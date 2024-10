Juliana Oxenford y su padre, el actor Marcelo Oxenford lograron reconciliarse tras varios años de distanciamiento, según contó en un reciente episodio de su podcast “JOT”. La periodista reveló que todo comenzó luego de una entrevista que dio a Carlos Carlín, donde habló del intérprete. A raíz de aquella conversación, Marcelo envió un mensaje de audio donde expresaba su deseo por retomar el contacto con ella y conocer a sus nietos.

“Me dijo ‘te he visto en una entrevista con Carlos, creo que no todo está perdido. A mí me gustaría acercarme a ti porque eres mi hija, te quiero mucho, me gustaría ver a mis nietos’” , relató Juliana, quien respondió positivamente al gesto de su padre. Desde entonces, el actor ha visitado a sus nietos, María y Mateo, cada 10 o 15 días, fortaleciendo el vínculo familiar, según Juliana. “Les compra helado y lo dejamos entrar”, agregó en tono relajado.

El actor Carlos Carlín, quien se consideró un intermediario involuntario en aquella reconciliación, expresando satisfacción por el resultado. “No conozco en profundidad la relación entre ustedes, pero me duele que no hablen. Me encanta haber sido el puente para eso, por Marcelo, por ti y por tus hijos”, dijo Carlín durante la conversación.

Juliana también reveló que ha comenzado a visitar a su padre y compartir momentos en su casa. “He ido a almorzar a su casa, me sirvió ravioles”, contó emocionada. Con esta nueva etapa, la periodista espera dejar atrás los años de distanciamiento y continuar construyendo una relación con su padre.

¿Juliana Oxenford y Marcelo Oxenford estuvieron enfrentados?

Juliana Oxenford y su padre, Marcelo Oxenford, estuvieron distanciados durante varios años, manteniendo una relación fría y con escaso contacto. Sin embargo, la periodista siempre fue clara al desmentir los rumores de una enemistad profunda. “No había odio entre nosotros”, afirmó en varias entrevistas, pidiendo que dejaran de alimentar la idea de que se encontraban en un enfrentamiento irreconciliable. “No es que si nos vemos en la calle nos agarramos a balazos como sicarios”, comentó irónicamente en su podcast JOT.