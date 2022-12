WhatsApp añadirá 21 emojis nuevos para la alegría de los usuarios. La aplicación también ha rediseñado 8 emojis, los cuales ya están disponibles en la beta de la plataforma. ¿Cuáles son?

“Hay algo nuevo sobre los emojis: después de lanzar la actualización beta de WhatsApp para Android 2.22.25.12 en Play Store, ¡descubrimos que WhatsApp está trabajando en 21 nuevos emojis para lanzar en una futura actualización de la aplicación!”, señala WABetaInfo, portal especializado en todas las novedades sobre la plataforma de mensajería.

Además, la app de Meta ha mejorado algunos emojis que ya están en la versión que todos podemos usar. “WhatsApp también rediseñó 8 emojis y ya son visibles en esta beta. En realidad, es posible que no los hayas notado ya que los cambios no son realmente evidentes (a excepción de ‘Cara suplicante’ y ‘Cara que contiene lágrimas’)”, agrega.

Los 21 emojis que se añadirán a WhatsApp y el rediseño de los 8 que ya estaban. | (Foto: WABetaInfo)

¿Por qué el rediseño de los 8 emojis de WhatsApp no son tan evidentes? La respuesta es simple: un rediseño no significa que vaya a cambiar toda la forma, sino algunas cosas en específico. Además, al ser imágenes tan pequeñas, algunos detalles no se pueden observar a simple vista.

Asimismo, parte del rediseño significa mejorar los gráficos de las imágenes. Es decir, aumentar los píxeles para que los emojis se vean mejor. Por ello, en el chat no se podrá observar tan fácilmente los cambios, pero sí en la calidad de estos, lo cual se ve más en las versiones de escritorio.

Si bien aún no se sabe cuándo estarán disponibles estos nuevos emojis, por ahora se pondrá en un futuro cercano a la beta. Luego de las pruebas en esta fase de preparación, probablemente los tendremos en nuestros chats.