Galaxy S9+ en el marco del Mobile World Congress 2018 (MWC) de Barcelona. Según una evaluación de AnandTech, este dispositivo sería menos potente que los últimos Smartphones de Apple.

Según este benchmark informático (compañía que evalúa el desempeño de productos tecnológicos) el procesador Exynos 9810, de los S9, sería menos potente que el A11 Bionic, de los iPhone 8 e iPhone X, e incluso que el A10, del iPhone 7.

En varias pruebas, como navegación web, escritura, manipulación de datos y edición de fotos, el Exynos 9810 arrojó resultados inferiores que los chips y dispositivos mencionados.

Sin embargo, existe una explicación a este bajo desenvolvimiento. Un vocero de Samsung le dijo a AnandTech que los teléfonos que probó estaban ejecutando un firmware específico (programa informático de bajo nivel) para las unidades de exhibición presentadas en el Mobile World Congress (MWC) y que los dispositivos que saldrán al mercado podrán ser aprovechados al máximo.

A continuación, presentamos los principales detalles técnicos entre ambos teléfonos para que saques tus propias conclusiones:

► Diseño



- Galaxy S9. Alto: 147,7 mm / Ancho: 68,7 mm / Grosor: 8,5 mm / Peso: 163 g.

- ​Galaxy S9+. Alto: 158,1 mm / Ancho: 73,8 mm / Grosor: 8,5 mm /

Peso: 189 g.

- iPhone X. Alto: 143,6 mm / Ancho: 70,9 mm / Grosor: 7,7 mm / Peso: 174 g.

► Pantalla



- Galaxy S9. Tamaño: 5.8 pulgadas / Tipo: Super AMOLED / Resolución: 2960x1440 / Densidad de píxeles: 522 ppp / Tipo de protección: Corning Gorilla Glass 5.

- Galaxy S9+: Tamaño: 6.2 pulgadas / Tipo: Super AMOLED / Resolución: 2960x1440 / Densidad de píxeles: 570 ppp / Tipo de protección: Corning Gorilla Glass 5

- iPhone X. Tamaño 5.8 pulgadas / Tipo: OLED / Resolución: 2436x1125 / Densidad de píxeles: 458 ppp.

► Hardware y rendimiento



- Galaxy S9. Procesador: Exynos 9810 / Núcleos: 4 / Velocidad 2.9 GHz / Velocidad: 1.9 GHz / Memoria RAM: 4 GB / Memoria Interna: 64 GB / Ampliación por MicroSD: SÍ / Hasta: 512 GB.

- Galaxy S9+. Procesador: Exynos 9810 / Núcleos: 4 / Velocidad: 2.8 GHz / Velocidad: 1.7 GHz / Memoria RAM: 6 GB / Memoria Interna: 64 GB, 128 GB, 256 GB / Ampliación por MicroSD: SÍ / Hasta: 512 GB.

- iPhone X. Procesador: Apple A11 / Núcleos: 6 / Velocidad: No definido / Memoria RAM: 3 GB / Memoria Interna: 64 GB, 256 GB

Ampliación por MicroSD: NO.

►Cámara

- Galaxy S9.

(Cámara principal) Resolución: 12 MP / Flash: LED Dual / Video: UHD 4K / Características: Super Speed Dual Pixel 12 megapíxeles, sensor AF con OIS (f1,5/f2,4).

(Cámara frontal) Resolución: 8 MP / Video: Full HD 1080p / Características: Apertura f/1.7, sistema de autoenfoque inteligente (Autofocus).

- Galaxy S9+.

(Cámara principal) Resolución 12 MP / Flash: LED Dual / Video: UHD 4K / Características: Gran angular Super Speed Dual Pixel 12 megapíxeles con sensor AF (f1,5/f2,4), Tecnología Dual Píxel, autoenfoque con detección de fase (PDAF), estabilizador óptico de imagen (OIS), auto HDR.

(Cámara frontal) Resolución: 8 MP / Video: Full HD 1080p / Características: Apertura f/1.7, sistema de autoenfoque inteligente (Autofocus)

- iPhone X.

(Cámara principal) Características: Cámara Dual 12 MP (Apertura f/1.8 + f/2.8) Estabilización óptica de imagen (OIS), Lente de seis elementos, Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx), Cubierta de la lente de cristal de zafiro, Sensor de iluminación posterior, Filtro de infrarrojos híbrido, Enfoque automático con Focus Pixels, Enfoque por toque con Focus Pixels, Live Photos con estabilización, Gama cromática amplia para fotos y Live Photos, Mapeo de tonos localizado mejorado, Detección corporal y facial, Control de exposición, Reducción de ruido, HDR automático para fotos, Estabilización automática de imagen, Modo ráfaga, Temporizador, Geoetiquetado de fotos, Captura de imagen en formato HEIF y JPEG

(Cámara frontal) Resolución 7 MP / Flash: Retina Flash / Vídeo: Full HD 1080p / Características: Apertura de ƒ/2,2, HDR automático, estabilización automática de imagen, Live Photos, control de exposición.

► Batería



- Galaxy S9. Capacidad: 3000 mAh / Extraible: NO.

- Galaxy S9+. Capacidad 3500 mAh / Extraible NO.

- iPhone X. Capacidad: 2716 mAh / Extraible: NO.

