Meta adelantó el lanzamiento de Threads, la app que busca competir con Twitter. Esta nueva red social estaba disponible solo para iOS a través de la App Store, pero actualmente ya se encuentra en la Play Store, por lo que los usuarios de celulares Android también pueden utilizarla. ¿Cómo descargar la aplicación en ambos sistemas operativos?

Como se recuerda, la fecha del lanzamiento de Threads apareció en la App Store hace unos días, por lo que su llegada era inminente. Sin embargo, en la Play Store de Google no había señal de ella. Además, Meta había confirmado que esta plataforma no estaría disponible en Europa por el momento.

Pese a que estaba programada para el 6 de julio, Meta cambió la fecha para este miércoles 5 de julio, por lo que usuarios de más de 100 países ya pueden ingresar a ella y aprovechar todas sus funciones. Para descargarla, sin embargo, se debe tener algunas consideraciones:

¿Cómo descargar Threads en iOS?

La nueva app de Meta, la cual está ligada a Instagram, ocupa 254.3 MB en su descarga. Además, se requiere iOS 14 o superior. Es decir, si el iPhone no soporta esta versión del sistema operativo de Apple, no se podrá instalar. Incluso, podría no aparecer por más que la busquemos.

Para descargarla, solo debemos ingresar el nombre ‘Threads, an Instagram app’ en la App Store y escoger la aplicación cuyo desarrollador es ‘Instagram, Inc.’. Asimismo, también se puede descargar directamente desde este enlace. Esta es completamente gratuita.

¿Cómo descargar Threads en Android?

En la Play Store, la app ocupa alrededor de 77 MB en su descarga. Threads necesita de Android 9 o superior para funcionar, por lo que si el celular que se utiliza no puede actualizar a esta versión del sistema operativo, no podrá descargarse. Incluso, podría no aparecer por más que la busquemos.

Para descargarla, podemos introducir el nombre ‘Threads, an Instagram app’ y escoger la app cuyo desarrollador es ‘Instagram’. Además, se puede descargar directamente desde este enlace.