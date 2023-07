La competencia de Twitter, Threads, será lanzada este jueves en Estados Unidos y se esperaba que llegara a todos los usuarios a nivel global. Sin embargo, parece que ya no será una realidad, pues no estará disponible en la Unión Europea “de momento”.

De acuerdo con el medio Independent, un portavoz de la Comisión de Protección de Datos (CPD) irlandesa señaló que “de momento” no se lanzará en la Unión Europea.

La razón detrás de esta decisión es que la app está diseñada para importar datos desde Instagram, donde se incluye información sobre comportamiento y publicidad.

Threads también podrá acceder a información sobre el estado físico y salud de sus usuarios, además del estado financiero e historial de búsqueda en Internet, según la misma aplicación disponible en la App Store.

Meta no puede lanzar servicios publicitarios en WhatsApp que usen datos de Facebook o Instagram en la Unión Europea. Por lo tanto, no es claro si la compañía de Mark Zuckerberg podrá posicionar Threads en territorio europeo o no.

Lo que sí es cierto es que la CPD no ha bloqueado el servicio, por lo que Meta deberá ajustarse a la normativa europea si desea llegar a la Unión Europea.

La aparición de esta app se da en un momento crítico para Twitter, luego de que Elon Musk anunciara que los usuarios podrían leer solo una cantidad limitada de tweets. Esta medida se aplicó a causa de las supuestas prácticas de extracción de datos de servicio no identificados.

Así, se espera que Threads pueda competir con la red social del pájaro azul y ver si puede arrebatarle el puesto o no.